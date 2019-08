Rusia prometió respuesta idéntica al lanzamiento de misil de EE. UU.

El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió este viernes una "respuesta simétrica" al reciente ensayo por parte de Estados Unidos de un misil de alcance medio, el primero que efectúa desde la Guerra Fría.

"Ordeno a los ministerios rusos de Defensa y de Exteriores (...) que se analice el nivel de amenaza para nuestro país por los actos de Estados Unidos, y que se tomen medidas exhaustivas para preparar una respuesta simétrica", declaró Putin, en una reunión de su Consejo de seguridad.



Este ensayo estadounidense, efectuado el domingo desde la isla de San Nicolás, frente a las costas de California (suroeste), confirmó el entierro del tratado de desarme INF que prohibía el uso por parte de Rusia y Estados Unidos de misiles terrestres de un alcance de 500 a 5.500 kilómetros.

Este tratado fue oficialmente suspendido hace menos de un mes por las dos potencias rivales, que se acusan mutuamente de violarlo.



Rusia y China habían condenado de forma inmediata el ensayo norteamericano, denunciando el riesgo de una "escalada de las tensiones militares" y de una reactivación de la carrera armamentista. "Es evidente que (la prueba del misil estadounidense) no era resultado de una improvisación, sino un eslabón más en una cadena de acontecimientos planificados desde hace tiempo" estimó Putin este viernes.



"Esto solo confirma la veracidad de nuestras preocupaciones expresadas previamente", añadió.

'Violación evidente'

Desde principios de año Moscú y Washington no cesan de acusarse mutuamente de violar el tratado INF.



Los estadounidenses consideran que el misil ruso 9M729 tiene un alcance de 1.500 km, lo que Moscú desmiente.



Rusia denuncia por su lado el sistema de defensa antimisiles estadounidense Aegis Ashore, desplegado en Polonia y Rumanía, que podría ser utilizado con carácter ofensivo, para mandar misiles, contra su territorio. "La violación es evidente, es inútil contestarla", denunció Putin. "Pero eso plantea una cuestión: ¿cómo podremos saber qué es lo que se desplegará en Rumanía y en Polonia?" Putin considera que "la verdadera intención" de Estados Unidos es "desplegar en diferentes regiones del mundo de los misiles prohibidos previamente".



Pero su despliegue, en Europa y en Asia, "afecta a nuestros intereses básicos, puesto que es cerca de las fronteras rusas" advirtió el mandatario ruso.

Ordeno a los ministerios de Defensa y de Exteriores que se analice el nivel de amenaza por los actos de Estados Unidos, y que se tomen medidas exhaustivas para preparar una respuesta simétrica"

"No hemos querido nunca, no queremos y no vamos a dejarnos arrastrar a una carrera de armamentos, muy costosa y destructora para nuestra economía" añadió.



Con el entierro del tratado INF solo queda en vigor un acuerdo nuclear bilateral entre Moscú y Washington: el tratado START, que mantiene los arsenales nucleares de ambos países muy por debajo de los niveles de la Guerra Fría. Este tratado vence en 2021.