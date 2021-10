Rusia reconoce esfuerzos de talibanes pero subraya riesgos 'terroristas'

El gobierno ruso reconoció este miércoles en Moscú los esfuerzos de los

talibanes para estabilizar Afganistán, pero señaló que los riesgos "terroristas" procedentes de ese país amenazan a toda la región, una zona de influencia rusa.



(Lea aquí: Los líderes del G20 se comprometen a dar ayuda humanitaria a Afganistán)



"Reconocemos los esfuerzos lanzados para estabilizar la situación política y militar", dijo el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, en la apertura de las primeras conversaciones internacionales con los nuevos dirigentes de Afganistán.



(También: La ONU denuncia promesas incumplidas de talibanes a mujeres y niñas)

La reunión contará con una decena de países participantes, incluidos China, Pakistán e Irán, y es un paso más en la integración de los talibanes al juego diplomático, tras las reuniones la semana pasada con países occidentales en Catar y Turquía.



En su discurso, el ministro ruso indicó que "numerosos grupos terroristas, en primer lugar el Estado Islámico y Al Qaida, buscan aprovecharse" de la inestabilidad del país, controlado por los talibanes desde mediados de agosto.



"Existe un riesgo real de que las actividades terroristas y el tráfico de droga (...) se desborden hacia los territorios de países vecinos", agregó. "La región de Asia central nos preocupa particularmente", dijo el diplomático ruso en referencia a las exrepúblicas soviéticas de esa región que constituyen estrechas aliadas de Moscú.



Ante la delegación talibán, encabezada por el viceprimer ministro Abdul Salam Hanafi y el ministro de Asuntos Exteriores Amir Khan Muttaqi, Lavrov pidió a la comunidad internacional ayudar a los afganos.



(Le puede interesar: ¿Por qué el Estado Islámico-K ataca y desestabiliza a los talibanes?)

Facebook Twitter Linkedin

Los miembros del Talibán asistiendo a la tercera sesión de consultas sobre Afganistán en Moscú, Rusia, el 20 de octubre de 2021. Foto: EFE / EPA / MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA

Crisis humanitaria

Sometidos a sanciones internacionales, los talibanes no disponen de fondos para nutrir a los bancos ni pagar salarios. "Estamos convencidos que ha llegado el momento para que la comunidad internacional aporte una ayuda humanitaria financiera y económica, para evitar una crisis humanitaria y éxodos migratorios", dijo Lavrov, que lamentó la ausencia de representantes estadounidenses en Moscú.



Los talibanes consideran que la reunión refuerza "la estatura" del nuevo gobierno afgano, indicó su portavoz Zabihullah Mujahid. Para Rusia, sin embargo, supone una oportunidad para reforzar su posición como potencia regional en Asia central.



Su objetivo es estabilizar la situación política y militar, con un gobierno "inclusivo" que aplaque los grupos yihadistas. Desde su regreso al poder en agosto, los talibanes enfrentaron la amenaza de grupos más radicales que ellos, en particular el Estado Islámico Khorosan (EI-K), que realizó varios atentados mortíferos.



(Lea aquí: Talibanes en el poder prometen erradicar al Estado Islámico de Afganistán)

Facebook Twitter Linkedin

El Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, hablando durante la tercera sesión de consultas sobre Afganistán en Moscú, Rusia, el 20 de octubre de 2021 Foto: EFE / EPA / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE RUSIA

El presidente Vladimir Putin y otras autoridades rusas expresaron la semana pasada su inquietud sobre la capacidad de los talibanes de estabilizar el país e impedir el avance de grupos yihadistas. Putin advirtió que algunos grupos preparan "planes para extender su influencia a países de Asia central y regiones rusas".



Rusia se burló del retiro humillante de Estados Unidos de Afganistán, pero teme que el caos se extienda a su flanco sur en Asia central, una zona estratégica rica en materias primas. Moscú también multiplicó el último mes las maniobras militares en la frontera afgana con sus aliados regionales, reforzando su base en Tayikistán. China también realiza ejercicios en la zona.

Temor a un éxodo migratorio

La situación actual no es extraña para Rusia, tras la invasión soviética de 1979 a 1989, que marcó el inicio de décadas de guerras en Afganistán.



En un reciente encuentro con diplomáticos occidentales en Catar, el ministro afgano de Relaciones Exteriores, Amir Khan Muttaqi, advirtió que "el debilitamiento del gobierno afgano no le interesa a nadie", y recordó el riesgo de seguridad y de un éxodo migratorio. Rusos, turcos, iraníes, europeos: todos quieren evitar una crisis de refugiados.



Putin considera que los yihadistas aprovecharían tal éxodo para distribuir a sus hombres en Asia central y Rusia. Zamir Kabulov, enviado del Kremlin para Afganistán, consideró que este contexto evidencia que "el período de euforia" de los nuevos jefes de Kabul ya pasó.



(También: Alerta por amenaza de seguridad en los hoteles de Afganistán)



"Los talibanes deben cumplir sus compromisos en materia de derechos humanos y de pluralismo político si quieren lograr el reconocimiento internacional, dijo Zamir Kabulov. "A la delegación afgana se le dijo esto. Ese momento solo llegará si empiezan a responder a la mayoría de las expectativas de la comunidad internacional en materia de derechos humanos y representatividad" del régimen, expresó.

Facebook Twitter Linkedin

Funcionario talibán Abdul Salam Hanafi (C) hablando con los medios de comunicación durante la tercera sesión de consultas sobre Afganistán en Moscú, Rusia, el 20 de octubre de 2021. Foto: EFE / EPA / FOLLETO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE RUSO

Los talibanes "garantizaron que están trabajando en ello" e indicaron que "están también insistiendo en cómo mejorar la gobernanza, los derechos humanos. Ya veremos", dijo Kabulov.



El responsable dijo que la decena de países que participaron en estas conversaciones del miércoles, sobre todo China, Irán, Pakistán y países de Asia central, pidieron a la ONU que organice "una conferencia internacional de donantes" ante el riesgo de crisis humanitaria. La delegación talibana no se expresó al respecto por el momento.



En el inicio de las discusiones en Moscú, el jefe de la delegación, el viceprimer ministro, Abdul Salam , dijo que su gobierno "ya era representativo". "No necesitamos ayuda militar extranjera, necesitamos apoyo para la paz en Afganistán, necesitamos reconstrucción, renovación", dijo.



Desde la vuelta al poder de los talibanes, Moscú se mostró indulgente con ellos, pero insistió en que la estabilización del país requiere que otras facciones afganas participen del ejercicio del poder. Además, no se plantea reconocer en lo inmediato a su gobierno como legítimo.AFP

Más noticias

- Putin decreta semana no laborable e insta a vacunarse contra el coronavirus

- Por qué Reino Unido tiene el número más alto de casos de covid-19 en Europa