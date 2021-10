Rusia propone a EE. UU. levantar restricciones a legaciones diplomáticas

Rusia propuso hoy a Estados Unidos el levantamiento mutuo de todas las restricciones impuestas a las legaciones diplomáticas de ambos países, tras la reunión celebrada entre el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, y su homóloga estadounidense, Victoria Nuland.



(Le puede interesar: 'Pandora papers' revelan corrupción en gobierno de Putin)



"Proponemos levantar todas las limitaciones impuestas por ambas partes durante los últimos años", afirmó el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado. La entidad encabezada por Serguéi Lavrov señaló que Rusia no dejará sin respuesta "las acciones hostiles antirrusas", pero afirmó que "Moscú no busca una mayor escalada" de las tensiones con Washington.



(Lea aquí: Estados Unidos revela cifras de sus bombas nucleares tras censura de Trump)

Facebook Twitter Linkedin

El viceministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov. Foto: EFE

"Se hizo saber a Nuland que la persistencia de la confrontación de Washington (...) en el contexto de los agudos problemas internacionales y regionales solo conducirá a una degradación mayor de las relaciones ruso-estadounidenses", añadió el Ministerio de Exteriores.



Es por ello que "se necesita un enfoque más realista que presuponga un establecimiento de relaciones sobre los principios de la igualdad y la consideración mutua de los intereses de cada parte", señaló la entidad.



Después de la reunión, Riakov comentó a la prensa que no observó un gran progreso en las conversaciones y no descartó la posibilidad de un mayor deterioro de las relaciones entre Moscú y Washington en el futuro.



(Lea también: La Otán ofrece diálogo con Rusia tras expulsión de ocho diplomáticos)



Y aunque calificó el diálogo de "directo y bastante sincero", lamentó que de momento los puntos de vista de Moscú y Washington "compaginan mal" y señaló que Estados Unidos "no escucha nuestras demandas".



Nuland, quien arribó la víspera a la capital rusa, afirmó que el propósito de su visita es la búsqueda de "relaciones estables y predecibles" entre Rusia y EE. UU.



La diplomática estadounidense llegó a Moscú casi cuatro meses después de que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de EE. UU., Joe Biden, trataran en Ginebra de acercar posturas en asuntos como el trabajo en las respectivas legaciones, el diálogo estratégico y de control de armas nucleares, y la ciberseguridad.EFE

Más noticias

- Mueren 16 personas en accidente aéreo en Rusia

- G20 empieza su cumbre de Afganistán en busca de ayuda a la población