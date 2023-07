La presidencia rusa informó este lunes que el presidente Vladimir Putin se reunió el pasado 29 de junio en el Kremlin con el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, cinco días después de su fallida rebelión en Rusia, que tuvo lugar el 24 de junio.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que el encuentro duró "casi tres horas", y precisó que participaron casi 35 personas, entre ellos "todos los comandantes y dirigentes" del grupo Wagner.



El vocero contó que, durante la reunión, Putin formuló su "valoración" de las actividades del grupo Wagner en el frente ucraniano y del motín del 24 de junio, cuando Prigozhin se propuso derribar a la cúpula militar rusa. El motín, no obstante, fue abortado por el mismo líder de Wagner cuando sus soldados estaban a unos 200 kilómetros de Moscú.



El mandatario ruso también "escuchó las explicaciones de los comandantes (de Wagner) y les propuso alternativas" para el futuro.



"Los comandantes (de Wagner) dieron su versión de los hechos. Reiteraron ser partidarios incondicionales y soldados del jefe de Estado y comandante en jefe (Vladimir Putin) y dijeron estar dispuestos a seguir luchando por la patria", agregó Peskov.

Según el líder de Wagner, sus hombres habían recorrido 780 kilómetros encontrando muy poca resistencia. Foto: AFP

"Eso es todo lo que podemos decir sobre esa reunión", concluyó el portavoz.



La noticia de que Putin y Prigozhin se reunieron tras el encuentro vuelve a dejar dudas sobre el futuro del líder de Wagner en territorio ruso.



Y es que el pacto que medió el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para terminar la rebelión de finales de junio, contemplaba la acogida tanto del líder de Wagner, Yevgueni Prigozhin, como de sus combatientes en esta exrepública soviética vecina de Rusia y ubicada al norte de Ucrania y al este de Polonia.

Pero Lukashenko aseguró el pasado jueves que Prigozhin no se encontraba en su país, sino en Rusia, y que los milicianos de Wagner también permanecían "en sus campamentos permanentes" en Ucrania y no en Bielorrusia, "por el momento".



Preguntado al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió de su lado que las autoridades rusas no seguían los movimientos del controvertido empresario.



El sábado, además, un comandante de Wagner le dijo al periodista Timofey Ermakov que Prigozhin ordenó vacaciones para los mercenarios hasta principios de agosto y que, después de las vacaciones, comenzará el trabajo para trasladar a los wagneritas a Bielorrusia en virtud del acuerdo alcanzado con el Kremlin.



Hoy, no obstante, parece ser que el Kremlin tiene intenciones de mantener sus relaciones con Prigozhin.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE