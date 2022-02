Este lunes 28 de febrero, los países europeos Rusia y Ucrania se reunieron para poner fin a la guerra que se ha presentado en los últimos cinco días, luego de la entrada de tropas rusas a territorio ucraniano.

Luego de asumir la independencia de las provincias separatistas de Donetsk y Lubansk, Rusia le declaró la guerra a Ucrania enviando fuerzas militares. Los ataques han involucrado a la población civil y han dejado centenares de heridos.



En pro de poner una solución diplomática al conflicto presentado, los líderes acordaron una negociación que se está llevando a cabo en la frontera con Bielorrusia.



El gobierno ucraniano había propuesto negociar en territorios neutrales como Polonia o Eslovaquia. Sin embargo, Zelenski aceptó la reunión en la frontera con Bielorrusia, cerca a la zona de exclusión ucraniana de Chérnobil, la cual fue tomada por el ejército ruso hace unos días.



(Lea también: Al menos 11 civiles mueren en bombardeos a la segunda ciudad de Ucrania).

Propuestas de negociación

Lo que aqueja principalmente al gobierno ruso son las sanciones económicas que le ha impuesto Europa y Estados Unidos, ya que el rublo habría tenido una devaluación del 30 % tan solo en el inicio de la semana anterior.



Por esta razón, la petición de Rusia fue el levantamiento de todas las sanciones económicas, la rendición incondicional del ejército ucraniano y deponer al gobierno de Zelenski, al que la delegación rusa calificó de “drogadictos neonazis”.

Facebook Twitter Linkedin

El panorama económico es cada vez más complicado para Rusia. Foto: iStock

Por otro lado, Ucrania pide el completo retiro de las fuerzas militares rusas de su territorio y un cese al fuego.



“Cada hora que el conflicto se prolonga, ciudadanos y soldados ucranianos mueren. Nos hemos propuesto llegar a un acuerdo, pero tiene que ser en el interés de las dos partes” afirmó Vladimir Medinski, el jefe negociador ruso y asesor de Vladimir Putin.





Por su parte, Volodímir Zelenski afirmó que no encuentra expectativas positivas después de la primera reunión de negociaciones.



(Siga leyendo: Zelenski llama a extranjeros a luchar contra rusos en Ucrania).

El principal obstáculo

El presidente de Ucrania ha afirmado públicamente que desea la adhesión de su país a la Unión Europea, pacto con el que el gobierno ruso no está de acuerdo. Esta unión es uno de los limitantes más grandes a la negociación.



“Nuestro objetivo es estar juntos con todos los europeos y, lo más importante, estar en condiciones de igualdad. Estoy seguro de que es justo. Estoy seguro de que es posible”, afirmó públicamente Volodímir Zelenski.





Por su parte, un funcionario europeo, de quien se protege su identidad por su seguridad, tuvo un diálogo con la AFP y afirmó que, aunque para Zelenski puede ser importante el ingreso a la Unión Europea, aún no se ha concretado nada al respecto.



“Creo que una de las razones por las que esto es importante para Zelenski es que potencialmente podría estar en algunas de las discusiones con Rusia sobre una salida (...) En cuanto a la solicitud de Ucrania para ingresar en la UE, creo que es importante no adelantarse a los hechos” expresó el funcionario.

Facebook Twitter Linkedin

La Unión Europea ha iniciado diálogos para darle ingreso a Ucrania. Foto: iStock

Por ahora, está confirmado que este lunes en horas de la noche habrá una cumbre que pretenderá negociar la entrada de Ucrania a la Unión Europea. En aquella negociación estarán presentes el canciller alemán, Olaf Scholz; el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente francés, Emmanuel Macron.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

- El desgarrador llanto de un niño que tuvo que dejar a su papá en Kiev.

- Por primera vez, Unión Europea financiará armas para un conflicto.

- Los detalles de la dura sanción de EE. UU. contra el Banco Central de Rusia.