Con una abrumadora mayoría, la Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución de condena a la invasión de Ucrania y exigió a Rusia la retirada inmediata de sus tropas.



De los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, 141 respaldaron el texto, mientras que únicamente cinco votaron en contra: la propia Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea.



Mientras tanto, 35 países optaron por la abstención, entre ellos China, Irán, la India o Sudáfrica, y varias naciones latinoamericanas como Cuba, Bolivia, El Salvador y Nicaragua.



Una docena de Estados miembros no participaron en la votación, el más destacado Venezuela, que tiene suspendido su derecho de voto en la Asamblea General como consecuencia de impagos de sus contribuciones al presupuesto de Naciones Unidas.



La resolución, que no tiene carácter vinculante, "deplora" la agresión rusa contra Ucrania y "demanda" a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino.



Además, critica el papel de Bielorrusia en la guerra y exige a Rusia que dé marcha atrás a su reconocimiento de la independencia de las autodeclaradas repúblicas separatistas ucranianas.



La Asamblea General insta a resolver el conflicto de forma pacífica y pide tanto a Moscú como a Kiev que apuesten por el diálogo y la negociación.



Un hemiciclo casi lleno se puso en pie para aplaudir la aprobación de la resolución por parte de la Asamblea General, que se reúne desde el lunes en una sesión especial de emergencia después de que Rusia vetase un texto similar en el Consejo de Seguridad.



En respuesta a ese bloqueo, Occidente acudió a la Asamblea General -donde no hay vetos- para denunciar las acciones de Moscú y, sobre todo, mostrar su aislamiento en la escena internacional.



Edificio del departamento de policía regional de Kharkiv. Foto: AFP

Aislamiento ruso

"Hemos demostrado que Rusia está aislada y sola y que el coste seguirá subiendo hasta que Rusia ceda", celebró tras la votación la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.



En la misma línea, el representante de la Unión Europea (UE), Olof Skoog, dijo que "el Gobierno ruso está cada vez más solo" y que recalcó que mientras que "Rusia ha elegido la agresión", el resto del mundo "ha elegido la paz".



Efectivamente, Rusia se quedó prácticamente sola en su oposición y únicamente convenció a cuatro Gobiernos para acompañarla en el "no", entre ellos el de Bielorrusia -criticada en el propio texto- y el de Siria -a quien Moscú ha respaldado con firmeza en su guerra-.



Otros países que han preferido mantener hasta ahora una postura más o menos equidistante ante la guerra en Ucrania optaron por la abstención, caso de China, que justificó su voto por considerar que la resolución no tenía en cuenta todo el contexto del conflicto y por las políticas de Occidente.



Mientras, llamó la atención el caso de Emiratos Árabes Unidos, que la semana pasada se abstuvo en el Consejo de Seguridad y que hoy votó "sí" a la condena contra Rusia en la Asamblea, un giro que según fuentes diplomáticas responde a que el país temía entonces que Moscú vetase una propuesta suya sobre Yemen que salió adelante este lunes.



La delegación rusa, por su parte, agradeció que la cuarta parte de los miembros de la organización no apoyasen la resolución, "a pesar de una presión increíble y sin precedentes por parte de EE.UU. y sus aliados".



Para Moscú, el texto sólo servirá para envalentonar a los "radicales" ucranianos, a quienes los representantes rusos volvieron a acusar hoy de ser los responsables del conflicto y de estar usando a civiles como escudos humanos.

Protestas a las afueras de la sede de Naciones Unidas. Foto: SPENCER PLATT. AFP

Un mensaje claro

Para el secretario general de la ONU, António Guterres, la Asamblea General ha enviado un mensaje "alto y claro" sobre la necesidad de detener las hostilidades y apostar por la diplomacia.



"Voy a seguir haciendo todo lo que esté en mi mano para contribuir a un cese inmediato de las hostilidades y a negociaciones urgentes de paz. La gente en Ucrania necesita paz desesperadamente y la gente de todo el mundo lo demanda", señaló Guterres a los periodistas.



La ONG Human Rights Watch (HRW) destacó en un comunicado la "mayoría abrumadora" de países que condenó hoy los "ataques indiscriminados de Rusia" y urgió a la comunidad internacional a trabajar para "asegurar que los responsables de crímenes de guerra sean llevados ante la Justicia".

MARIO VILLAR - EFE