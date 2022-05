Rusia está dispuesta a retomar las negociaciones con Ucrania si Kiev expresa su disposición a hacerlo, declaró este jueves el viceministro de Exteriores ruso, Andréi Rudenko.



"No fuimos nosotros quienes interrumpimos el proceso de negociaciones, lo pausaron nuestros socios ucranianos. En cuanto ellos expresen la disposición a volver a la mesa de negociaciones, nosotros naturalmente responderemos de modo afirmativo", afirmó a la prensa rusa, citado por la agencia Interfax.



Según el alto diplomático ruso, "lo importante es que haya de qué hablar".



El Kremlin afirmó que en estos momentos las negociaciones entre Moscú y Kiev están totalmente detenidas debido a la "falta absoluta de voluntad" de Ucrania.



"Las conversaciones de hecho no están progresando. Y denotamos una completa falta de deseo por parte de los negociadores ucranianos de continuar con este proceso", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Algo que la parte rusa atribuye a la influencia de EE. UU. y Reino Unido en el proceso de negociaciones.



El asesor de la Presidencia ucraniana Mykhailo Podolyak confirmó este martes que las negociaciones con Rusia están "en pausa", porque Moscú se resiste a aceptar que las condiciones que se daban al inicio de la campaña militar rusa en Ucrania han cambiado sustancialmente.



Las negociaciones entre las partes se estancaron hace mes y medio, después de recrudecerse los combates en Mariúpol y salir a la luz las imágenes de Bucha.



La última ronda de conversaciones presenciales entre los delegados de ambos países tuvo lugar en Estambul, Turquía, el pasado 29 de marzo.

Ucrania no cree en un alto el fuego

Por su parte, el Gobierno ucraniano ya no se conforma con negociar un alto el fuego con Rusia para detener momentáneamente la invasión del país, quiere que el ejército invasor abandone todo su territorio.



"No nos ofrezca un alto el fuego: es imposible sin la retirada total de las tropas rusas", escribió en su cuenta de Twitter este jueves Mykhailo Podoliak, asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y uno de los integrantes del grupo negociador ucraniano.



"La sociedad ucraniana no está interesada en un nuevo 'Minsk' y el regreso de la guerra en unos años. Hasta que (Rusia) esté lista para liberar completamente nuestras tierras, nuestra plataforma de negociación son las armas, las sanciones y el dinero", agregó el asesor presidencial.



Así luce la ciudad de Mariúpol en medio de los ataques rusos. Foto: AFP

Con estas palabras, Podoliak se refería al protocolo de Minks, un acuerdo firmado en 2014 que trataba de poner fin al conflicto desatado en las regiones prorrusas ucranianas de Lugansk y Donetsk, en el este del país.



El protocolo fue firmado en la capital bielorrusa por representantes de Rusia y de las dos regiones, autoproclamadas repúblicas independientes, además de por Ucrania.



Rusia se anexionó en 2014 la península de Crimea, territorio que ha puesto bajo su administración, mientras ha persistido el conflicto separatista en Lugansk y Donetsk, que forman el Donbás, donde operan guerrillas prorrusas que son ayudadas por Moscú.

Más soldados se rindieron en Azovstal

En el terreno, el ministerio de Defensa ruso indicó este jueves que 1.730 militares ucranianos se han rendido esta semana en la acería Azovstal, último bastión de resistencia en el puerto de Mariúpol, en el sudeste de Ucrania.



"En las últimas 24 horas, 771 combatientes del regimiento nacionalista de Azov se rindieron", indicó el ministerio en su informe diario del conflicto. "En total, desde el 16 de mayo 1.730 combatientes se rindieron, incluyendo 80 heridos", agregó.



El ministerio difundió un video que muestra a soldados saliendo de la planta, algunos visiblemente heridos y otros utilizando muletas. Soldados rusos los cachean e inspeccionan sus mochilas mientras salen.



El ministerio dijo que los soldados heridos fueron trasladados a un hospital en territorio controlado por Rusia en el este de Ucrania. Ucrania ha indicado que buscará un intercambio de prisioneros, pero Moscú no ha dado una respuesta definitiva sobre esta cuestión.



Soldados ucranianos que salieron de Azovstal. Foto: AFP

Este jueves, Rusia también afirmó que quiere cortar a Ucrania de su central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, ocupada por el ejército ruso, salvo si Kiev paga a Moscú por la electricidad producida, indicó un viceprimer ministro Marat Jusnulin.



Esta declaración se suma a la de otros responsables rusos en las últimas semanas, que dan a entender que Rusia prepara una ocupación duradera o incluso una anexión de algunas zonas del sur de Ucrania que controla, la región de Jersón y parte importante de la de Zaporiyia.



"Si el sistema energético de Ucrania está listo para pagar, entonces (la central) podrá funcionar para Ucrania. Si no acepta, entonces funcionará para Rusia" declaró Jusnulín, durante un desplazamiento el miércoles a esta instalación nuclear, según las agencias rusas.



En 2021, antes de la ofensiva rusa contra Ucrania iniciada el 24 de febrero, la central representaba 20 % de la producción anual ucraniana de electricidad y 47 % de la producida por el parque nuclear ucraniano.



Las fuerzas de Moscú tomaron el control a principios de marzo de esta central ubicada en la localidad de Energodar, en el sur de Ucrania, separada por las aguas del Dniepr de la capital regional Zaporiyia, ésta bajo control ucraniano.

Más ayudas para Ucrania

Mientras tanto, los países del G7 se reúnen este jueves y viernes en Königswinter, Alemania, para apoyar a la economía de Ucrania, castigada por la guerra lanzada por Rusia, intentando mantener a flote sus finanzas.



La primera prioridad de esta reunión de los ministros de Economía de siete potencias industriales (Estados Unidos, Japón, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania) es completar una nueva ronda de financiación para cubrir el presupuesto ucraniano del trimestre en curso.



"Soy bastante optimista respecto al hecho de que seremos capaces, con el G7, de reunir los fondos que permitirán a Ucrania defenderse a lo largo de los próximos meses", declaró al inicio de la reunión Christian Lindner, el ministro alemán de Finanzas, cuyo país preside este año el grupo de potencias.



Para mantener la economía del país, Kiev calcula que necesita 5.000 millones de dólares al mes. "Pedimos un apoyo financiero elevado, pero el precio también es alto. Para nosotros es una forma de sobrevivir", declaró recientemente el ministro de Economía, Sergiy Marchenko.



Del enorme paquete de ayuda de 40.000 millones de dólares para Ucrania que la semana pasada anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, unos 7.500 millones deberían destinarse al presupuesto de Ucrania a corto plazo, según fuentes ministeriales del G7.



"Pediré a mis homólogos que se unan a nosotros para aumentar su apoyo financiero a Ucrania. Ucrania necesita (...) nuestra ayuda y la necesita ahora", dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a su llegada a Königswinter, en las afueras de la ciudad alemana de Bonn donde se celebra la reunión.



Por su parte, el ministro de Infraestructuras de Ucrania, Olexandr Kubrakov, pidió apoyo de los países europeos para facilitar el suministro de diésel y gasolina en su país, donde el desabastecimiento se constata en colas para poder llenar los depósitos de los coches.

AFP y EFE

