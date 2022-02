La policía rusa detuvo el jueves en varias ciudades a cerca de 1.400 personas por participar en manifestaciones contra la guerra en Ucrania, según la ONG de derechos humanos OVD-info.



Esta organización afirma que, al menos, 1.391 personas fueron arrestadas en 51 ciudades, 719 en Moscú, donde la AFP fue testigo de decenas de detenciones.



Rusia cuenta con una severa legislación de control de las manifestaciones que suelen terminar con masivas detenciones. Las autoridades rusas amenazaron este mismo jueves con reprimir cualquier manifestación "no autorizada" relacionada con "la tensa situación en materia de política extranjera".



Numerosos activistas pidieron a la población en las redes sociales que desafiaran esa orden y tomaran las calles, después de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara su ofensiva contra Ucrania en las primeras horas del jueves.



Alrededor de 2.000 personas se reunieron en la céntrica plaza Pushkin de Moscú y unas 1.000 en la antigua capital imperial de San Petersburgo, según los periodistas de la AFP.



Los manifestantes en la plaza Pushkin gritaban: "¡No a la guerra!".

Detenidos en protestas en Rusia Foto: AFP Detenidos en protestas en Rusia. Foto: AFP

Un joven gritaba mientras le detenían: "¿Contra quién luchas? Detengan a Putin".



La invasión rusa de Ucrania tiene lugar al mismo tiempo que una represión sin precedentes de la oposición en el país, con muchos de sus líderes asesinados, detenidos o forzados al exilio.



El opositor Alexéi Navalni, encarcelado desde enero de 2021, dijo en el tribunal, durante un nuevo proceso que arrancó la semana pasada, rechaza la invasión.



"Esta guerra entre Rusia y Ucrania se está librando para encubrir el robo a los ciudadanos rusos y desviar la atención de los problemas que existen dentro del país, del deterioro de la economía", dijo según un vídeo publicado por el canal opositor Dojd.



Más protestas en el resto del mundo

Pero Moscú no fue el único centro de las manifestaciones. Miles de personas salieron este jueves a las calles de Nueva York, Madrid, Berlín, París, Varsovia y La Haya para instar al presidente ruso, Vladimir Putin, a poner fin a la "locura" de la guerra que desató con la invasión de Ucrania que ya deja decenas de muertos y más de 100.000 desplazados.



En Nueva York, unas 200 personas caminaron desde Times Square a la sede de Naciones Unidas preocupadas por la suerte que aguarda a sus familiares en Ucrania.



Es el caso de Kateryna Bieliayeva, de 34 años, que cada poco tiempo chequea cómo están sus padres, médicos, que decidieron quedarse en Chernihiv, en el norte de Ucrania, cerca de la frontera con Bielorrusia y Rusia.



"Parte de la región ya está ocupada" y siguen los combates, dice angustiada a la AFP.



Protestas en el mundo por invasión a Rusia. Washington. Foto: AFP

"Me gustaría hacer algo, pero me siento impotente. (Manifestarme) es lo único que puedo hacer", dijo esta ucraniana nacionalizada estadounidense.



En Berlín, frente a la embajada rusa, una pancarta pidió: "Detengan esta locura, salven la vida, no más mentiras". Muchos de los participantes fueron rusos residentes en Alemania. "Todo el mundo debería venir hoy aquí y apoyar a Ucrania. Decir que la guerra debe terminar", dijo a la AFP Olga Kupricina, de 32 años, originaria de Kaliningrado y asentada en Alemania desde octubre.



En París, centenares de personas se reunieron también frente a la embajada rusa, entre ellos varios candidatos a las elecciones presidenciales de abril.



En Varsovia, capital de Polonia, que limita con Ucrania, un manifestante quemó una bandera rusa frente a la embajada de Moscú.



En Praga, miles de personas se manifestaron frente a la legación rusa, donde se exhibió una pancarta con las imágenes de Hitler y Putin con la fecha 1938-2022, en referencia al año de la ocupación de Checoslovaquia por la Alemania nazi.



En Madrid, el actor ganador de un Oscar Javier Bardem estaba entre el medio centenar de personas congregadas fuera de la embajada rusa.



En Dublín, La Haya y Ámsterdam, cientos de personas también participaron en mítines el jueves frente a las representaciones rusas.



También hubo protestas en Beirut y Tokio.

Protestas por invasión a Ucrania. Alemania. Foto: EFE Protestas por invasión a Ucrania. Nueva York. Foto: EFE Protestas por invasión a Ucrania. Foto: EFE Protestas por invasión a Ucrania. Foto: EFE

AFP y EFE

