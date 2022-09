Autoridades instaladas por Rusia en cuatro regiones ocupadas de Ucrania proclamaron el martes la victoria en los discutidos referendos sobre la anexión, tildados como una "farsa" por Ucrania.



Entre el 87,05 y el 99,23 % de los votantes en los denominados referendos en los territorios controlados por las fuerzas rusas en el este y sur de Ucrania apoyó la anexión a Rusia, según los resultados difundidos este miércoles por la autoridades prorrusas con el cien por cien de la papeletas escrutadas.



En la autoproclamada república de Donetsk el 99,23 % de los votantes respaldó la incorporación a Rusia y la participación fue del 97,51 % del censo, según datos la comisión electoral local citados por la agencia Interfax.



El apoyo a la anexión fue ligeramente inferior en la también autoproclamada república de Lugansk, donde a favor de esta opción se registró un 98,42 % y la participación fue del 94,15 %, anunciaron las autoridades electorales locales, que nunca revelaron cómo se elaboró el censo en medio de la intervención bélica rusa.



En los territorios controlados por Rusia en las regiones meridionales ucranianas de Zaporiyia y Jersón apoyó su anexión a Rusia el 93,11 y el 87,05 % de los votantes, respectivamente, según los datos las administraciones provisionales instaladas por las fuerzas rusas.



Se espera que los diputados rusos voten rápidamente sobre la incorporación de estos territorios y, según las agencias de prensa de país, Vladimir Putin podría firmar a finales de semana las leyes de anexión.



Entre el 97 y el 98 por ciento de los votos son por el sí. Foto: AFP

Rusos visitan a Putin

Tras conocerse los resultados, las autoridades prorrusas de las regiones ucranianas de Lugansk y Jersón anunciaron este miércoles que pidieron al presidente Vladimir Putin la anexión a Rusia.



"Querido Vladimir Vladimirovich (...) le pedimos examinar la cuestión de la adhesión de la República Popular de Lugansk a Rusia como sujeto de la Federación de Rusia", declaró el jefe separatista prorruso de Lugansk (este), Leonid Pasechnik, en un texto publicado en Telegram.

"Somos conscientes del lazo histórico, cultural y espiritual con el pueblo multinacional de Rusia", afirmó Pasechnik, quien poco antes había indicado que viajaría a Moscú, como su homólogo de la región ucraniana de Donetsk, también en el este, Denis Pushilin, para formalizar la anexión a Rusia.



Una carta similar fue enviada a Putin por Vladimir Saldo, que dirige la administración de ocupación de Jersón (sur). Saldo defiende en ella un proceso electoral "absolutamente legal" e invoca el derecho de autodeterminación de los pueblos inscrito en la Carta de las Naciones Unidas, frente a las numerosas condenas de Ucrania y la comunidad internacional.



Ucrania pide más armas

Por su parte, Ucrania pidió el miércoles a la Otán y la Unión Europea un aumento de la ayuda militar y nuevas sanciones contra Rusia después de que las autoridades prorrusas proclamaran victoria en los discutidos referendos de anexión.



El pedido de más armas tiene lugar a pesar de las reiteradas advertencias por parte de Moscú de que podría emplear su arsenal nuclear para proteger estos territorios.



El miércoles, el gobierno ucraniano instó a sus aliados que sus críticas se traduzcan en hechos concretos. "Ucrania pide a la UE, a la Otán y al Grupo de los Siete aumentar su presión sobre Rusia inmediata y significativamente, incluyendo la imposición de nuevas sanciones duras, y aumentar significativamente su ayuda militar a Ucrania", dijo el Ministerio ucraniano de Relaciones Exteriores.



En su comunicado enumeró "tanques, aviones de combate, vehículos armados, artillería de largo alcance, material antiaéreo y equipamiento de defensa antimisiles".



Los referendos suponen un punto de inflexión en la guerra después de la exitosa contraofensiva lanzada por Ucrania en las últimas semanas que empujó a Putin a declarar una movilización parcial de reservistas.



Juntas, las cuatro regiones constituyen un importante corredor terrestre entre Rusia y la península de Crimea, que Moscú se anexionó en 2014 en un proceso similar al actual.



Contando esta península, Rusia controlaría alrededor de un 20% de toda Ucrania, cuyas tropas han recuperado importantes franjas de terreno, especialmente en el noreste.



Referendos de anexión en Rusia. Foto: EFE

Rechazo internacional

Ucrania y prácticamente toda la comunidad internacional negaron toda legitimidad a los consultas. Este martes la ONU dejó claro que no reconocerá el resultado de los

referendos.



Estas consultas "no pueden considerarse una expresión genuina de la voluntad popular y no pueden verse como legales según la legalidad internacional", dijo ante el Consejo de Seguridad la ONU subsecretaria general del organismo mundial, Rosemary DiCarlo.



Recordó, por ejemplo, que en esas consultas "las autoridades de facto fueron acompañadas de soldados puerta a puerta con urnas de votación".



También la Unión Europea, Estados Unidos y mucho otros países han manifestado su rechazo a los referendos y declarado que no reconocen sus resultados.



El Gobierno de Kiev ha dejado claro que no aceptará sus resultados y que tampoco cambiará su estrategia en el campo de batalla, donde Rusia ha sufrido duras derrotas en los siete meses de su intervención militar tanto en el norte como en el noreste de Ucrania.



"Ante la vista de todo el mundo Rusia ha montado una farsa bajo el nombre de 'referendo' en los territorios ocupados de Ucrania", dijo este martes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una intervención por videoconferencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.



Subrayó que se trata de "un intento de robar territorios de otro Estado, un intento de borrar las normas el derecho internacional". "Hay una solo forma de parar todo esto. Primero: aislar absolutamente a Rusia por lo que está haciendo", dijo el mandatario ucraniano, que llamó a excluirla de todas las organizaciones internacionales.

*Con información de AFP y EFE

