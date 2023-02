El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este martes la suspensión del cumplimiento por parte de su país del Start III o Nuevo Start, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y Estados Unidos.



Putin matizó que "Rusia no abandona, sino que solo suspende" el cumplimiento del tratado sobre reducción de armamento estratégico ofensivo que expira en 2026, de lo que culpó a Estados Unidos.



Adelantó que "si Estados Unidos realiza ensayos nucleares con nuevo tipo de armamento estratégico, Rusia efectuará también pruebas" de esa clase.

"Por supuesto, no seremos los primeros en hacerlo (...). Nadie debe albergar la peligrosa ilusión de que la paridad global estratégica puede ser destruida", comentó.



El líder ruso desvinculó su decisión del actual conflicto en Ucrania y el apoyo de Occidente a Kiev. Tachó de "teatro del absurdo" la declaración en la que la Otán demandó a Rusia que cumpla dicho tratado, lo que incluye las inspecciones de sus instalaciones nucleares.

🇷🇺 | AHORA: El Pdte Putin culpa a Ucrania y a Occidente: “Son ellos los culpables de la guerra, estamos usando la fuerza para detenerla”.pic.twitter.com/fLoFTT1wi5 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 21, 2023

Al respecto, abogó por que la Alianza Atlántica se convierta en parte del tratado, ya que, recordó, países como el Reino Unido y Francia también cuentan con arsenales nucleares.



En noviembre de 2022 ambos países iban reanudar el diálogo estratégico en El Cairo, pero Rusia decidió a última hora posponerlo indefinidamente por la "falta de disposición" de Washington a tener en cuenta las prioridades rusas.



Estados Unidos suspendió el diálogo sobre el control de armas tras la intervención bélica de Rusia en Ucrania. Rusia, a su vez, informó en agosto a Washington de su decisión de prohibir las inspecciones estadounidenses in situ de su arsenal de armas nucleares, al alegar dificultades para hacer lo propio en EE. UU. debido a las sanciones occidentales relativas a los permisos de sobrevuelo y concesión de visados a funcionarios rusos.



En febrero de 2021, Putin y su homólogo estadounidense, Joe Biden, prorrogaron cinco años el último tratado de desarme nuclear vigente entre ambas potencias, que había sido firmado en 2010.



Durante una hora y 45 minutos de discurso Putin no hizo ni una sola mención a un posible diálogo, defendió "el derecho de Rusia a ser fuerte" y acusó a Occidente de ser el único responsable de la tensión geopolítica en el mundo, incluido en Ucrania.



El guante lo recogió inmediatamente la Otán, cuyo secretario general, Jens Stoltenberg, denunció que con la decisión de Rusia había quedado desmantelada "toda la arquitectura de control de armas".

¿Qué incluye el tratado?

El acuerdo firmado por Obama en 2010 en Praga, la capital de la República Checa y el entonces presidente ruso, Dmitri Medvédev, formaba parte del impulso del estadounidense para "restablecer" los lazos con el Kremlin.



El sucesor de Obama, Donald Trump, se mostró reticente a prorrogarlo, alegando que cualquier tratado nuclear debe incluir también a China, cuyo arsenal está creciendo rápidamente. Cuando llegó a la Casa Blanca, el actual presidente estadounidense Joe Biden lo prorrogó cinco años, hasta 2026, y su administración señaló que el tratado quería "hacer un mundo más seguro".



El Nuevo Start, que incluye específicamente un sistema de inspección de los arsenales, debía reducir en un 30 % el número de cabezas nucleares, hasta 1.550 por país.



Además, limitó a 700 el número de misiles balísticos intercontinentales, el de los desplegados en submarinos y bombarderos estratégicos equipados para armamento nuclear.



También redujo a 800 el de lanzaderas para misiles intercontinentales, lanzaderas submarinas para misiles balísticos y bombarderos estratégicos equipados para armamento nuclear, estén desplegados o no.



Estas cifras son, sin embargo, suficientes para destruir el mundo varias veces. El tratado también prevé una serie de inspecciones mutuas in situ, la piedra angular de la idea de "confiar pero verificar", la filosofía de control de armamentos que reclamaba el expresidente estadounidense Ronald Reagan.



El Nuevo Start es el último acuerdo de control de armas posterior a la Guerra Fría fría todavía en vigor entre Rusia y Estados Unidos.



En 2019, las dos potencias rompieron el histórico tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) de 1989, suscrito por el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan y el líder soviético Mijaíl Gorbachov, que limitaba el uso de misiles de medio alcance, tanto convencionales como nucleares.



Un año después, Trump también retiró a Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos, que permite vuelos de vigilancia no armados sobre los países participantes de Europa, la antigua Unión Soviética y Norteamérica. Trump acusó a Rusia de reiteradas violaciones del tratado, lo que Moscú negó. Más tarde, Rusia también se retiró del acuerdo.

'Toxicidad y animadversión'

La invasión rusa de Ucrania hace un año supuso un duro golpe para el tratado. Putin profirió amenazas apenas veladas de utilizar armas nucleares al tiempo que Estados Unidos lidera la presión para armar a Ucrania y castigar a Moscú por su agresión.



En agosto de 2022 Rusia anunció la suspensión de las inspecciones estadounidenses de sus instalaciones militares, alegando que Estados Unidos obstaculizaba las visitas a sus propias instalaciones, lo que Washington negó.

La invasión rusa a Ucrania cumple un año. Foto: AFP

Rusia también pospuso indefinidamente las conversaciones sobre el tratado, que debían celebrarse en El Cairo, acusando a Estados Unidos de "toxicidad y animadversión".



Estados Unidos acusó a Rusia de incumplir el tratado. El embajador ruso en Estados Unidos respondió que Moscú había "observado irreprochablemente" el acuerdo y que la responsabilidad de la escalada recaía "enteramente en Washington".

¿Qué dice la Otán sobre la decisión de Putin?

El secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, aseguró este martes que la suspensión del cumplimiento por parte de Rusia del Nuevo Start o Start III, último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Moscú y EE. UU., supone que la arquitectura de control de armas ha quedado "desmantelada".

"Con la decisión de hoy sobre el Nuevo Start, toda la arquitectura de control de armas ha sido desmantelada", declaró el político noruego en una rueda de prensa en la sede de la Otán junto al jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba.



Desde Polonia, donde llegó tras su visita sorpresa a Kiev el lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la Otán es "más fuerte que nunca". "Puedo añadir con orgullo que nuestro apoyo a Ucrania es inquebrantable", subrayó también en una reunión de las delegaciones polaca y estadounidense.



Después de reunirse con el presidente polaco Andrzej Duda, Biden también tenía previsto un discurso por la tarde desde Varsovia. Tras el discurso de Putin, Ucrania juró "expulsar y castigar" a las tropas rusas. "Están estratégicamente en un callejón sin salida", dijo en Telegram el jefe del gabinete presidencial de Ucrania, Andrey Yermak.



El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo por su parte que nadie estaba "atacando a Rusia" y que era "absurdo pensar que Rusia se encuentra bajo algún tipo de amenaza militar por parte de Ucrania o de cualquier otro país".



La diplomacia rusa convocó el martes a la embajadora estadounidense en Moscú para entregarle una nota en la que exige a Estados Unidos la retirada de los "soldados y equipos" de la Otán en Ucrania.



El líder estadounidense conversará también por teléfono con los gobernantes de Reino Unido, Francia e Italia, indicó la Casa Blanca. El canciller alemán, Olaf Scholz, deberá visitar Washington el 3 de marzo. El miércoles, se encontrará con los gobernantes del grupo los Nueve de Bucarest, que incluye a Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Polonia.



El gobierno del Reino Unido le pidió Putin que dé marcha atrás en su "irreflexiva decisión" de suspender la participación rusa en el tratado de desarme nuclear. "Esperamos que Putin dé marcha atrás en su irreflexiva decisión de suspender la participación de Rusia en el tratado Nuevo Start. El control de armamentos es vital para la seguridad de nuestro planeta", declaró a la prensa un portavoz del primer ministro, Rishi Sunak.

¿Y China?

poco después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciara la suspensión del tratado de control de armamento estratégico firmado con Estados Unidos, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, aseguró ante el máximo responsable de la diplomacia china, Wang Yi, que las relaciones entre Moscú y Pekín están al margen de las coyunturas exteriores.



"El rumbo hacia el desarrollo de la asociación estratégica con China es una prioridad absoluta de la política exterior de Rusia. Nuestras relaciones tienen valor propio y no están sujetas a coyunturas externas", dijo Pátrushev a Wang, según recoge la agencia TASS.

Agregó que en medio de una campaña occidental para "contener" a Rusia y China, cobra especial importancia la futura profundización de los lazos bilaterales y la cooperación en la arena internacional.



"En este contexto, quiero reafirmar nuestro apoyo inquebrantable a Pekín en los temas de Taiwán, Sinkiang, Tíbet y Hong Kong, que son utilizados por Occidente para desacreditar a China", agregó.



Según Pátrushev, la "transformación del sistema de las relaciones internacionales hacia el modelo multipolar" se topa con la "creciente oposición de Occidente", que busca mantener su dominio global a toda costa. También señaló ante Wang que países occidentales "denunciaron unilateralmente una serie de tratados internacionales, también en el campo de control de armas".

