Este domingo, el portavoz del Pentágono, John Kirby, reiteró que una invasión rusa en Ucrania podría ocurrir en cualquier momento, según declaraciones que hizo a la cadena Fox.



De otro lado, el Papa Francisco reclamó a los líderes mundiales que inviertan su mayor esfuerzo para evitar a toda costa una tragedia mayor en Europa del este.

A continuación, le contamos minuto a minuto cómo se desarrolla la tensión en Ucrania.



¿Qué ha pasado este domingo con la crisis?

EE. UU. reitera sus señalamientos sobre una invasión a Ucrania

Los rusos podrían atacar Ucrania "en cualquier momento", repitieron el domingo altos funcionarios estadounidenses, al día siguiente de una llamada entre Joe Biden y Vladimir Putin que no les dio "motivos para el optimismo".



La conversación telefónica entre los presidentes "ciertamente no mostró que las cosas se estuvieran moviendo en la dirección correcta", dijo a Fox el portavoz del Pentágono, John Kirby. "No hay señales de que Putin tenga la intención de aliviar las tensiones", agregó. "Creemos que una acción militar importante podría tener lugar en cualquier momento".

Duras declaraciones de Alemania

Rusia tiene la "responsabilidad" del riesgo que haya una guerra en Ucrania, dijo el domingo el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en un momento de creciente temor de que haya una invasión rusa contra Ucrania.



"Hay un peligro de un conflicto militar, una guerra en el este de Europa y Rusia tiene la responsabilidad de eso", declaró Steinmeier tras su relección por cinco años en un cargo que es principalmente honorífico.

Ucrania promete mantener el espacio aéreo abierto

Ucrania prometió el domingo mantener abierto su espacio aéreo para los viajes internacionales pese a las advertencias estadounidenses de que las tropas rusas, en maniobras cerca de la frontera, pueden invadir su territorio en cualquier momento.



"El espacio aéreo de Ucrania permanece abierto y el Estado está trabajando para prevenir los riesgos para las compañías aéreas", indicó el Ministerio de Infraestructura en un comunicado publicado en Facebook.

Las sanciones de Occidente no preocupan a Moscú

A Rusia le "importan una mierda" las posibles sanciones de los países occidentales en caso de que invada Ucrania, afirmó el embajador ruso en Suecia a un periódico local.



"Disculpen mi lenguaje, pero todas sus sanciones nos importan una m...", dijo Viktor Tatarintsev al diario Aftonbladet en una entrevista publicada el sábado por la noche en su página web.



"Ya hemos tenido tantas sanciones y, de alguna manera, han tenido efectos positivos en nuestra economía y agricultura", afirmó el veterano diplomático, que habla perfectamente sueco y ha sido destinado al país escandinavo en cuatro ocasiones.



"Somos más autosuficientes y hemos sido capaces de aumentar nuestras exportaciones. No tenemos quesos italianos ni suizos, pero hemos aprendido a hacer buenos quesos rusos utilizando las recetas italianas y suizas", señaló.

Declaraciones de el Papa Francisco

El papa Francisco reclamó este domingo a los líderes mundiales "todo esfuerzo" posible para garantizar la paz en Ucrania, en medio de las tensiones por la presencia de tropas de Rusia en su frontera oriental.



"Las noticias que llegan de Ucrania son muy preocupantes. Confío en la intercesión de la Virgen María" y en "todo esfuerzo por la paz" de los responsables políticos, dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.



Y después oró unos instantes en silencio y animó a hacer lo mismo a los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

El papa Francisco se refirió este domingo a la crisis en Ucrania.

Las principales noticias de la crisis ucraniana este sábado 12 de febrero

Biden y Putin tratan por teléfono la crisis

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Rusia, Vladímir Putin, mantuvieron este sábado al mediodía una conversación telefónica para tratar la situación en Ucrania, en un momento en que EE.UU. ha pedido a todos sus ciudadanos que abandonen el país y ha reducido su presencia diplomática en Kiev. Biden, según lo divulgó la Casa Blanca, le dijo a Putin que atacar a Ucrania tendrá "rápidos y severos costos".



Rusia, de otro lado, denunció un "auge" de la "histeria" de Estados Unidos sobre las tensiones relacionadas con Ucrania, pero aseguró que los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden concordaron en seguir dialogando para evitar un conflicto. "La histeria alcanzó su auge", dijo en una rueda de prensa el asesor diplomático de Putin, Yury Ushakov.

Arranca la llamada telefónica entre Putin y Biden

La llamada telefónica entre los líderes de Estados Unidos y Rusia arrancó este sábado, según informó la agencia de noticias Bloomberg.



Este es el primer intercambio directo entre ambos mandatarios desde finales de diciembre.

Declaraciones de Putin tras reunión con Macron

Putin tildó de "especulaciones provocativas" las acusaciones de que Rusia esté preparando una invasión de Ucrania, durante una conversación este sábado con su par francés Macron.



"Vladimir Putin y Emmanuel Macron discutieron acerca de [...] de las especulaciones provocativas relacionadas con una supuesta 'invasión' rusa de Ucrania, que se acompañan de importantes entregas de armamento moderno a ese país", indicó la presidencia rusa en un comunicado.

Armada rusa echó de sus aguas en el Pacífico a un submarino de EE. UU.

Un buque antisubmarino ruso forzó este sábado a un submarino estadounidense a salir de aguas territoriales rusas en el Pacífico, informó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado, en plena tensión entre ambos países por la situación en Ucrania.



El destructor "Mariscal Shaposhnikov" detectó al submarino cerca de las Islas Kuriles y lo intimó a "salir a la superficie", sin recibir respuesta, indicó el comunicado.



El buque ruso usó entonces los "medios adecuados" para forzar al submarino estadounidense "a salir de las aguas territoriales rusas a toda velocidad", agregó.

Las declaraciones de Macron a Putin

El presidente francés, Emmanuel Macron, le dijo este sábado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que "un dialogo sincero no es compatible con una escalada militar" en la frontera de Rusia con Ucrania, informó la presidencia francesa.



Tanto Macron como Putin "expresaron la voluntad de proseguir el diálogo" para implementar los acuerdos de Minsk sobre la región separatista prorrusa del Donbás (este de Ucrania) y sobre "las condiciones de seguridad y de estabilidad en Europa", precisó el Palacio del Elíseo, tras una conversación telefónica de 1 hora y 40 minutos entre ambos mandatarios.

Estados Unidos ordena retirar sus tropas de Ucrania

Estados Unidos ordenó la retirada "por precaución" de casi todos los soldados que mantenía desplegados en Ucrania para "reposicionarlos en otros lugares de Europa", anunció el sábado el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Reunión entre Lavrov y Blinken

La jornada de este sábado arrancó con una llamada clave entre Blinken y Lavrov.



Moscú acusó a Washington de querer provocar un conflicto en Ucrania con sus acusaciones sobre una inminente invasión rusa.



En una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, Lavrov subrayó que la "campaña de propaganda lanzada por Estados Unidos y sus aliados sobre una 'agresión rusa' tiene como fin provocar y envalentonar a las autoridades de Kiev" en el conflicto de la región de Donbás, región del este de

Ucrania, donde las fuerzas ucranianas se enfrentan desde hace ocho años a separatistas prorrusos apoyados por Moscú.



Por su parte, Blinken dijo el sábado a su homólogo ruso que los canales diplomáticos permanecían "abiertos" para evitar un conflicto en Ucrania, pero requerirían que Moscú proceda a una "desescalada".



El secretario de Estado "dejó en claro que seguía abierto un camino diplomático para resolver la crisis, pero requeriría una desescalada de Moscú y discusiones de buena fe".

Serguéi Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.

Ordenan evacuar a personal diplomático y ciudadanos extranjeros en Ucrania

Estados Unidos ordenó el sábado a todo su personal no esencial de la embajada de Kiev que salga del país debido a la amenaza de una invasión rusa.



"Los ciudadanos estadounidenses en Ucrania tienen que ser conscientes del hecho que el gobierno no podrá evacuarlos" en caso de ofensiva rusa, que puede "empezar en cualquier momento y sin aviso", según la misma fuente en su página web.



El viernes, Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar Ucrania lo más rápido posible, un llamamiento que luego hicieron otros países, como Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Canadá o Japón.



Embajada de Estados Unidos en Kiev (Ucrania)

El presidente de Ucrania dice que las advertencias sobre una invasión 'provocan' pánico

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, consideró que las advertencias sobre una invasión rusa en su país "provocan el pánico".



"Como presidente tengo que decir la verdad a la población. Y la verdad es que tenemos diferentes informaciones. Y ahora el mejor amigo de los enemigos es el pánico en nuestro país. Y toda esta información solo ayuda al pánico y no nos ayuda a nosotros", dijo en una comparecencia en la región de Jersón, al sur del país.



Declaraciones de Washington elevaron este sábado al máxima la tensión luego de que un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que una ataque en Rusia es "inminente".

Moscú acusa a Washington de crear una 'campaña propagandística' sobre un ataque en Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó este sábado a Estados Unidos de promover "una campaña de propaganda" sobre supuesto ataque ruso a

Ucrania en una conversación telefónica con su par estadounidense, Antony Blinken.



Incluso, el viernes, el Kremlin calificó de "histeria" las declaraciones de Estados Unidos.



Tropas militares en prácticas cerca al Mar Negro

¿Qué dice Washington exactamente sobre el ataque a Ucrania?

Estados Unidos afirmó el viernes que Rusia puede invadir a Ucrania antes de que finalicen los Juegos Olímpicos el 20 de febrero, reviviendo el fantasma de una guerra en Europa, en una dramática escalada que siguió a una intensa fase diplomática.



"Seguimos viendo signos de escalada rusa, incluida la llegada de nuevas fuerzas a la frontera con Ucrania", advirtió el consejero de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, Jake Sullivan, tras una reunión virtual del presidente estadounidense, Joe Biden, con sus principales homólogos occidentales.



"Una invasión podría ocurrir en cualquier momento si Vladimir Putin decide ordenarla", agregó.



Los estadounidenses, que compartieron sus análisis de inteligencia con sus aliados, esbozaron un escenario dramático en caso de una ofensiva rusa.



Probablemente "empezaría con bombardeos aéreos y ataques con misiles que obviamente podrían matar a civiles", dijo Sullivan, explicando que también habría "un asalto rápido" a Kiev.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Efe

