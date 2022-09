El Kremlin se plantea cerrar la frontera para los hombres en edad de movilización después de que decenas de miles de rusos abandonaron este país desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, decretó la movilización parcial, según informa este lunes la prensa local, que cita fuentes de la Administración presidencial.



La prohibición entraría en vigor tras los referendos de integración con Rusia que se celebran en los territorios ucranianos ocupados parcialmente por las tropas rusas hasta el martes, señala el diario digital Meduza.



Sólo podrían abandonar territorio nacional aquellos hombres que reciban una autorización por escrito de los centros de reclutamiento militar.



Con ese fin, según el portal The Bell, los guardias fronterizos del Servicio Federal de Seguridad (FSB) en los aeropuertos han recibido listas de los rusos que deben ser movilizados.



Unos 261.000 rusos habrían cruzado ya la frontera entre el miércoles y este sábado, según informa el diario digital "Nóvaya Gazeta. Europa", que cita fuentes del FSB.



Fuentes de la administración presidencial dudan de esa cifra, aunque admiten que la tendencia es preocupante y que los militares podrían convencer a Putin de la necesidad de medidas urgentes para frenar ese éxodo.



Según el abogado de derechos humanos Pável Chíkov, el FSB ya ha comenzado a rechazar la posibilidad de dejar el país a algunos rusos. Y publicó en Telegram varios documentos en los que la guardia fronteriza impidió la salida del país a través de Kazajistán.



Carteles que invitan a unirse al ejército ruso. Foto: EFE

Al principio, los comisarios militares prohibían a los hombres en edad de movilización abandonar sus lugares de residencia, tras lo que la restricción oficial solo les impide abandonar el país.

El diario RBC informó este lunes que el FSB decidió desplegar blindados en el paso fronterizo entre Osetia del Norte y Georgia para evitar incidentes.



En la frontera con Georgia se han formado desde hace días colas kilométricas, al igual que en la frontera con Finlandia, Kazajistán y Mongolia.



Mientras, continuaron los ataques contra centros de reclutamiento en Rusia. El último se produjo el lunes en la región siberiana de Irkutsk, donde un joven disparó a quemarropa a un comisario militar, que fue herido de gravedad.



Según Meduza, una veintena de oficinas de alistamiento han sido atacadas, muchos de ellas con cócteles mólotov, desde el inicio de la "operación militar especial" en Ucrania, más de la mitad en los últimos días.



También se han producido ataques contra edificios de la administración local y sedes del partido del Kremlin, Rusia Unida.

Pero respondiendo a preguntas de los periodistas, Moscú dijo que, a pesar de que algunos rumores indican lo contrario, no se ha tomado ninguna decisión para cerrar las fronteras externas de Rusia e imponer la ley marcial en algunas regiones fronterizas.



"No sé nada de esto. No hay decisiones" tomadas sobre el cierre de las fronteras, precisó Peskov.

Kremlin reconoce fallas en movilización

Por su parte, el Kremlin aseguró este lunes que se enmendarán los errores cometidos en los llamados a filas en el marco de la movilización parcial decretada por el presidente.



"Efectivamente, hay casos en los que ha habido irregularidades en el cumplimiento del decreto", admitió el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Aseguró que se están subsanando los casos de movilizados que no se corresponden con los "criterios requeridos". "Confiamos en que aumente el ritmo de corrección de los errores y que todos ellos serán enmendados", subrayó el portavoz.



Soldados acuden a capacitaciones para afrontar la guerra. Foto: AFP

Según el Ministerio de Defensa, que anunció la movilización de 300.000 reservistas, pueden ser llamados a filas a los soldados rasos que hayan cumplido su servicio militar y suboficiales de hasta 35 años, los oficiales de menor rango de hasta 50 años y los de mayor rango de hasta 55 años.



Sin embargo, se multiplican las denuncias de que se llama a filas a personas que no han servido nunca, con discapacidades, con familia numerosa y a estudiantes, todos exentos de ser movilizados según lo anunciado.



El líder de la república rusa de Yakutia (extremo oriente del país), Aysén Nikoláyev, prometió hoy devolver a casa a más de 120 reservistas "movilizados por error", durante una reunión con sus familias.



Este domingo, el gobernador de la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, Viacheslav Gladkov, también informó de la suspensión del llamado a filas para 75 movilizados por error.

*Con información de EFE y AFP

