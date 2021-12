El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este lunes que Occidente podría provocar un conflicto armado en Ucrania para después acusar de ello a Rusia e imponer nuevas sanciones que afecten su economía.



(Lea aquí: Putin exige a EE. UU. y la Otán garantías 'inmediatas' de seguridad)



"No descarto que se trate del simple deseo de atizar ánimos militaristas, de montar una pequeña guerra, luego culparnos e implementar nuevas sanciones para reducir nuestras capacidades competitivas", afirmó Lavrov en una entrevista publicada en un canal oficialista ruso en YouTube.



(También: Negociaciones entre Occidente y Rusia por Ucrania empezarán en enero)

El ministro de asuntos exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, al término de una rueda de prensa en Ciudad de México. El canciller arribó a Venezuela en medio de su gira por América Latina. Foto: EFE

El ministro de Exteriores, que reiteró en varias ocasiones que la concentración de tropas rusas en las cercanías de Ucrania no tiene fines agresivos, denunció que Occidente ha enviado grandes cantidades de armamento a Ucrania desde 2014 por más de 2.500 millones de dólares.



Señaló que en la Unión Europea ya se escuchan propuestas de implementar sanciones preventivas, para luego levantarlas si la invasión rusa a Ucrania, anunciada por Washington y Kiev para principios de 2022, no llegara a producirse. Unas sanciones, afirmó, que se mantendrían en cualquier caso, para continuar presionando a Rusia.



"¿Podríamos convertirnos en una plaza sitiada? Estoy convencido de que esto no figura para nada en los planes del Gobierno ruso (...) Nuestro modo de vida y nuestras convicciones no cambiarán solo porque Occidente esté enfadado", dijo.



Aseguró que hay algunos países europeos, a los que calificó de "irracionales", que empujan a Occidente a implementar nuevas medidas coercitivas en contra de Rusia, y advirtió de que serán respondidas.



En ese sentido, el jefe de la diplomacia rusa calificó de "descaradas" las posturas de Occidente y la Otán respecto a su país, y acusó a Polonia, Ucrania y los países del Báltico de instigarlas. "Jamás pediremos a nadie que levanten las sanciones. No nos humillaremos ante nadie", afirmó.



Según Lavrov, la mayor parte de las sanciones impuestas por EE. UU. a Rusia fueron aprobadas por el Congreso y no pueden ser cambiadas por el presidente estadounidense, Joe Biden, y su administración, en especial en un contexto que calificó de "bacanal antirrusa como factor unificador".

Rusia planea conversar con EE. UU. antes de reunión Otán

Rusia comenzará primero las conversaciones con Estados Unidos sobre sus demandas de garantías del fin de la expansión de la Otán hacia el este antes de una reunión propuesta para el 12 de enero entre la alianza militar y Moscú, informó Lavrov.



"Celebraremos la principal ronda de negociaciones con EE. UU., que tendrá lugar inmediatamente después del fin de las festividades de Año Nuevo", dijo Lavrov en una entrevista en YouTube el lunes con el canal Soloviev Live.



Rusia comienza el año con un día festivo y el 10 de enero es el primer día hábil.



El máximo diplomático ruso dijo que su país no presentara a EE. UU. ningún "ultimátum", pero tampoco aceptara conversaciones "interminables" sobre sus demandas de compromisos legalmente vinculantes de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) detendrá una mayor expansión y retirara las fuerzas a las posiciones que tenían en 1997.



Por otra parte, el asesor de política exterior del canciller alemán Olaf Scholz, Jens Plotner, se reunirá con el jefe adjunto de la administración presidencial del Kremlin, Dmitry Kozak, antes de la prevista reunión del consejo Otán-Rusia, según declaró el lunes a la prensa el portavoz del Gobierno alemán Wolfgang Buchner. Los dos funcionarios ya han hablado por teléfono, dijo.

El presidente ruso Vladimir Putin. Foto: EFE / EPA / MIKHAIL METZEL

El presidente Vladimir Putin elogió la semana pasada en su conferencia de prensa anual lo que describió como una respuesta "positiva" de EE. UU. a las propuestas rusas.



El domingo, dijo que actuaría según las recomendaciones de sus expertos militares al considerar las respuestas si fracasan las conversaciones con EE. UU. y la Otán fracasan.



EE. UU. advirtió a los aliados europeos que la masiva concentración militar rusa cerca de Ucrania desde noviembre puede ser una preparación para una invasión el próximo mes. Rusia niega los planes de una operación militar, pero advirtió a la Otán que no debe cruzar las "líneas rojas" estacionando armas ofensivas en Ucrania.



También acusa al Gobierno de Kiev de preparar una ofensiva para reconquistar el territorio del este de Ucrania en manos de los separatistas apoyados por Rusia. Ucrania rechaza esta afirmación.



El Ministerio de Defensa ruso anunció el 25 de diciembre que más de 10.000 soldados regresarían a sus bases permanentes en el Distrito Militar Sur tras más de un mes de entrenamiento, incluso en zonas cercanas a Ucrania.

Treinta años después de la URSS aún hay miedo en Ucrania

Treinta años después de la desaparición de la URSS "la sociedad de Ucrania todavía está paralizada por el miedo y eso dificulta el desarrollo del país", asegura el destacado disidente ucraniano Mykola Matusévych, quien pasó diez años en el gulag soviético.



"Muchas de las más brillantes y mejores personas fueron exterminadas por el régimen soviético", cuenta Matusévych, quien a sus 75 años vive en una deteriorada casa en la localidad de Vasylkiv, a unos 25 kilómetros de Kiev, donde recibió a Efe.



Resistió diez años de prisión, primero en Perm (en los Urales), y luego en campos de trabajo en la inhóspita región de Chitá, Siberia en la frontera con Mongolia, a diferencia de muchos disidentes ucranianos, como el famoso poeta Vasyl Stus, que murió en prisión en 1985, el año en que Mijaíl Gorbachov encabezó la Unión Soviética.

Facebook Twitter Linkedin

La Unión Soviética se desmanteló durante el gobierno de Gorbachov. Foto: Vía Muy Interesante

"Había letones, lituanos, georgianos, armenios... La URSS era realmente una cárcel de pueblos", dice Matusévych, uno de los fundadores de la organización de derechos humanos Grupo Helsinki de Ucrania, creada a fines de 1976.



El disidente no se arrepiente de su decisión de participar en la fundación de la organización ni se lamenta de los años pasados en el gulag.



"Los diez idiotas que se atrevieron a expresar abiertamente sus ideas, los cofundadores del Grupo Helsinki de Ucrania en los años 70, dieron un ejemplo de resiliencia a las nuevas generaciones", sostiene veterano disidente con su característico tono irónico.



Añade que sin duda habrá intentos de restaurar el imperio soviético, pero está seguro de que "estarán condenados al fracaso". "Los jóvenes en Ucrania son ahora igual de tozudos y porfiados como lo fuimos nosotros alguna vez", sentencia Matusévych.



Nació en la provincia de Kiev, en el seno de una familia que padeció el Holodomor, la hambruna artificial ordenada por el dictador soviético Iósif Stalin en 1932-1933 en que murieron al menos 3,8 millones de ucranianos.

Facebook Twitter Linkedin

El ejército soviético. Foto: iStock

Según el disidente, su madre le contaba al oído los horrores del Holodomor, lo que creó su rechazo al régimen soviético y su apoyo a una eventual independencia de Ucrania.



"Cuando uno ve la injusticia, cuando uno ve a su pueblo oprimido, siente la necesidad urgente de cambiar las cosas. Yo sabía que el régimen colapsaría. Lo único de lo que no estaba seguro era de que viviría para verlo", añade.



Expresar estos puntos de vista en la Unión Soviética era extremadamente peligroso y la única manera mostrar lealtad a la cosas ucranianas de modo seguro era unirse a iniciativas culturales. Matusévych tomó contacto con un coro ucraniano llamado Homin, donde conoció gente que pensaba como él.



"Yo simplemente quería encontrar personas a las que le importaba Ucrania, que hablaran ucraniano", explica.



Junto con nueve conocidos de círculos culturales -escritores, poetas, filósofos- fundó en 1976 el Grupo Helnsiki de Ucrania, un año después de que URSS firmara el Acta Final de Helsinki, comprometiéndose a defender los derechos humanos.



Disidentes y liberales en muchas repúblicas soviéticas vieron en ello una señal para denunciar las represiones comunistas y expresar su deseo de autodeterminación nacional.



"Documentábamos casos de violaciones de los derechos humanos, hablábamos abiertamente con la gente del Holodomor", recuerda Matusévych, El Grupo Helsinki de Ucrania tuvo corta vida: cinco meses después de su creación comenzó la persecución judicial de sus miembros.



Matusévych fue detenido en abril de 1977, junto con su colega y amigo el filósofo Myrolav Marynóvych, el otro de los dos cofundadores del Grupo que sigue con vida, acusados de "difundir propaganda antisoviética.



Se negó a declarar y a comparecer en el juicio en el que fue condenado a 7 años de cárcel en un penal de alta seguridad y a cinco años en un campo de trabajo.



"Cuando fundamos el Grupo Helsinki de Ucrania éramos conscientes de podíamos ser arrestados y enviados a prisión. Era solo cuestión de tiempo. Por eso no me sorprendí cuando vinieron a por mí. Solamente le dije al oficial: 'No voy hasta que no acabe mi café'", recuerda el disidente.

EFE y Bloomberg

