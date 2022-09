“Cualquier utilización de un arma nuclear tendrá consecuencias catastróficas para Rusia. Estados Unidos y sus aliados actuarán de manera decisiva si Rusia utiliza un arma nuclear táctica en Ucrania”, declaró el Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden. Ha sido la advertencia más enérgica que Washington le ha hecho a Vladimir Putin desde que el ejército ruso invadió Ucrania hace siete meses, y sin duda es la más sonora desde los años críticos de la Guerra Fría.

No fue una declaración gratuita sino la respuesta tajante a la amenaza proferida el miércoles 21 por el líder del Kremlin, en un agresivo discurso en el que anunció la movilización de 300.000 reservistas para reforzar la invasión de Ucrania. “Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada -advirtió- sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo”. Y agregó, en un tono inusual: “Esto no es un bluf”.



Dimitri Peskov, vocero del Kremlin, fue aún más claro el jueves 22, al asegurar que el arsenal nuclear podría ser utilizado si Rusia llegaba a enfrentar “una amenaza existencial”. Putin había anunciado el miércoles la celebración de referendos en los territorios ocupados en el este y el sur de Ucrania, para que los votantes se pronuncien sobre su anexión a la Federación Rusa. Esos referendos carecen de mínimas garantías electorales: las imágenes muestran soldados con fusiles que acompañan a jurados electorales que timbran de casa en casa para que la gente vote. No es difícil imaginar que el resultado de semejante caricatura de elección, será a favor de la anexión.



Los referendos y las amenazas hacen parte del mismo paquete: en momentos en que Ucrania completa tres semanas de una contraofensiva que le ha permitido recuperar el 15 por ciento de las zonas que Rusia invadió este año y que serían anexadas vía los manipulados referendos, el Kremlin deja en claro que puede interpretar que cualquier avance de Ucrania sobre dichas regiones es “una amenaza existencial”. ¿Podría eso desencadenar un ataque nuclear ruso? ¿Qué tan amplio sería ese ataque? ¿Estaría limitado al uso de un arma nuclear táctica y no estratégica, sobre alguna ciudad ucraniana?

Peskov aseguró que el arsenal nuclear podría ser utilizado si Rusia llegaba a enfrentar “una amenaza existencial”. Foto: Efe

Las armas nucleares tácticas se diferencian de las estratégicas en su potencia, de entre 1 y 100 kilotones (la que destruyó Hiroshima fue de 15 kilotones), mientras las estratégicas llegan a decenas de miles de kilotones. Y también se distinguen en su alcance, pues las tácticas no son intercontinentales. Rusia posee unas 2.000 tácticas y recientes informes de inteligencia estadounidenses y británicos sugieren que esa podría ser la opción escogida por Putin para atacar, por ejemplo, Kiev, la capital de Ucrania, como una respuesta a lo mal que le está yendo al ejército ruso en el terreno. De ahí la declaración de Sullivan con la advertencia de “consecuencias catastróficas” para Rusia, incluso si su ataque nuclear se limita al nivel táctico.

¿Creerle a Putin?



El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió responder a cualquier amenaza de occidente. Foto: EFE

Como esta no es la primera vez que Putin amenaza a Occidente con su arsenal nuclear, llamó la atención de analistas en Europa y Estados Unidos que, en esta ocasión, el líder ruso aclarara que "no se trata de un bluf". ¿Acaso en las ocasiones anteriores sí lo era? ¿Qué tan en serio hay que tomarse la nueva amenaza del jefe del Kremlin?



Para el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no se trata de un bluf, sino que “podría ser realidad”. Otros como Julien Théron, profesor, investigador y autor del libro ‘Putin, la estrategia del desorden’, comparten esa visión. “El uso de armas nucleares no plantea problemas prácticos, morales ni estratégicos para Putin”, aseguró Théron al diario parisino Le Figaro.



Pero algunos, como el analista de asuntos militares de la cadena de televisión francesa LCI, Pierre Servent, creen que antes de acudir a un arma nuclear, Putin echaría mano de la ley marcial, y de una movilización general y no limitada como la decretada este semana. Putin y sus colaboradores de la jerarquía soviética son conscientes de la respuesta que Occidente daría a un ataque nuclear ruso, incluso si las armas utilizadas son de nivel táctico y no estratégico.

Desde 2018, cuando el departamento de Estado, bajo Donald Trump, redactó y dio a conocer su Revisión de la Postura Nuclear (NPR, por sus siglas en inglés), Washington dejó por sentado que ningún ataque ruso o chino con arma nuclear, aún si es táctica, quedará impune. En ese punto, tanto los republicanos de Trump como los demócratas de Biden, están de acuerdo. En Moscú lo saben. Y saben que los aliados europeos de Washington también responderían.



Para medir la seriedad de las amenazas de Putin, es necesario entender su motivación. Heather Williams, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, piensa que “en esta declaración de Putin hay primero una razón de prestigio, de recordarle al mundo que Rusia es una potencia nuclear”. Y segundo, agrega, “es también un mensaje a Occidente para mostrar que él se siente más cómodo que los occidentales frente al riesgo nuclear”.

Más allá de las diferencias de percepción, entre líderes y analistas a ambos lados del Atlántico un consenso se está imponiendo: sin importar si lo de Putin es un bluf, Estados Unidos y sus aliados europeos deben presentar un frente unido, sólido, que persuada al líder ruso de la decisión indubitable de Occidente de responder con toda la contundencia. “Nuestra mejor carta frente a Putin –dijo el presidente Zelenski– es la unidad del campo occidental”. En la misma dirección, el economista y escritor francés Jacques Attali cree que lo peor sólo será evitable si “las democracias se niegan a ceder al miedo y al chantaje”.

El proceso de decisión



“Los círculos gubernamentales rusos nunca estarán listos para usar esa herramienta (nuclear), y Putin sabe que podría chocar no con una pequeña oposición,

El presidente Vladimir Putin “no decide solo”, explica Gleb Pavloski al referirse al riesgo de ataque nuclear. Pavloski conoce bien al líder del Kremlin: lo asesoró de cerca entre 1996 y 2011, antes de distanciarse al no estar de acuerdo –según dijo- con que Putin buscara eternizarse en el poder. “Los círculos gubernamentales rusos nunca estarán listos para usar esa herramienta (nuclear) –explicó al diario español El Mundo, hace algunas semanas–, y Putin sabe que podría chocar no con una pequeña oposición sino con un verdadero contrataque interno”.



Sin embargo, mucho ha cambiado en el Kremlin en los años recientes, pues hay una mayor concentración del poder de decisión en las manos de Putin. Esto es importante ya que él siempre anda con uno de los tres maletines que sirven para transmitir la orden de un ataque nuclear. El Ministro de Defensa tiene el segundo y el tercero lo controla el jefe del Estado Mayor. Sólo el de Putin puede ser activado sin activar los otros dos.



Esos maletines -llamados Chenet- dan acceso al sistema militar de comunicaciones Kavkaz que, a su vez, conecta con el sistema Kazbek, red encargada de transmitir la orden a los responsables militares que deben ejecutarla. No es del todo claro si, una vez que Putin ordene atacar, puede haber algún tipo de retén. En tiempos de la Unión Soviética, hubo al menos dos casos de oficiales que interrumpieron el proceso.

El 27 de octubre de 1962, en medio de las altísimas tensiones por la crisis de los misiles soviéticos instalados en Cuba, a 90 millas de distancia de las costas estadounidenses, el portaviones USS Randolph y 11 destructores que lo acompañaban descubrieron un submarino soviético cargado con misiles nucleares, que al parecer intentaba romper el bloqueo naval hacia Cuba.



Cuando los buques americanos lanzaron cargas de profundidad para amenazar a su nave, el capitán del submarino, Valentín Savistki, ordenó preparar el lanzamiento de un misil nuclear. El oficial político del submarino, Iván Maslenikov, estuvo de acuerdo. Pero según el reglamento, hacía falta que un tercero, el oficial Vasili Arjípov, segundo en la línea de mando, diera su consentimiento. Arjípov no sólo se negó, sino que convenció al comandante Savistki de congelar la orden, emerger a la superficie y esperar instrucciones de Moscú. Eso evitó el holocausto nuclear.

El 26 de septiembre de 1983, Stanislav Petrov, operador de un búnker de control de los satélites militares soviéticos, recibió una advertencia: cinco misiles Minuteman de los Estados Unidos acababan de ser lanzados. El manual indicaba que debía levantar el teléfono e informar a la cadena de mando, para responder con un contrataque. Pero le extrañó que los estadounidenses lanzaran sólo cinco misiles, en vez de una ofensiva masiva, y prefirió esperar. Pasaron 23 minutos hasta que quedó en evidencia que el sistema satelital había confundido rayos solares con misiles. Si Petrov hubiese levantado el teléfono, quizás el mundo habría sucumbido ese día.



La diferencia es que, en esos casos, no se trataba de una orden del líder del Kremlin, como podría ocurrir ahora. Putin está cada día más acorralado, no sólo por los malos resultados en el campo de batalla, sino porque la movilización de reservistas que ordenó ha desencadenado protestas en varias regiones de la Federación Rusa, la resistencia de miles de jóvenes a enrolarse y el éxodo de otros miles hacia países fronterizos.

Miles de hombres rusos dejan su país hacía Georgia buscando escapar de la guerra. Foto: EFE

Si la situación de Putin se sigue deteriorando tanto en el terreno militar en Ucrania como en el frente político y social interno, la desesperación podría llevarlo a dar la orden de un ataque nuclear, en principio de tipo táctico, limitado a golpear una ciudad de Ucrania. Si eso ocurre, ¿habrá en la cadena de mando quien se le oponga, como piensa el experto Pavloski? Difícil saberlo. En cambio, lo que ya está claro es que la respuesta occidental tendría, como dijo el asesor de seguridad de Biden, “consecuencias catastróficas” para Rusia. Y claro, la respuesta rusa a esa respuesta, tendría consecuencias catastróficas para el mundo.

MAURICIO VARGAS LINARES

EL TIEMPO