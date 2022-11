Rusia dio su consentimiento para reactivar el acuerdo de exportación de cereales desde Ucrania, anunció este miércoles el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.



"El ministro de Defensa ruso, (Serguéi) Shoigú, llamó a nuestro ministro de Defensa, (Hulusi) Akar y dijo que a partir de hoy (miércoles) a las 12:00 horas el corredor de cereales seguirá funcionando como antes", dijo Erdogan en un discurso transmitido en directo en la cadena NTV.



Erdogan no precisó si la hora del reinicio del acuerdo es local (es decir, hora de Turquía y Rusia) o GMT.



Momentos más tarde, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que las autoridades ucranianas le hicieron llegar garantías, a través de la ONU y de Ankara, de que Kiev no utilizará el corredor de exportación de grano con fines militares, lo que permite reanudar las salidas de los buques bajo el régimen pactado en julio.



"Rusia reanuda la implementación del acuerdo sobre el corredor de grano", señaló Defensa en un comunicado.



El departamento castrense ruso confirmó también que gracias a la participación de la ONU y la contribución turca "fue (posible) obtener de Ucrania unas garantías por escrito sobre la no utilización del corredor humanitario y los puertos ucranianos designados para la exportación de productos agrícolas para realizar operaciones militares".



La ONU y Turquía durante la firma del acuerdo de exportación de cereales. Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA

"En particular, la parte ucraniana aseguró oficialmente que el Corredor Marítimo Humanitario se utilizará únicamente de acuerdo con las disposiciones de la 'Iniciativa del mar Negro'", precisó la autoridad militar en un comunicado.



"La Federación Rusa considera que las garantías recibidas en este momento parecen ser suficientes y reanuda la implementación del acuerdo (...) suspendido tras el ataque terrorista en Sebastopol", concluye la nota.

Turquía, que junto a la ONU fue la mediadora del acuerdo, ha multiplicado sus esfuerzos diplomáticos para salvar el pacto firmado el pasado 19 de julio por ambos bandos.



Desde que se instauró el pacto, cerca de 10 millones de toneladas de granos ucranianos pudieron ser exportadas a través del mar Negro.



El acuerdo, que debía ser renovado el 19 de noviembre, permitió aliviar la crisis alimentaria global desatada tras la invasión de Ucrania por Rusia a finales de febrero.

Sin embargo, Rusia había suspendido el acuerdo en protesta por el ataque con drones a su flota militar en Sebastopol, el sábado pasado, pero el Centro de coordinación conjunto, establecido en Estambul, había continuado su labor, únicamente con las delegaciones turca y de Naciones Unidas, hasta este martes.



Este miércoles no han salido buques de aguas ucranianas bajo el acuerdo, pero el coordinador de la delegación de Naciones Unidas en el JCC, Amir Abdulla, anunció en Twitter que el jueves volverían a zarpar cargueros.



"Las exportaciones de cereal y alimentos de Ucrania necesitan continuar. Aunque no se han planificado movimientos de buques para el 2 de noviembre bajo la iniciativa de cereal del mar Negro, prevemos que el jueves zarpen buques cargados", escribió.



Momentos después, también el ministro de Infraestructuras de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, aseguró en la misma red social que "la Iniciativa de cereal del mar Negro continúa".



"Se prevé que el jueves, 3 de noviembre, ocho buques con productos agrícolas pasen por el corredor de cereales. Hemos recibido confirmación de Naciones Unidas", tuiteó el ministro.

*Con información de AFP y EFE

