La defensa antiaérea ucraniana derribó 47 misiles de un total de 55 lanzados por Rusia este jueves en un nuevo ataque "masivo", aseguró el jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny.



"La Federación de Rusia lanzó hoy un ataque masivo con misiles contra el territorio de Ucrania. El enemigo lanzó 55 misiles" desde el aire y el mar, dijo Zaluzhny, en Telegram, agregando que sus fuerzas "destruyeron 47 misiles de crucero, 20 de ellos en el área de la capital".



Al menos 11 personas murieron y otras 11 resultaron heridas, informaron los servicios de emergencia ucranianos. "Once personas resultaron heridas y, lamentablemente, otras 11 fallecieron", declaró en la televisión ucraniana el portavoz de los socorristas, Oleksander Jorunejy. En total, 11 regiones se vieron afectadas por los bombardeos, agregó.



El jefe de las fuerzas armadas ucranianas precisó que tres de los misiles rusos no derribados no lograron impactar contra su objetivo, lo que significa que, según él, solo cinco de ellos cayeron en el lugar previsto por las fuerzas rusas.



La fuerza aérea ucraniana precisó en su canal de Telegram que entre los 55 misiles "de alta precisión" había dos de tipo KH-47 Kinjal y cuatro KH-59, lanzados desde aviones Mig-31 y Su-35, respectivamente.



Según la misma fuente, los bombardeos también se efectuaron desde cazas Tupolev-75, situados más lejos del mar Caspio, y desde submarinos rusos, ubicados en el mar Negro.

Nueva salva de misiles

Rusia lanzó este jueves una nueva salva de misiles contra Ucrania, que causó un muerto en la capital y cortes de electricidad en varias regiones, al día siguiente de que los aliados de Kiev anunciaran el envío de tanques pesados.



Moscú denunció que esta entrega de equipamiento pesado significaba la "implicación directa" de Occidente en el conflicto e intensificó sus combates en varias zonas de la región de Donetsk, en el este.



Según Kiev, Rusia lanzó el jueves decenas de misiles y drones, principalmente contra las instalaciones energéticas ucranianas.





Nataliia Humeniuk, jefa del Centro de Prensa Conjunto para el Comando Operacional Pivden (Sur), confirmó la noticia Foto: EFE

En la noche, 24 drones Shahed de fabricación iraní fueron derribados, según las fuerzas ucranianas.



Por precaución, Kiev, su región y otras dos más llevaron a cabo cortes de electricidad "de emergencia" para "evitar daños importantes a las infraestructuras eléctricas si los misiles del enemigo alcanzan su objetivo", informó el operador privado de electricidad DTEK.



En la región de Odesa (sur), "dos sitios de infraestructura energética esencial" quedaron dañados, según las autoridades locales, sin causar víctimas.



Los últimos ataques masivos rusos contra infraestructuras energéticas fueron el 14 de enero. Tras varios reveses militares en el terreno a mediados del año pasado, el Kremlin cambió de estrategia y empezó en octubre a atacar los transformadores y las centrales eléctricas de Ucrania.



Desde entonces, los cortes eléctricos se multiplicaron en el país y dejaron a millones de civiles ucranianos sin agua potable ni calefacción, en época de invierno.

'Implicación directa'

Este nuevo ataque masivo ocurre al día siguiente de que Estados Unidos y Alemania autorizaran el envío a Ucrania de decenas de vehículos de combate pesados, una decisión inédita en los 11 meses de guerra.



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció a sus aliados el suministro de este equipo, reclamado por Kiev desde hacia meses. Es "un paso importante en el camino hacia la victoria", dijo el mandatario. Pero "la clave ahora es la celeridad y el volumen" en la entrega de los tanques, insistió el miércoles por la noche.





EE. UU. dará 31 tanques Abrams a Ucrania. Foto: AFP

El Gobierno de Ucrania estima que necesita varios cientos de tanques para derrotar al ejército ruso en el este y el sur del país. Alemania precisó este jueves que prevé entregar los tanques Leopard 2 "a fines de marzo, inicios de abril", según declaró el ministro de Defensa, Boris Pistorius.



Estas entregas y la ayuda militar "no son una amenaza ofensiva para Rusia", había indicado el presidente estadounidense, Joe Biden. Pero para el Kremlin se trata de una "implicación directa" de los países de Occidente, unidos detrás de Ucrania para debilitar a Rusia.



"En Moscú consideramos esto como una implicación directa en el conflicto, y vemos que [esta implicación] crece", afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe y AFP