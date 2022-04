La invasión de Rusia a Ucrania se mantiene tras casi dos meses de iniciada. Las tropas rusas han llevado a cabo su avanzada que deja centenares de muertos y daños materiales, mientras el país gobernado por Volodímir Zelenski intenta resistir.



Si bien se conoce del conflicto por medios de comunicación e información oficial ucraniana, en Rusia el asunto se aborda de una manera distinta.



Por ejemplo, en los colegios hay una directriz especial para los profesores con tal de abordar la guerra. Si no la cumplen, son objeto de graves sanciones que los pueden llevar hasta la cárcel.

Propaganda de una ‘operación especial’

En las últimas semanas, varios docentes han denunciado represalias por no acatar las órdenes.



Andrei Shestakov, profesor de historia, reveló que el Ministerio de Educación de Rusia ha diseñado guías, en las cuales se dice que los soldados del país son unos héroes, en cambio, los gobernantes de Ucrania, junto a Occidente, han “sembrado la discordia”, se lee en un informe de la agencia ‘Reuters’.



El profesor decidió enseñarles a sus estudiantes, de entre 14 y 18 años, las complejidades de Ucrania e incluso les dijo que estaba en contra de la invasión y que no les aconsejaba unirse al ejército de su país.



Pese a que renunció a la escuela, las autoridades judiciales lo multaron con 35 mil rublos (más de 1,5 millones de pesos colombianos).

Vehículo ruso identificado con la 'Z' en Mariúpol. Foto: EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Una suerte similar corrió Kamran Manafly, docente de geografía en Moscú, al ser despedido por salirse de los lineamientos oficiales, cambiar el discurso de una ‘operación especial’ y hablar decididamente de una guerra en Ucrania.



“Tuve que hacer eso porque no quiero ser una persona que quiera mentirles a los estudiantes. Eso no está bien”, recalcó en un programa del canal canadiense ‘CBC’.



Manafly también acudió a su cuenta de Instagram para expresar su descontento: “No quiero ser un espejo de la propaganda estatal, estoy orgulloso de no tener miedo de escribir sobre eso ahora, ¡estoy orgulloso de ser un maestro! Mi conciencia no me molesta”.



Luego del mensaje, las directivas del colegio le ordenaron eliminar sus pronunciamientos en redes y ceñirse a las guías. Como no lo hizo, fue despedido y, según denunció, ha sido objeto de amenazas que lo llevaron a salir de Rusia.

“No se trataba de mis puntos de vista políticos, simplemente se trataba de la libertad de expresión. (…) Hoy en día en Rusia es muy fácil ir a la cárcel. Es muy fácil tener problemas con la policía gubernamental”, aseguró en ‘CBC’.



Las asignaturas de historia o geografía no son las únicas permeadas por la propaganda. De hecho, Irina Gen, docente de inglés y alemán, también tiene líos judiciales por no creer en la doctrina rusa.



“Solo quería ampliar la visión del mundo de mis alumnos. Tenía la esperanza de romper la propaganda que está alimentando a este país. Pero mira a dónde me llevó”, le mencionó al medio ‘The Guardian’.



Gen fue grabada en una de sus clases, cuando respondía las preguntas de los estudiantes. Uno de ellos le había preguntado por qué los deportistas rusos no podían participar en competencias internacionales.



“Hasta que Rusia comience a comportarse de manera civilizada, la no admisión de atletas rusos a las competencias continuará para siempre”, respondió. También se manifestó en contra del bombardeo a un hospital de Mariupol, Ucrania.Ahora podría ser condenada por difundir noticias falsas, según Rusia. Si se declara culpable, recibiría una pena de 10 años.

¿Qué dicen las leyes de Rusia?

Vladimir Putin, presidente de Rusia, sancionó la ley de 'información falsa'. Foto: Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Tan pronto inició la guerra en territorio ucraniano, Rusia impuso una ley que sanciona a todo aquel que divulgue información ‘falsa’ sobre las autoridades o el ejército. No hay precisión sobre qué es ‘falso’, pero, como los casos explicados, equivaldría a salirse de la narrativa oficial.



La norma castiga con hasta 15 años de cárcel y 5 millones de rublos a los que la infrinjan (algo más de 230 millones de pesos colombianos). Por tal motivo, varios periodistas, medios y docentes han optado por salir de ese país.

