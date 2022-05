Las 31 empresas energéticas extranjeras incluidas en la lista de sanciones de Moscú no podrán participar en los procesos de suministro de gas procedente de Rusia, afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Se trata de sanciones que vetan a esas compañías. Por ello, no tendremos ninguna interacción con esas compañías, están simplemente vetadas", afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria. Además, recalcó que "no participarán en el proceso de suministro de gas ruso" a Europa.

Ministros de Minas y Energía conversan durante el Consejo Especial de Ministros Europeos de Energía sobre la crisis rusa del gas. Foto: AFP

Se trata de las 31 empresas incluidas el miércoles en una lista negra del Gobierno ruso en respuesta a las sanciones impuestas por Occidente por la "operación militar especial" rusa en Ucrania.



Entre los sancionados figuran compañías de Alemania, Francia y otros países europeos, así como de EE. UU. y Singapur.



En particular en la lista fueron incluidas las antiguas filiales europeas de Gazprom (Gazprom Germania GmbH, Gazprom Schweiz AG, Gazprom Marketing & Trading USA Inc), así como Vemex, Wingas, EuRoPol GAZ y operadores de depósitos subterráneos.

Reducción del bombeo de gas en un 28,3 %

Desde hoy, Rusia reducirá el bombeo de gas a Europa a través de Ucrania hasta 50,6 millones de metros cúbicos, un 28,3 por ciento menos que el día anterior, debido a la negativa de la parte ucraniana a permitir el tránsito del combustible por la estación "Sojranivka", informó Gazprom.



"Gazprom bombea gas ruso para el tránsito a través del territorio de Ucrania en el volumen confirmado por la parte ucraniana, es decir 50,6 millones de metros cúbicos para el 12 de mayo por la estación de Sudzha", dijo a la agencia Interfax el portavoz del consorcio gasístico, Serguéi Kuprianov.



Agregó que la petición de Gazprom de tránsito por la estación "Sojranivka", por donde pasa un tercio del gas que Rusia suministra a Europa, "fue rechazada".



El martes el operador de sistema de gasoductos ucraniano GTOSU anunció la suspensión por "causa de fuerza mayor" del tránsito del gas ruso por la estación "Sojranivka", al señalar que parte del gasoducto atraviesa territorios controlados por las tropas rusas en la región de Lugansk



Ucrania ofreció como alternativa seguir suministrando gas a Europa en el volumen previsto a través del punto de Sudzha, más al norte del país y bajo control ucraniano.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe y AFP

