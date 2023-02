El Kremlin declaró este lunes que Rusia presta "gran atención" a la propuesta china para poner fin al conflicto en Ucrania, pero añadió que sus detalles deben ser analizados minuciosamente, un proceso que llevará "mucho tiempo".



"Todos los intentos de elaborar planes que ayuden llevar el conflicto a un cauce pacífico merecen atención. Con esa gran atención vemos también el plan de nuestros amigos chinos", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov subrayó, no obstante, que en lo que se refiere a los detalles de la iniciativa de Pekín, estos "desde luego deben ser objeto de análisis minuciosos, que tome en cuenta los intereses de diversas partes".



"Es un proceso arduo y muy largo", añadió Peskov.



Al mismo tiempo, indicó que el Kremlin no ve ninguna premisa para que "toda esta historia entre en un cauce pacífico", es decir que las condiciones necesarias para una solución "pacífica" del conflicto no están reunidas "por ahora".



"De momento, la operación militar especial (en Ucrania) continúa y estamos avanzando hacia la consecución de los objetivos planteados", subrayó el portavoz.



El viernes pasado, coincidiendo con el primer aniversario del comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, China presentó una propuesta de arreglo de doce puntos, que incluye un alto el fuego inmediato y el respeto a la soberanía de los países.

El plan fue recibido con escepticismo por los ucranianos. Foto: AFP

Las autoridades ucranianas criticaron en un primer momento la iniciativa de Pekín por no incluir la retirada de las tropas rusas del territorio de Ucrania en las fronteras de 1991, cuando se disolvió la Unión Soviética, pero el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, consideró un cambio positivo el solo hecho de que China aborde el conflicto.



La propuesta china contempla, además, la apertura de negociaciones, un intercambio de prisioneros, la protección de las centrales nucleares y un levantamiento de las sanciones "unilaterales".



El plan chino fue recibido con escepticismo por los países occidentales. Estados Unidos, por ejemplo, remarcó que el documento se debería haber quedado en las dos primeras líneas, en las que se llama a respetar la soberanía de los países.

EFE