Cuando las tropas de Vladimir Putin ingresaron a Crimea en 2014, Estados Unidos anunció bloqueos económicos que afectaron la economía nacional de Rusia. Desde ese momento, el gobierno Putin ha tomado medidas para protegerse en caso de un nuevo impedimento de este tipo.

Ahora, ocho años después de ese suceso, el mundo volvió a condenar al país más grande del mundo por su invasión a Ucrania. A pesar de que Rusia ha dejado de depender del dólar y ha reducido los préstamos extranjeros, parece que esto no fue suficiente para evitar la pérdida de casi 40 mil millones de dólares.

Según el índice de multimillonarios de ‘Bloomerang’, las 22 personas más ricas de Rusia perdieron esta cifra en menos de 24 horas cuando el índice de referencia de MOEX de Moscú tuvo una caída del 33%.



El precio de las acciones de la empresa petrolera Mosku Lukoil cayó en un 32% este jueves, dejando a su presidente ejecutivo, Vagit Alekperov, con un patrimonio de $13 mil millones de dólares.

Gennady Timchenko , uno de los multimillonarios de Rusia. Foto: https://timchenkofoundation.org/

Otro de los afectados es Vladimir Potanin, el hombre más rico de Rusia, quien perdió $ 3.000 millones, luego de que las acciones de Norilsk Nickel se desplomaran en un 26%.



También, Aleksey Mordashov tuvo una baja de $ 4,2 millones; Vladimir Lisin de $ 3,9 millones; Leonid Mikhelson de $3,8 millones y Alisher Usmanov de $1,2 millones de dólares.

Cabe destacar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había afirmado que se impondrían sanciones económicas a la élite de Rusia y sus familiares. “Rusia no podrá hacer dinero de Occidente y no podrá negociar su deuda en nuestros mercados o en mercados europeos”, dijo el presidente en un comunicado.



Reino Unido, por su parte, impuso sanciones para bancos y millonarios vinculados con este gobierno, entre ellos Rossiya Bank, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank y el Black Sea Bank.

