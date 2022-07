Los flujos de gas ruso a través del gasoducto Nord Stream 1 se reanudarán a tiempo el jueves tras la finalización del mantenimiento programado, dijo la operadora de la infraestructura.



(Lea: UE espera prohibir compras de oro ruso en un nuevo paquete de sanciones)



El gasoducto, que representa más de un tercio de las exportaciones rusas de gas natural a la Unión Europea, se detuvo el 11 de julio para diez días de mantenimiento anual.



(Le interesa: Rusia anuncia una reducción del 40 % en el suministro de gas a Alemania)

Las tareas de mantenimiento en el gasoducto Nord Stream 1 concluirán el 21 de julio, tal y como estaba previsto (...) Gazprom volverá a los niveles vistos antes del 11 de julio FACEBOOK

Según dijo una portavoz de la compañía, Nord Stream planea concluir el "mantenimiento anual" el día 21 de julio a las 06.00 (hora central europea).



El martes, el Wall Street Journal informó, citando al comisario Europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, que la Comisión Europea no preveía que el gasoducto se reiniciara después del mantenimiento.



Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto, dijeron a Reuters que se esperaba que el gasoducto volviera a funcionar a tiempo, pero a menos de su capacidad de unos 160 millones de metros cúbicos (mcm) al día.

🇷🇺 Gazprom ha declarado fuerza mayor en los envíos a varios compradores europeos en el último mes, lo que podría indicar que puede tener la intención de mantener los suministros limitados. Con ello, los precios del gas natural en Europa volvieron a subir hoy. pic.twitter.com/G5nB7Vmolm — Janneth Quiroz Zamora (@Janneth_QuirozZ) July 19, 2022

Gazprom, un grupo energético controlado por el Kremlin, redujo el mes pasado las exportaciones de gas a través de la ruta al 40% de su capacidad, alegando retrasos en la devolución de una turbina que Siemens Energy estaba reparando en Canadá.



Occidente ha acusado a Rusia, el mayor exportador de gas del mundo y el segundo proveedor de crudo, de utilizar sus suministros energéticos como herramienta de coerción. Moscú ha refutado las acusaciones, afirmando que ha sido un proveedor de energía fiable.

Sin embargo, en una carta fechada el 14 de julio, Gazprom dijo que declaraba retroactivamente la fuerza mayor en los suministros desde el 14 de junio, una cláusula legal que significa que no puede garantizar el suministro de gas debido a circunstancias excepcionales.



"En lo que concierna al funcionamiento del gasoducto en el futuro, aquí mucho dependerá de nuestros socios, tanto en lo que respecta a la demanda, como en la prevención del impacto de medidas restrictivas unilaterales e ilegítimas en su funcionamiento", dijo a su vez la portavoz de Exteriores ruso, María Zajárova.



El periódico Kommersant informó el lunes, basándose en personas cercanas al proceso, que Canadá había enviado la turbina a Alemania en avión el 17 de julio, una vez finalizados los trabajos de reparación.



Una de las fuentes dijo que era improbable que la turbina se volviera a instalar antes del 21 de julio. Gazprom y Nord Stream 1 no habían respondido el martes a las solicitudes de comentarios. El Ministerio de Economía alemán dijo el lunes que no podía proporcionar detalles sobre el paradero de la turbina.



Pero un portavoz de la cartera sostuvo que la turbina era una pieza de repuesto que debía utilizarse sólo a partir de septiembre, lo que significa que su ausencia no podía ser la verdadera razón de la caída de los flujos de gas antes del mantenimiento.

