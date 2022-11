Estados Unidos dijo el miércoles estar cada vez más preocupado por la posibilidad de que Rusia use armas nucleares en Ucrania, tras un informe de prensa que indicó que altos funcionarios militares rusos habían abordado recientemente esa opción.



"Estamos cada vez más preocupados por esa posibilidad a medida que han pasado estos meses", dijo a periodistas John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, un organismo asesor del presidente Joe Biden.



Kirby no confirmó un informe del diario The New York Times que sostiene que oficiales militares rusos de alto rango discutieron hace poco sobre cuándo y cómo podrían usar armas nucleares tácticas en el campo de batalla.



El informe, que cita a funcionarios estadounidenses sin identificar, señala que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no participó en las discusiones y que no había indicios de que el ejército de ese país hubiera decidido desplegar esas armas.



Kirby dijo que cualquier comentario sobre el uso de armas nucleares por parte de Rusia es "profundamente preocupante" y aseguró que Estados Unidos los toma en serio.



También evocó recientes comentarios de Putin que aluden a armas nucleares y a las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki cerca del final de la Segunda Guerra Mundial.



No obstante, Kirby que Washington no ve indicios de que Rusia esté haciendo preparativos para usar armas nucleares, y agregó que los servicios de inteligencia estadounidense no necesariamente ven o saben todo.



Los países occidentales acusan a Rusia de usar la amenaza de una guerra nuclear para disuadirlos de apoyar a Ucrania frente a la invasión lanzada por Moscú a fines de febrero.



El martes, el expresidente ruso y actual número dos del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvedev, afirmó que la intención de Ucrania de recuperar todos los territorios ocupados, incluidos Crimea o el Donbás, "amenaza la existencia de nuestro Estado" y ofrece "una razón directa" para utilizar "medios de disuasión nuclear".



El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, dijo este miércoles que los medios occidentales están "inflando deliberadamente el tema del uso de armas nucleares". Moscú "no tiene la menor intención de participar en esto", dijo, calificando el informe del Times de "muy irresponsable".

¿Qué dice Rusia?

El Kremlin denunció este miércoles que Occidente está "hinchando" el tema del uso de armas nucleares y aseguró que Moscú no planea participar en esas discusiones.



"Tenemos que constatar que en Occidente, a nivel oficial y en los medios se está hinchando de forma premeditada el asunto de las armas nucleares", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Peskov agregó que Moscú no tiene ninguna intención de participar en esas discusiones, que considera "muy irresponsables".



El periódico The New York Times escribió este miércoles que altos jefes militares rusos han debatido recientemente sobre el uso por parte de Moscú de un arma nuclear táctica en Ucrania, lo que ha contribuido a aumentar la preocupación en Washington y las capitales aliadas.



Según el diario neoyorquino, que cita como fuentes a altos funcionarios estadounidenses, el presidente ruso, Vladímir Putin, no formó parte de esas conversaciones, que se desarrollaron mientras aumentaba la retórica nuclear por parte de Rusia y las fuerzas militares rusas sufrían reveses en el campo de batalla.



No obstante, los funcionarios estadounidenses dijeron que no habían visto evidencia de que los rusos estuvieran colocando armas nucleares o tomando otras medidas tácticas para prepararse para un ataque. Y tampoco describieron los escenarios que los líderes militares consideraron para el uso hipotético de un arma nuclear.



El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, declaró hoy por su parte que Ucrania está dispuesta a acoger en su territorio armas nucleares de los países miembros de la OTAN.



"Sabemos de los intentos de Kiev de crear una 'bomba nuclear sucia', y también de su disposición a emplazar en su territorio armas nucleares de los países de la OTAN", afirmó el titular de Defensa ruso.



Shoigú culpó a Washington y las capitales europeas de "ignorar el chantaje nuclear" de Kiev y "sus provocaciones contra la central nuclear de Zaporiyia".



Entretanto, el expresidente ruso Dmitri Medvédev sugirió la víspera que la alternativa a la victoria de Rusia en Ucrania es una "guerra mundial con empleo de armas nucleares".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE