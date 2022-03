La guerra en Ucrania no da tregua y, pese a que las partes acordaron un alto el fuego para permitir corredores humanitarios, Rusia reanudó su ofensiva la tarde del sábado.



Varias de las ciudades del sureste Ucraniano están controladas por los rusos, mientras que Kiev, la capital, resiste aunque sigue siendo víctima de intensos ataques de las fuerzas militares del Kremlin.



Kiev se está desangrando incluso antes de que comience el esperado asedio ruso. Decenas de miles de habitantes de la capital ucraniana iniciaron este fin de semana un largo éxodo con destino al oeste del país y, si es posible, al extranjero.



No obstante, lo que parecía en principio que sería una invasión ágil y sin mayores dificultades para el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha convertido en una ofensiva que sumó este domingo 11 días y que parece no dejar muy en claro las intenciones de Rusia.



Charles Kupchan, miembro del Council on Foreign Relations (CFR) y profesor de asuntos internacionales en la Universidad de Georgetown, quien además se desempeñó como asistente del director de asunto europeos del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la administración Obama y fue director de los asunto europeos del NSC durante la administración Clinton, habló con EL TIEMPO.



¿Hacia dónde va la guerra en Ucrania?



Rusia continuará su ofensiva contra las ciudades más grandes de Ucrania oriental. Putin buscará cumplir su objetivo, que es la cúpula del Gobierno de Kiev e instalar un régimen títere que sea prorruso. Pero la guerra en Ucrania va más despacio de lo que Rusia esperaba. Los ucranianos están mostrando una determinación impresionante para resistir, pero temo que, dada la superioridad militar de Rusia, es probable que Putin pueda tener éxito en la ocupación de la mayor parte de ucrania oriental. Queda por ver si va más allá y trata de tomar el resto del país.

Charles Kupchan, miembro del Council on Foreign Relations. Foto: Archivo



¿Cuánto más puede resistir Kiev?



Creo que es difícil saberlo. No es claro si las tropas rusas van a asediar Kiev y van a tratar de forzar una rendición o si ellos van a ir directamente al centro de la ciudad y a implantar un régimen por la fuerza. No creo que este gobierno ucraniano vaya a capitular. Sobre cuánto pueda seguir aguantando Kiev, no creo que meses, sino semanas.











¿El ejército ruso ha cometido errores militares y tácticos?



Los rusos subestimaron cuánto iban los ucranianos a resistir, tanto las personas como el ejército. Putin pensaba que los ucranianos querían ser rusos y que cuando los militares rusos llegaran iban a ser recibidos como libertadores. Además, hay informaciones de que están enfrentando problemas logísticos. Pero el error más grande es la falta de cálculo sobre cómo los ucranianos iban a reaccionar a la invasión.



Después de Ucrania, ¿Putin dirigirá sus tropas a otro país de Europa?

Es una pregunta muy importante, pero realmente no lo sé porque Putin ha cambiado. Parecía ser muy calculador y escoger peleas que podía ganar: Crimea, el Donbás, Nagorno Karabaj, incluso la intervención en Siria fue limitada. Pero ahora parece ser mucho menos calculador, lo que sugiere que no sabemos dónde pueda parar. Creo que es poco probable que se arriesgue a una guerra con la Otán, porque eso sería la tercera guerra mundial.

