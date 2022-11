El ejército ucraniano recuperó el miércoles 12 localidades en la región de Jersón, en el sur del país y donde los rusos anunciaron retirarse bajo la presión de una contraofensiva de Kiev, dijo el jueves su comandante en jefe Valery Zaluzhny



"Durante el día anterior, unidades de las fuerzas de defensa avanzaron 7 km, tomando el control de seis localidades en la dirección de Petropavlivka Novoraisk", detalló el responsable militar en Telegram.



El responsable militar añadió que el ejército ucraniano también recuperó "el control de otras seis localidades en la dirección de Pervomaiske-Jersón", es decir un total de más de 260 kilómetros cuadrados.



El comandante en jefe ucraniano también afirmó que "el avance de las tropas de Kiev en dirección de Jersón había alcanzado 36,5 km desde el 1 de octubre".

En total, el ejército ucraniano recuperó "una superficie total de 1.381 km2" y "41 localidades" en cuarenta días, declaró, felicitando "los esfuerzos colosales de las tropas".



Zaluzhny, al igual que lo hizo el presidente Volodimir Zelenski el miércoles por la noche, precisó el jueves "no poder confirmar o negar la información sobre la supuesta retirada" de las fuerzas rusas de la ciudad de Jersón, capital regional. Desde septiembre, las tropas rusas se enfrentan a una contraofensiva de envergadura de Kiev en la región.

Ucrania acusó a Rusia de intentar aterrorizar a la población de Jersón organizando la evacuación con "mensajes falsos" sobre ataques. Foto: Sergey Kozlov. EFE

¿Cómo fue la maniobra de traslado de las tropas rusas?

El comandante de las fuerzas rusas en Ucrania, general Serguéi Surovikin, señaló el miércoles que la maniobra con el traslado de las tropas a la ribera izquierda se ejecutaría "en un plazo breve de tiempo".



"Tras valorar la situación creada, proponemos trasladar la defensa a la orilla izquierda del río Dniéper. Entiendo que no es una decisión fácil", dijo Surovikin al ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú.



Subrayó que en las condiciones actuales es imposible abastecer al contingente militar ruso desplegado en la zona, ya que existe la amenaza de un ataque ucraniano con misiles contra el embalse de Nueva Kajovka, lo que provocaría la inundación de la gran parte del territorio de Jersón.



"Surge una nueva amenaza para la población civil y el completo aislamiento de nuestras fuerzas en la orilla derecha del Dniéper", explicó el general.

Evacuados Jerson Foto: STRINGER EFE

¿Por qué los ucranianos desconfían de la salida rusa?

En Ucrania, no obstante, la noticia sobre la retirada rusa de Jersón fue recibida con desconfianza. "El enemigo no nos da regalos, no hace 'gestos de buena voluntad", dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en su alocución nocturna. Por eso, dijo, hay que moverse "con mucho cuidado, sin emociones, sin riesgos innecesarios".



Por otro lado, Zelenski advirtió "una vez más" a las autoridades de Moscú de que "cualquier intento" de volar la central hidroeléctrica de Nueva Kajovka, inundar el territorio y dejar sin agua la planta de energía nuclear de Zaporiyia "significará que le está declarando la guerra al mundo entero".



Mientras, las autoridades prorrusas de la localidad que acoge la homónima central hidroeléctrica informaron este jueves de que continúan las evacuaciones de la zona y que más de la mitad de los habitantes de la localidad han abandonado ya sus casas.



"La evacuación transcurre tranquilamente. La gente se apunta y al día siguiente se va. También los hay que se van por su propia cuenta", dijo un representante de la administración local a la agencia TASS. A la vez, agregó que muchos residentes de la localidad se fueron durante los meses de verano, cuando "las fuerzas ucranianas bombardeaban activamente Nueva Kajovka".



Las autoridades prorrusas de Jersón ordenaron en octubre la evacuación de unos 80.000 ciudadanos de la ribera derecha a la orilla izquierda del río Dniéper ante el acercamiento de las fuerzas ucranianas.



Posteriormente, también incluyeron a la capital provincial en sus planes de evacuación obligatoria. Y, seguidamente, extendieron la medida también a la margen izquierda para sacar de allí a hasta 70.000 personas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE