Rusia anunció este martes que prohibía la entrada a su territorio de 49 ciudadanos británicos, entre ellos destacados periodistas y representantes del sector de la Defensa, sanciones adoptadas en relación con el conflicto en Ucrania.



El Reino Unido ha sido uno de los más firmes apoyos a las autoridades de Kiev, después de que el presidente ruso Vladimir Putin enviara tropas a Ucrania el pasado 24 de febrero.



Los periodistas sancionados

Las sanciones incluyen a los directores de la BBC y de diarios como The Times, The Guardian, The Independent, The Daily Telegraph y el Daily Mail.



El resto son reporteros de los medios citados y otros como Sky News, ITV, Channel 4 News, Financial Times o el Sunday Times.

Todos ellos "ya no están autorizados a ingresar en la Federación de Rusia", según el comunicado.



El motivo son las sanciones adoptadas por Londres contra importantes periodistas rusos y los jefes de corporaciones y empresas de la industria militar de este país.



De hecho, Rusia acusa a estos periodistas británicos de difundir información "falsa" y "sesgada" sobre Rusia y "los acontecimientos en Ucrania y el Donbás".

"Los periodistas británicos en la lista están implicados en la difusión deliberada de falsas y sectarias informaciones sobre Rusia", declaró el ministerio ruso de Exteriores en un comunicado.



"Con sus valoraciones parciales también contribuyen a instigar la rusofobia en la sociedad británica", señala la nota oficial.



En agosto de 2021, las autoridades rusas habían tomado una decisión similar al no renovar el visado de la corresponsal de la BBC en Rusia, Sarah Rainsford, en represalia por el supuesto maltrato a la prensa rusa en el Reino Unido.

Sanciones al sector de la defensa

La lista incluye asimismo los nombres de 20 altos responsables vinculados con la industria de la Defensa. Han sido incluidos en la lista el secretario de Estado británico de Adquisiciones de Defensa, Jeremy Quin; el jefe de la Fuerza Aérea, Michael Wigston, o el jefe de operaciones conjuntas del Ejército británico, Charles Richard Stickland.



Rusia sancionó también a varios diputados que integran los grupos de presión de la industria armamentista y a altos cargos de compañías como BAE Systemas o Thales UK.



Rusia ya había sancionado al primer ministro británico, Boris Johnson. Foto: Tolga Akmen/EPA/Bloomberg

"Personas vinculadas con la defensa británica están implicadas en participar en decisiones relativas a la entrega de armas a Ucrania", explica el comunicado del ministerio ruso.



Según el texto, esas veinte personas participaron en la toma de decisiones sobre el suministro de armamento británico a Ucrania. Londres ha ofrecido hasta ahora ayuda militar a Ucrania por valor de 750 millones de libras (USD 937 millones), incluyendo el envío de sistemas de defensa antiaérea, miles de misiles antitanque, varios tipos de municiones y centenares de blindados y vehículos militares

A mediados de mayo, Rusia prohibió la entrada en el país al primer ministro británico, Boris Johnson, y a otros doce altos cargos, entre ellos nueve miembros de su gabinete.



El líder británico, uno de los mayores apoyos del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó el 9 de abril a Kiev, donde anunció un nuevo paquete de ayuda militar.



Recientemente, Moscú sancionó también a 154 legisladores de la Cámara de los Lores (Cámara alta) del Parlamento británico, entre ellos el presidente, John McFall, en respuesta a la inclusión de casi todo el Senado ruso en una lista negra por la campaña militar en Ucrania.

*Con información de EFE y AFP

