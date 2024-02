Rusia: ‘Putin pagará por muerte de mi marido’, dice Yulia Navalnaya, esposa de Navalni

La esposa del líder opositor Alexéi Navalni, Yulia Navalnaya, dijo este viernes que el presidente Vladímir Putin y su entorno "pagarán" por la muerte de su marido en una prisión ártica de Rusia.



(Lea aquí: ¿Quién era Alexéi Navalni? El opositor ruso a Vladimir Putin que murió en la cárcel)



"Son noticias terribles que nos llegan, noticias que solo recibimos de medios oficialistas. Desde hace muchos años (...) no podemos creer ni a Putin ni a su Gobierno. Mienten constantemente. Pero si esto es verdad, quisiera que sepan Putin y todo su entorno -su Gobierno, sus amigos- que serán castigados por lo que han hecho con nuestro país, mi familia y mi esposo", dijo Navalnaya.

"Serán llevados a la justicia y ese día llegará pronto", insistió en una breve declaración en la Conferencia de Seguridad en Múnich, donde recibió el apoyo en forma de aplausos de los asistentes.Navalnaya hizo un llamamiento a la comunidad internacional y a todas las personas en el mundo para pedirles unidad en la lucha contra el "mal" que representa Putin.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: AFP

"Debemos unirnos y luchar contra este mal. Debemos luchar contra este horrible régimen en Rusia. Este régimen y Vladímir Putin deben ser personalmente responsables de todas las atrocidades que han cometido en nuestro país en los últimos años", enfatizó.



En diciembre pasado, Navalni fue trasladado desde una cárcel en la región de Vladímir, a menos de 200 kilómetros de Moscú, hasta una prisión en el círculo polar Ártico, cerca de la cordillera de los Urales, donde falleció, según los servicios penitenciarios.



Navalni fue condenado en Rusia en un proceso calificado de políticamente motivado cuando regresó junto a su esposa a Rusia en 2021 de Berlín, donde se había recuperado de un envenenamiento el año anterior a manos del Servicio Federal de Seguridad, según sus aliados.

Yulia Navalnaya. Foto: AFP



El pasado 7 de diciembre, Navalni pidió desde la cárcel votar contra Putin en las elecciones del 17 de marzo de 2024.



Tras conocerse la noticia, no solo la esposa de Navalni reaccionó a la muerte sino también muchos actores de la comunidad internacional. Entre ellos, Estados Unidos, país que aseguró que Rusia es "responsable" del deceso del opositor.

La respuesta del Kremlin

El ministerio de Exteriores de Rusia instó a Estados Unidos a no realizar acusaciones sin fundamento sobre los responsables de la muerte este viernes en prisión del líder opositor Alexéi Navalni hasta que se conozcan los resultados de la autopsia.



"La muerte de una persona siempre es una tragedia (...). En vez de acusaciones gratuitas, deben mostrar moderación y esperar los resultados oficiales de la autopsia", señala el comunicado de Exteriores.

Navalny en una prisión de Moscú el dos de febrero de 2022. Foto: Handout / MOSCOW CITY COURT PRESS SERVICE / AFP

Moscú se preguntó por qué la Casa Blanca y el Departamento de Estado consideran "mucho más importante" y "más terrible" la muerte de un ciudadano ruso en una prisión de este país que la de un estadounidense en una cárcel ucraniana.



El comunicado menciona al periodista y bloguero de ciudadanía chilena y estadounidense, Gonzalo Lira, que murió en enero pasado bajo custodia en Ucrania.



Lira había sido detenido en mayo de 2023 acusado de difundir información falsa sobre la guerra y justificar en redes sociales la campaña militar rusa en Ucrania.

Navalny y su esposa. Foto: Tomada de redes sociales

Esposa de Navalni y Kamala Harris participan en conferencia de seguridad

"Cualquiera que sea la historia que cuenten, dejemos claro que Rusia es responsable", señaló Harris al inicio de su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que también participa la esposa del opositor ruso, Yulia Naválnaya.



Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró que "durante más de una década, el gobierno ruso, Putin, ha perseguido, envenenado y encarcelado a Navalni, y ahora se informa de su muerte".



Si estos informes son exactos, añadió, "su muerte en una prisión rusa y la fijación y el miedo de un hombre sólo subrayan la debilidad y la podredumbre en el corazón del sistema que Putin ha construido".



Navalni, de 47 años, murió hoy de manera repentina en la prisión ártica en la que se encontraba desde diciembre pasado, según informaron los servicios penitenciarios de Rusia.

Esta foto de archivo tomada el 1 de marzo de 2021 muestra la colonia penal N2, donde el crítico del Kremlin Alexei Navalni fue trasladado e el pasado. Foto: AFP / Dimitar DILKOFF

Crecen las voces de rechazo a la muerte de Nalvani

El opositor Boris Nadezhdin, que aspira a participar en las elecciones presidenciales rusas de marzo próximo, afirmó este viernes que el encarcelado líder opositor Alexéi Navalni, cuya muerte fue anunciada por autoridades, es una de las personas más "talentosas y valientes" que ha conocido.

"Rezo para que la información (sobre la muerte de Navalni) no se confirme. Alexéi es una de las personas más talentosas y valientes que he conocido", escribió Nadezhdin en Telegram.



Nadezhdin subrayó que la noticia aún no ha sido confirmada por los correligionarios del opositor que enviaron al abogado de Navalni a la cárcel ártica, donde estaba recluido el político, para conocer de primera mano las circunstancias de lo ocurrido.



La candidatura del aspirante liberal al Kremlin fue rechazada la semana pasada por la Comisión Electoral Central de Rusia, pero Nadezhdin se propone a recurrir esa decisión en el Tribunal Supremo.



Previamente, el político, crítico con la guerra en Ucrania, había prometido parar las hostilidades en el país vecino y liberar a todos los presos políticos, incluido Navalni, en caso de acceder a la jefatura del Estado ruso.





EFE