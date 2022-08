Rusia anunció este lunes que suspende las inspecciones estadounidenses previstas a los sitios militares estipuladas en el marco del tratado START, un acuerdo estratégico entre las dos potencias para limitar los arsenales nucleares.



En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó que informó a Estados Unidos afirmó que las instalaciones que están sujetas a inspecciones por el tratado van a ser eximidas "temporalmente" de estas fiscalizaciones.



Entre los emplazamientos concernidos están las bases de lanzamientos de misiles y bases aéreas y navales donde hay desplegados misiles nucleares.



Este anuncio se produce en el contexto de la ofensiva rusa en Ucrania que comenzó el 24 de febrero, en un momento en que el presidente ruso, Vladimir Putin alardea de nuevas armas "invencibles" desarrolladas por Rusia.



El Ministerio de Exteriores ruso explica que Moscú se ve obligado a tomar esa medida debido a las "sanciones unilaterales" adoptadas por Occidente debido a la campaña militar rusa en Ucrania, que le impiden realizar en territorio estadounidense las inspecciones contempladas por el tratado.



"La Federación Rusa está obligada a recurrir a esta medida (...) debido a las realidades existentes que crean ventajas unilaterales para Estados Unidos y que privan a Rusia de su derecho a efectuar inspecciones sobre el territorio estadounidense", indicó el comunicado de la diplomacia rusa.



La nota oficial arguye que la actitud estadounidense no tiene en cuenta "la realidad existente", que ignora tanto la paridad como la igualdad de derechos estipulada por el último tratado nuclear entre ambas superpotencias, situación que considera "inaceptable".



Recuerda que debido a las sanciones contra Rusia, no hay comunicación aérea normal con EE. UU., además de que el espacio aéreo de sus aliados está cerrado para los aviones rusos.



La mismas restricciones no se aplican en relación con los inspectores estadounidenses, motivo por el que la parte rusa se dirigió a su contraparte, pero sin recibir respuesta, precisa.



En caso de no solucionar todos estos problemas, advierte, el régimen de inspecciones en el marco del START III no puede ser reanudado, paso que sería "prematuro".

Rusia aboga por cooperar con EE. UU. en este terreno, aunque llama a la Casa Blanca a no forzar la reanudación de las inspecciones nucleares con medidas contraproducentes y a tener en cuenta la realidad actual, incluido los riesgos vinculados con la situación epidémica debido al reciente aumento de los casos de covid-19.

Las sanciones por la guerra en Ucrania motivaron la decisión. Foto: AFP

Además de insistir en que la suspensión es provisional, algo que permite el documento, resalta que Moscú se mantiene fiel al tratado, que considera un "importantísimo instrumento de mantenimiento de la estabilidad y seguridad internacional".



El tratado firmado en 2010 limita los arsenales de las grandes potencias a un máximo de 1.550 ojivas desplegadas para cada uno, una reducción de un 30 % con respecto al límite fijado anteriormente en 2002.

El anuncio se produce una semana después de que el presidente de EE. UU., Joe Biden, propusiera a Moscú inmediatas negociaciones para la firma de un nuevo tratado nuclear.



Eso sí, Biden advirtió de que toda negociación "requiere de un socio dispuesto a operar de buena fe" y recordó que "la agresión brutal e injustificada de Rusia en Ucrania ha hecho añicos la paz en Europa y constituye un ataque contra los principios fundamentales del orden internacional".



Ese mismo día, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que "en una guerra nuclear no puede haber vencedores".

*Con información de AFP Y EFE

