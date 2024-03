Rusia: ¿por qué Vladimir Putin no asistió a homenaje de víctimas del atentado en Moscú?

El presidente ruso Vladimir Putin, que hasta ahora no asistió a ninguna ceremonia de homenaje a las víctimas del atentado cerca de Moscú ni visitó a las familias o a los heridos, siente pesar, aseguró el Kremlin.

"El jefe de Estado se siente personalmente y plenamente implicado en este tipo de tragedias. Créanme, aunque no vean lágrimas en su rostro, eso no significa que no sufra", dijo el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, en una breve entrevista el sábado.

El 22 de marzo hombres armados entraron en el Crocus City Hall, una gran sala de conciertos cerca de Moscú, antes de disparar contra la multitud e incendiar el edificio.

Según el último recuento de socorristas rusos, al menos 144 personas murieron y 551 resultaron heridas en este ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, el atentado más mortífero de los últimos veinte años en Rusia.

Después de la tragedia, el presidente ruso esperó al día siguiente para expresarse públicamente y el Kremlin indicó el jueves que no había previsto en lo inmediato reunirse con las familias de las víctimas, ni acudir al lugar del atentado.

El sábado, diplomáticos occidentales, especialmente estadounidenses y europeos, así como de países africanos y de América Latina, acudieron al lugar para depositar flores y guardar un minuto de silencio, informó la agencia Ria Novosti.

Los amplios servicios de seguridad de Rusia no pudieron evitar el ataque.

Putin firma decreto para el llamado a filas de 150.000 rusos entre 18 y 30 años



El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó hoy el decreto para el primer llamamiento a filas de 2024, que amplía la edad hasta los 30 años, tres más que en el anterior de otoño de 2023, y afectará a 150.000 rusos.

"Efectuar entre el 1 de abril y el 15 de julio de 2024 el llamado al servicio militar de ciudadanos de Rusia en edades entre los 18 y 30 años", señala el documento publicado en el portal de información legal del Gobierno ruso.

El decreto no se extiende a quienes cumplieron los 27 años antes del fin de 2023 y los reservistas que tienen 28 y 29 años.

También prevé una moratoria del servicio a los ciudadanos que trabajen en compañías informáticas.

Además, establece liberar a los soldados, marineros, sargentos y cabos que ya concluyeron su servicio.

El contraalmirante Vladímir Tsimlianski, el jefe de Organización y Movilización del Estado Mayor General ruso, informó la semana pasada que los reclutas recién llamados a filas no participarán en la guerra con Ucrania ni serán enviados a las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, anexionadas en 2022.