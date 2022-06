El Kremlin acusó este miércoles a Estados Unidos de "echar leña al fuego" tras el anuncio de la entrega de misiles estadounidenses a Ucrania, para responder a la ofensiva rusa.



"Creemos que Estados Unidos echa leña al fuego deliberadamente (...) Estas entregas (de armas) no alientan a los dirigentes ucranianos a relanzar las negociaciones de paz", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.



"Estos suministros no favorecen en el liderazgo ucraniano el deseo de reanudar las conversaciones de paz. Consideramos que EE. UU. atiza las llamas con determinación y diligencia para combatir contra Rusia hasta el último ucraniano", afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria.



Peskov afirmó que Moscú valora negativamente estos planes de EE. UU.



El representante del Kremlin añadió que Moscú desconfía de Kiev, al comentar las palabras del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien aseguró que no usaría los sistemas de lanzaderas múltiples para atacar territorio ruso.



"No confiamos. Para confiar hay que tener la experiencia de promesas cumplidas. Lamentablemente, carecemos totalmente de esta experiencia", alegó.



Peskov recordó que Zelenski prometió durante su campaña electoral poner fin a la guerra en el Donbás, algo que no cumplió, y añadió que "los acuerdos de Minsk no se cumplieron por culpa de la parte ucraniana".



"Por ello no contamos un suficiente crédito de confianza respecto a la parte ucraniana", recalcó.



Respecto al riesgo de que Ucrania utilice este nuevo armamento estadounidense para alcanzar territorio ruso, señaló que "nuestras entidades competentes, tanto el Ministerio de Defensa como la guardia fronteriza, ven los riesgos, los valoran sistemáticamente y toman las medidas correspondientes".



La víspera, Zelenski aseguró que Ucrania "no tiene la intención de atacar a Rusia", al comentar declaraciones de algunos medios estadounidenses de que los sistemas HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) prometidos por Washington a Kiev podrían alcanzar territorio ruso.



"No estamos interesados en Rusia, no combatimos en su territorio", añadió el mandatario ucraniano.

El riesgo de un choque directo

El Gobierno ruso también advirtió este miércoles a Estados Unidos del riesgo de un choque directo si Washington continúa proporcionando armas a Ucrania.



Fue el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, quien avisó este miércoles de ese riesgo, dado lo que considera un creciente suministro a Ucrania de armamento.



"Todos los suministros de armamento, que continúan y van en aumento, incrementan los riesgos de tal desarrollo", respondió Riabkov, citado por la agencia RIA Nóvosti a la pregunta de si la decisión de Washington de proporcionar a Kiev sistemas lanzamisiles aumenta el riesgo de un choque directo entre Rusia y Estados Unidos.

Militares ucranianos en sus posiciones no lejos de Kyiv (Kiev), Ucrania. Foto: EFE

El viceministro criticó el nuevo paquete de ayuda militar estadounidense a Ucrania por valor de 700 millones de dólares, que, según fuentes del Gobierno estadounidense, incluye los High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad.



"Valoramos esto de una manera totalmente negativa, porque los intentos de presentar esta decisión como que contiene 'restricciones' no valen nada", subrayó, en alusión a las palabras del presidente de EE. UU., Joe Biden, acerca de que su país no alienta ni permite a Ucrania atacar más allá de sus fronteras.

Mientras tanto, las Fuerza Estratégicas rusas realizan unos ejercicios con sistemas misiles intercontinentales móviles "Yars" en la región de Ivánovo, a unos 200 kilómetros al noreste de Moscú, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.



Los sistemas Yars "maniobran intensamente" en el curso de los ejercicios, señaló la cartera en un comunicado recogido por la agencia Interfax, que precisó que en ellos participan cerca de 1.000 militares y un centenar de vehículos de distinto tipo.



"Los efectivos de las Fuerzas Estratégicas ensayan el despliegue de sistemas de misiles en posiciones de campo, desplazamientos de hasta 100 kilómetros, cambios de posiciones, enmascaramiento y defensa de éstas", añadió Defensa.



Los misiles "Yars", de los que existen versiones móviles y para silos, tienen un alcance de hasta 12.000 kilómetros y pueden portar hasta cuatro ojivas nucleares.

EFE

