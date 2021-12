Rusia impuso grandes multas, de 98 millones y 27 millones de dólares respectivamente, a las empresas estadounidenses Google y Meta, casa matriz de Facebook.



Alega que ambas empresas no cumplieron con eliminar contenidos "prohibidos", siendo esta una muestra más de la presión en aumento en este país sobre los gigantes digitales.

En un comunicado en su cuenta Telegram, el servicio de prensa de los tribunales de Moscú precisó que los gigantes californianos fueron hallados culpables de "reincidencia", ya que no eliminaron de sus plataformas contenidos juzgados ilegales en Rusia.



El tribunal no detalló de qué contenidos se trataba.

Facebook Twitter Linkedin

Google Foto: iStock

Por su parte, el regulador de las telecomunicaciones ruso, Roskomnadzor, indicó que los contenidos prohibidos alimentan el "odio religioso", brindan información "poco fiable" y peligrosa para los menores, o apoya a "organizaciones terroristas o extremistas".



"Vamos a estudiar los documentos del tribunal para decidir las medidas a adoptar", afirmó a la agencia de noticias 'AFP' el servicio de prensa de Google, sin añadir nada más.



Rusia sanciona habitualmente a grandes empresas digitales acusadas de no borrar contenidos que hacen apología de las drogas, el suicidio y relacionadas con la oposición política. Sin embargo, las multas que se ordenaron contra Google y Meta son tan altas que no tienen precedentes.



(Puede leer: Los micos contra la justicia hay que atajarlos a tiempo / Análisis).



Según Roskomnadzor, las redes sociales Facebook e Instagram (también propiedad de Meta) cuentan todavía con más de 2.000 contenidos prohibidos en Rusia. Para Google, hay más de 2.600.



El regulador ya había advertido en octubre que iba a sancionar a Meta con una multa de "entre el 5 y el 10% de su volumen de facturación" anual de sus filiales en Rusia, lo que significan muchos millones.

Multas, amenazas y bloqueos

En septiembre, poco antes de las elecciones legislativas, Moscú obligó a Apple y a Google a retirar de sus tiendas virtuales en Rusia la aplicación del opositor Alexéi Navalni, que se encuentra en prisión, por "injerencia electoral".

Facebook Twitter Linkedin

Alexei Navalny, durante una audiencia en un tribunal de Moscú, en el marco del proceso en el que fue condenado. Foto: Foto: Vladimir Gerdo. Getty Images

También les amenazaron con detener a sus trabajadores en Rusia si no cooperaban, según afirmaron fuentes internas de estas empresas, además de bloquear varias páginas web ligadas a Navalni, ya que sus organizaciones fueron condenadas por "extremistas" por la justicia rusa.



Precisamente, Leonid Volkov, un partidario de Navalni, cree que Google pronto estará enfrentada a una alternativa difícil: no pagar la multa y abandonar al mercado ruso, o eliminar todos sus contenidos 'ilegales', especialmente los videos del líder opositor, muy visionados en YouTube, que es propiedad de Google.



"El mercado es demasiado grande, y Google no quiere perderlo, pero una multa por este este monto lo hace menos atractivo", escribió Volkov este viernes en la red social Telegram.



(Le recomendamos: Borrados: el proceso infinito contra autores incómodos en Cuba).



En septiembre, Roskomnadzor anunció a su vez el bloqueo de seis programas informáticos de redes privadas virtuales (VPN), que permiten acceder a páginas prohibidas en Rusia.



Desde 2014, la ley rusa obliga a las empresas de internet a almacenar los datos de los usuarios rusos en el país. Esta ley hizo que Facebook, Google, Telegram y WhatsApp tuvieran que pagar miles de dólares en multas.

Son intentos de controlar de forma brutal la sociedad FACEBOOK

TWITTER

Las autoridades rusas están desarrollando un polémico sistema de 'internet soberano' que permitirá aislar la red rusa de los grandes servidores mundiales.



En enero, el presidente Vladimir Putin consideró que las grandes empresas de internet eran "de facto, competencia de los Estados" y denunció sus "intentos de controlar de forma brutal la sociedad".



Oenegés y opositores temen que el Kremlin busque crear una red nacional bajo su control, como pasa en China, algo que el gobierno niega. También están aumentando su presencia en las grandes empresas digitales rusas.



(También le puede interesar: Las movidas de Donald Trump para recuperar su cuenta de Twitter).



El grupo de tecnología VK, controlado por una filial del gigante de la energía Gazprom (y que creó la primera red social rusa "VKontakte"), anunció a mediados de diciembre el nombramiento como director general de Vladimir Kirienko, el hijo de un colaborador cercano de Putin.

Más noticias

Putin exige a EE. UU. y la Otán garantías 'inmediatas' de seguridad

¿Por qué la nieve brilló en el Ártico por primera vez en 80 años?

Negociaciones entre Occidente y Rusia por Ucrania empezarán en enero

AFP