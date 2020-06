Rusia no ve acercamientos con EE. UU. en diálogo sobre pacto nuclear

Rusia no ve ningún acercamiento con EE. UU. sobre la posibilidad de prolongar más allá del 5 de febrero de 2021 el Nuevo Start o Start III, el único acuerdo que queda en vigor para la reducción de armas nucleares entre ambas potencias.



"Sobre la cuestión de la prolongación, no hemos visto ningún cambio en la postura estadounidense. Ellos siguen reflexionando. Nosotros les hemos contado nuestra lógica y continuaremos haciéndolo", señaló el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov.



"Persisten diferencias sobre asuntos claves, tales como la extensión del tratado y el factor chino", resumió a la agencia TASS tras reunirse el martes en Viena con el enviado especial de EE. UU. para el Control de Armas, Marshall Billingslea.



Washington insiste en que China debe sumarse al diálogo y reducir asimismo su arsenal nuclear, menor que el de Rusia y EE. UU., algo que Pekín rechaza y por ello hizo caso omiso a la invitación estadounidense para que acudiera también a Viena.



Rusia se ha mostrado abierto a prolongar por cinco años el acuerdo y poner sobre la mesa también las armas no estratégicas, pero insiste en unas negociaciones "sin precondiciones".



También quiere que se aborden las preocupaciones de Moscú, como el sistema de defensa antimisiles de EE. UU. o los ensayos con cohetes de ataque de largo alcance, entre otras cuestiones.



"Todos los factores (...) deben tenerse en cuenta: las nuevas tecnologías, la creación de un sistema global de defensa antimisiles de EE. UU., las perspectivas de lanzamientos de armas de ataque al espacio, la aparición de sistemas hipersónicos de alta precisión y de largo alcance en Estados Unidos y más cuestiones", dijo Riabkov.



"Lamentablemente ayer no sentimos que los estadounidenses estén listos para aceptar nuestra lógica a favor de una extensión sin precondiciones", afirmó a la agencia RIA Nóvosti.



Rusia no se opone a negociaciones multilaterales sobre el control de armas nucleares, pero al mismo tiempo entiende que "no se puede obligar a nadie a sumarse a este tipo de conversaciones".



"No vemos ninguna señal de que la postura china cambie en un plazo previsible", afirmó el viceministro, quien también consideró que Washington no desistirá sin embargo de su insistencia de sumar a Pekín a las negociaciones.



Riabkov indicó asimismo que Rusia ha vuelto a reiterar en Viena su propuesta de una moratoria al despliegue de misiles de corto y medio alcance después de que primero Washington y después Moscú se salieran el año pasado del tratado INF que habían firmado ambas potencias en 1987.



Las dos partes acordaron seguir trabajando al nivel de expertos en diferentes "bloques temáticos", uno de los cuales será sobre el espacio profundo, según el viceministro. La primera reunión del grupo de trabajo sobre estabilidad estratégica se debería celebrar a mediados de julio, indicó.



EFE