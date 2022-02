El presidente de Francia, Emmanuel Macron, redobló este domingo sus esfuerzos diplomáticos para evitar que degenere la situación entre Rusia y Ucrania con sendas conversaciones telefónicas con el líder ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodímir Zelenski, con quien ya había hablado el sábado.



La conversación con Putin comenzó a las 10 a. m., hora local, y duró una hora y cuarto. Justo después, según indicó el Elíseo, llamó de nuevo a Zelenski, algo que inicialmente no estaba previsto.

Desde la Presidencia francesa se había apuntado el sábado que Macron efectúa "los últimos esfuerzos posibles y necesarios para evitar un conflicto mayor", porque "el riesgo de caer en una espiral de violencia es actualmente muy elevado".



Hoy mismo, Rusia y Bielorrusia tomaron la decisión de extender el tiempo de inspección de sus fuerzas conjuntas más allá de este domingo, cuando estaba previsto el fin de los ejercicios militares Determinación Aliada 2022.



Fuentes del Elíseo apuntaron el sábado que Macron no descarta ir de nuevo a Moscú y Kiev para intentar rebajar la tensión, que en los últimos días ha subido considerablemente.



Zelenski pidió ayer una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en vista de la escalada militar en torno a Ucrania, así como un mayor compromiso de la comunidad internacional y una revisión de la actual arquitectura de seguridad mundial.



En su primera conversación de este fin de semana con Macron, le trasladó al jefe de Estado galo su voluntad de no responder a las "provocaciones" rusas y le pidió que expresara a Putin que sigue abierto al diálogo.

Estados Unidos advierte que sanciones a Rusia pueden impactar a Europa

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, indicó este domingo que las sanciones que se impondrían contra Rusia en el caso de una invasión de

Ucrania podrían tener un impacto en los precios de la energía, aunque su Gobierno está tomando medidas para "mitigar" dicho coste.



"Estamos tomando pasos muy específicos y apropiados para mitigar ese coste si llega a ocurrir," afirmó en un encuentro con la prensa en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el sur de Alemania.



Harris señaló que las posibles medidas se adoptarían en coordinación con los aliados de Estados Unidos, de los cuales "cada uno tiene sus prioridades y preocupaciones individuales sobre cómo lo que hagamos impactará su país, sus economías y su seguridad".



En este sentido, indicó que las perspectivas de estos países forman parte de las conversaciones sobre cómo coordinar un paquete de medidas "que logre su objetivo", que es "disuadir a Rusia de invadir una nación soberana".



Preguntada por las declaraciones del presidente ucraniano Volodimir Zelenski que pidió ayer "sinceridad" de la Otán ante la posibilidad de un hipotético ingreso de

Ucrania, Harris indicó que "es preciso reconocer su situación". "Su país está virtualmente rodeado por tropas rusas," señaló y apuntó que Zelenski acudió a la Conferencia este sábado "para dejar patente que no está solo".



(Puede leer: Rusia probó misiles; Otán y EE.UU. alertan por 'inminente ataque' a Ucrania).

Facebook Twitter Linkedin

El presidente ruso, Vladimir Putin, ejecutó maniobras militares junto con su homólogo bielorruso, Aleksandr Lukashenko. Foto: EFE

Boris Johnson dice que Rusia planea la 'mayor guerra en Europa desde 1945'

El primer ministro británico, Boris Johnson, acusó este domingo a Rusia de estar preparando "la mayor guerra en Europa desde 1945" con una invasión total de Ucrania.



En una entrevista con la BBC, Johnson señaló que los informes de inteligencia de los que dispone su país apuntan, no a una invasión progresiva desde la región oriental del Donbás -bajo control ruso-, sino a la entrada masiva de tropas rusas desde el norte del país y desde Bielorrusia, con el objetivo de "rodear Kíev".



"Los planes que vemos son para algo que podría ser la mayor guerra en Europa desde 1945 en términos de su escala", dijo.



Johnson apeló a "entender el coste en vidas humanas" que una acción bélica semejante acarrearía, "no solo para los ucranianos, sino para los jóvenes rusos". Además, añadió que todos los indicios apuntan a que el plan del presidente ruso, Vladímir Putin,"de alguna forma ya ha comenzado".



El Reino Unido y Estados Unidos prevén impedir a las empresas rusas "comerciar en libras y dólares", una sanción que a su juicio "golpearía muy duro" a Rusia, explicó

Johnson en la entrevista, realizada en Múnich (Alemania) al margen de la conferencia de seguridad en la que participó este sábado.



El primer ministro británico cree que hay pruebas de que la invasión de Ucrania puede ser inminente, y que no se puede ocultar ese hecho.



Johnson se reunió ayer en Múnich con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien "subrayó el apoyo inequívoco del Reino Unido a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania", según informó un portavoz del jefe del Gobierno.

Tensión en el frente

En el terreno, sin embargo, la escalada de tensión es constante. Los separatistas prorrusos del Donbás, que acusan a Kiev de quererlos atacar, anunciaron una "movilización general" de los hombres capaces de combatir y ordenaron una evacuación de civiles hacia las regiones vecinas de Rusia.

Facebook Twitter Linkedin

La reunbión se hará en medio de las crecientes tensiones en Ucrania. Foto: AFP

En la noche del sábado al domingo, las agencias rusas informaron de disparos de artillería en la periferia de Donetsk, cerca de la línea del frente. Y los observadores de la OSCE, encargados de velar por el alto el fuego en la zona, alertaron de un incremento de las vulneraciones de ese acuerdo.



El Kremlin niega albergar intenciones hostiles hacia Kiev, pero exige a la OTAN garantías para su seguridad, como la retirada de su infraestructura militar de Europa del Este y un compromiso conforme Ucrania nunca entrará en la alianza transatlántica.



(Le recomendamos: Cómo proteger la soberanía de Ucrania).



En el frente del este de Ucrania, los combates arrecian, entre acusaciones mutuas de Kiev y los rebeldes separatistas de estar envenenando el conflicto que ha causado más de 14.000 decesos desde 2014. La región rusa de Rostov, en la frontera con Ucrania, declaró el estado de urgencia para hacer frente a un posible flujo de refugiados.



Según las últimas cifras de los rebeldes, más de 22.000 personas fueron evacuadas hacia Rusia desde la zona del frente, donde viven cientos de miles de personas.



Desde hace casi tres meses, Washington no ha parado de lanzar alertas sobre los preparativos de una ofensiva rusa en Ucrania. El viernes, Biden se dijo "convencido" de que Putin había tomado la decisión de invadir el país. Desde Múnich, en una importante conferencia de seguridad, Zelenski mandó un mensaje más sosegado, señalando que "no hace falta entrar en pánico", aunque pidió también a Occidente abandonar la política de "apaciguamiento" de Rusia y aumentar su ayuda militar a Kiev.

Más noticias

Rusia y Ucrania: siga en vivo la posible invasión en Europa

Rusia - Ucrania: El presidente Zelenski propone una reunión con Putin

Rusia-Ucrania: ¿Cuál es el origen del conflicto?

*Con información de AFP Y EFE