En un acto que marcó un punto de inflexión en el conflicto y en la historia reciente postsoviética, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este viernes la anexión de cuatro regiones de Ucrania y prometió a los rusos la “victoria” tras siete meses de ofensiva en el país vecino.



Se trata de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, que celebraron referendos exprés calificados como ilegítimos por la comunidad internacional.



En una alocución de 38 minutos ante centenares de invitados de alto rango, Putin rubricó los tratados de anexión tras sostener que la elección de “millones de habitantes” de estas regiones en los referendos es “inequívoca”.



“Quiero decirles esto al régimen de Kiev y a sus amos en Occidente: los habitantes de Lugansk y Donetsk, Jersón y Zaporiyia se convierten en nuestros ciudadanos para siempre”, afirmó Putin.



Se trata de la segunda anexión que consuma Rusia en algo más de ocho años tras la ejecutada en marzo de 2014 con la península ucraniana de Crimea, que transcurrió con el mismo procedimiento exprés y con un supuesto apoyo del 97 por ciento de los ciudadanos.

Putin durante una declaración de este viernes luego de ratificar los tratados de anexión. Foto: EFE

Ahora, Rusia absorbe de golpe el 11,9 por ciento de Ucrania, según el Instituto para el Estudio de la Guerra de EE. UU., y amplía su población de 147 a más de 150 millones de habitantes. Y con Crimea, ya controla cerca del 20 por ciento del territorio ucraniano.



Los cuatro territorios conforman un corredor crucial entre Rusia y Crimea. Con todo, el Kremlin afirmó este viernes que “necesitaba aclarar” las fronteras exactas de Jersón y Zaporiyia, pues Moscú no las controla totalmente. Por lo que no está claro el futuro de estas regiones, teniendo en cuenta que Kiev prometió no frenar la defensa de su territorio y que aún controla parte de dichas zonas.



La anexión es vista en Occidente como un movimiento desesperado de Putin ante las derrotas que han sufrido en el norte y noreste de Ucrania.



Miles de personas en los territorios ocupados celebran la anexión que Occidente considera 'ilegal'. Foto: EFE

Las implicaciones



En respuesta a la anexión, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, solicitó este viernes el ingreso en la Otán, firmando de inmediato la solicitud de adhesión a la alianza.



El presidente argumentó que Ucrania y la Otán ya son aliados de facto y que el Ejército de Kiev cumple los requisitos correspondientes, por lo que pidió la admisión por el procedimiento de urgencia.



Pero el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, le recordó este viernes a Kiev que hay un proceso por seguir para conseguir entrar.



En todo caso, el paso dado por Putin supone una nueva escalada en la campaña militar y en su enfrentamiento con Occidente.



Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU intentaron hacerle frente este viernes a Rusia con una resolución de condena a los referendos de anexión. Brasil, China, India y Gabón se abstuvieron de votar. Y aunque 10 países votaron a favor de la medida, Rusia, que tiene veto en el Consejo, tumbó la resolución. Mientras tanto, la respuesta más inmediata de Occidente fueron las sanciones. El G7 prometió imponer costes económicos adicionales a Rusia, EE. UU. impuso nuevas sanciones económicas y restricciones de visado a rusos y bielorrusos y Canadá sancionó a entidades e individuos que ayudaron en los referendos.



Lo cierto es que estas medidas, aplicadas desde el inicio de la guerra, no han persuadido a Putin.



Mapa de las regiones anexadas por Rusia. Foto: EL TIEMPO

Y a partir de ahora, el presidente ruso ha dicho que si Ucrania ataca su territorio (en este caso el ocupado en el sur ucraniano), recurrirá legítimamente a las armas nucleares para defenderlos.



El anuncio de apoderarse de las cuatro regiones supone además una prolongación del conflicto.



Pese a que Putin quiso hacer ver este viernes al público ruso que está dispuesto a negociar la paz con Kiev, Zelenski ya ha dicho en numerosas ocasiones que jamás aceptará y lo reiteró este viernes. “Estamos listos para dialogar con Rusia, pero con otro presidente”, dijo. El futuro del conflicto, entonces, se torna cada vez más incierto para ambas partes, y muchos analistas creen que podrá extenderse más allá de 2023.

Los datos claves de las cinco zonas ocupadas por Moscú

En un periodo de ocho años, Rusia se ha anexado la totalidad o parte de cinco regiones de Ucrania. Una de ellas, la península de Crimea, en 2014. Y otras cuatro este viernes tras los referendos denunciados como ilegales por la comunidad internacional. Estas zonas ocupadas por el ejército ruso representan el 19,4 por ciento del territorio ucraniano.



Entre las más recientemente anexionadas están Lugansk y Donetsk, dos regiones ucranianas mayoritariamente rusófonas que conforman el Donbás, una zona conocida como la cuenca industrial de Ucrania.



La tercera región anexada es Zaporiyia, una zona que limita con el mar Negro y además es clave por albergar la mayor central nuclear del país. La cuarta zona incorporada es Jersón. Es una zona de gran importancia agrícola y tiene frontera con la península de Crimea, quinta región anexada hace ocho años (2014).



Las cinco regiones forman un corredor en el sur de ucrania estratégico que permite a Rusia mantener comunicadas por vía terrestre a sus tropas.



Tras concretarse la anexión de las zonas, las reacciones desde los territorios no se hicieron esperar.



El líder de la autoproclamada república popular de Donetsk, Denís Pushilin, agradeció a Putin el “restablecimiento de la verdad histórica y la justicia” tras la firma del tratado de anexión.



Por su parte, dos jubiladas de Donetsk, Natalia y Galina, le dijeron a la agencia Efe: “Hemos esperado durante mucho tiempo. Estamos muy agradecidos a Rusia por recibirnos”.

La movilización declarada en Rusia ya ha causado el éxodo de un gran número de hombres en edad militar que se niegan a combatir en Ucrania. Foto: Zurab Kurtsikidze. EFE

Lo cierto es que no todos apoyan la anexión. Un hombre que pidió ser identificado como Avatar lamentó en diálogo con Efe que “desde hace mucho tiempo en el mundo haya florecido la estupidez humana”.



Entre tanto, un reportaje publicado por el corresponsal de la BBC en Zaporiyia muestra que muchos ciudadanos de este territorio ocupado están intentando salir de la zona controlada por los rusos.



Un hombre, llamado Anton, le contó a ese medio que el ejército de Moscú trató de obligarlo a “luchar contra su propio país”.



“Todavía no entiendo muy bien qué está pasando”, según le relató Anton a BBC. De hecho, esa misma cadena informó en días pasados que cuando comenzaron los referendos de anexión, en Zaporiyia, puntualmente, muchas caravanas de personas y vehículos han tratado de abandonar las zonas ocupada por los rusos.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

