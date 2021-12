Rusia puso este viernes condiciones a la coexistencia pacífica con EE. UU. y la Otán. Desde la renuncia a toda actividad militar en Ucrania y a la futura ampliación del bloque, al compromiso de no desplegar armamento nuclear en el extranjero o emplazar tropas en el continente europeo.



(Lea aquí: La Otán y la UE, dispuestas a responder en caso de agresión rusa en Ucrania)



"Cuando nuestras relaciones, por culpa de Washington, se acercan a un punto crítico es necesario de la manera más urgente dar pasos concretos para reducir el grado de confrontación", dijo el viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, en rueda de prensa.



(También: Las medidas con las que Biden busca disuadir a Rusia de atacar a Ucrania)

Moscú divulgó el viernes los borradores del tratado y el acuerdo que propone a EE. UU. y la Otán, respectivamente, para abrir una nueva era de seguridad que ponga fin a la inestabilidad que trajo, según el Kremlin, el fin de la Guerra Fría y la hegemonía en solitario de Washington sobre el globo.



Ucrania y la concentración de tropas rusas en su frontera son el detonante tanto de la actual tensión como del pacto de máximos que propone ahora el Kremlin, para quien el ingreso del país vecino en la Alianza Atlántica es una línea roja innegociable. Sin embargo, las garantías de seguridad van más allá del patio trasero de

Rusia.

Rusia propone un tratado nuclear con Estados Unidos

El viceministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov. Foto: EFE

Con respecto a EE. UU., Moscú propone la firma de un nuevo tratado que excluya el emplazamiento de armamento nuclear fuera de las fronteras de ambos países y el retorno a sus silos de las armas ya desplegadas antes de la entrada en vigor del documento vinculante que propone.



En una propuesta sin precedentes, ambas partes también se comprometerían a la destrucción de la infraestructura ya existente para ello en el extranjero, además de dejar de efectuar ensayos nucleares e instruir a especialistas civiles y militares de otros países. "En una guerra nuclear no puede haber vencedores", señala.



El borrador del tratado alude a varios acuerdos suscritos entre 1971 y 1989 por la Unión Soviética y EE. UU., aunque Moscú niega que su iniciativa suponga "una revisión de los resultados del fin de la Guerra Fría".



"No hay ni puede haber un retorno al pasado. Yo diría que es una revisión de la expansión contra los intereses de Rusia que el Occidente colectivo (...) ha emprendido con fines hostiles para Rusia en los últimos años", señaló.



EE. UU., que recibió las propuestas este miércoles, no tardó en responder que tiene que consultar con sus aliados europeos antes de emitir un veredicto.

Una Otán sin países de la Unión Soviética

Rusia propone a su vez a la Otán un acuerdo de nueve puntos en el que destacan las demandas de que el bloque desista de "toda actividad militar" en territorio de Ucrania y de varios países de Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central.



Con el fin de prevenir incidentes, rusos y aliados acordarían no efectuar maniobras a un nivel mayor que el de una brigada en zonas restringidas consensuadas de antemano.



Además, mientras el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aprovecha cada ocasión para pedir una hoja de ruta para el ingreso a la Alianza Atlántica, Moscú exige a la Otán que excluya una futura ampliación del bloque, incluido a Ucrania, que ve en el bloque un mecanismo de seguridad ante Rusia tras la anexión de la península de Crimea en 2014 y el apoyo a los prorrusos en el Donbás.

El secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg (der.), y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante una conferencia de prensa después de su reunión bilateral, el 16 de diciembre de 2021. Foto: JOHN THYS / AFP

El tratado con Washington también le obligaría a descartar una futura expansión de la Otán hacia el este renunciando a aceptar en el seno de la Alianza a todas las antiguas repúblicas soviéticas.



"Como bien saben tanto EE. UU. como la Otán el hipotético ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica con la perspectiva de la aparición en nuestras fronteras de sistemas de misiles con un corto tiempo de vuelo hacia la Rusia central crea una amenaza inadmisible para la seguridad de nuestro país y provoca al mismo tiempo graves riesgos para todos los países implicados", advirtió Riabkov.



Putin, quien insiste en que Rusia no está interesada en una guerra y culpa a Kiev de las tensiones fronterizas, ya expuso sus condiciones para una coexistencia pacífica al presidente de EE. UU., Joe Biden, en la cumbre virtual del pasado 7 de diciembre.

Rusia plantea un pacto de no agresión a sus aliados

El hipotético ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica (..) crea una amenaza inadmisible para la seguridad de nuestro país y provoca al mismo tiempo graves riesgos para todos los países implicados FACEBOOK

TWITTER

En ambos documentos Rusia también plantea a los aliados una especie de pacto de no agresión con medidas de confianza.



En caso de acuerdo, Rusia y la Otán se comprometerían a no emplazar más tropas o armamento en países del continente europeo de las que habían desplegado antes de firmar en mayo de 1997 el acta que regula sus relaciones tras la caída de la URSS.



"Los firmantes confirman que no se ven el uno al otro como enemigos", señala el texto.



Ningún país aliado, incluido EE. UU., podrá desplegar misiles de corto y medio alcance en zonas desde las que pueden alcanzar objetivos en territorio ruso.



Mientras, Rusia y EE. UU. deberían abstenerse de desplegar tropas y armamento en zonas que el otro país considere una amenaza para su seguridad nacional. Eso incluiría los vuelos de bombarderos estratégicos equipados con ojivas nucleares o armas convencionales y buques de superficie.



Washington tampoco podrá establecer bases militares en territorio de las antiguas repúblicas soviéticas y de aquellos países que no sean miembros del bloque euroatlántico, utilizar sus infraestructuras o desarrollar una cooperación militar con dichos Estados.

Un militar ucraniano camina en una trinchera junto a una especie de maniquí mientras se encuentra en su puesto en la línea del frente con Rusia. Foto: AFP

La respuesta del Kremlin sobre sanciones económicas

El Kremlin anunció el viernes que responderá "simétricamente" a la prolongación de las sanciones económicas impuestas a Moscú por la anexión ilegal de Crimea en 2014 por medio año, anunciada la víspera por la Comisión Europea.



"Nosotros no impusimos de inicio ninguna sanción y no nos corresponde a nosotros plantear este problema (el levantamiento de las sanciones). Como saben, implementamos todo un conjunto de contramedidas. Se extenderán simétricamente por nuestra parte", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.



El representante del Kremlin reiteró que Rusia considera estas sanciones ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. "Pero lo importante es que en ningún lugar las sanciones han servido para alcanzar los objetivos que perseguían quienes las impusieron", añadió.



Peskov aseguró que "Rusia se ha adaptado maravillosamente a estas condiciones económicas e, incluso, aprendió a sacar provecho de ello en el plano del desarrollo de su propia industria para sustituir las importaciones".



Este jueves los líderes de la Unión Europea (UE) dieron un espaldarazo a la negociación entre Ucrania y Rusia con la mediación de Francia y Alemania para rebajar la tensión en la frontera ruso-ucraniana, provocada por la concentración de tropas rusas en esta región.



En ese contexto Bruselas anunció que las sanciones vigentes contra Moscú se prorrogará otros seis meses y avisó que se impondrían sanciones más severas en caso de una nueva agresión rusa a Ucrania.

Estados Unidos está dispuesto a hablar con Moscú

EE. UU. está "preparado" para hablar con Rusia sobre las propuestas de seguridad que hizo en los últimos días, aunque avisó que no está de acuerdo con algunas de ellas y volvió a amenazar con "severas" sanciones económicas ante cualquier agresión a Ucrania.



"Estamos preparados para hablar sobre esas propuestas, pero hay algunas cosas en esos documentos que los rusos saben que son inaceptables", dijo sin dar más detalles una alta funcionaria del Gobierno, que habló con la prensa bajo condición de anonimato.



La funcionaria estadounidense no dijo cuáles de esas propuestas resultan inaceptables para EE. UU. "Hay otras -concedió- con las que podemos trabajar y que merecen algo de discusión. Dicho esto, esto se hará con nuestros aliados. Todo lo que tenga que ver con la seguridad europea se hará con nuestros aliados europeos en la sala".

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden a través de una videollamada en el balneario de Sochi en el Mar Negro el 7 de diciembre de 2021. Foto: Mikhail METZEL / SPUTNIK / AFP

Actualmente, EE.UU. está hablando sobre las exigencias rusas con sus aliados y planea responder a Moscú con una "propuesta más concreta" en algún momento de la semana próxima, detalló la funcionaria.



Esa fuente, además, aprovechó para unirse a las amenazas a Rusia que reiteraron en los últimos días la Otán, el G-7 y de los líderes de la Unión Europea (UE).



Usando un lenguaje similar a esas instituciones, la funcionaria aseguró que "cualquier agresión contra Ucrania traerá consigo unas consecuencias masivas y tendrá un precio muy alto".



En concreto, detalló que EE. UU. está evaluando la imposición de "severas" sanciones económicas que no han sido usadas antes.



Washington y Kiev creen que Rusia prepara una incursión en territorio ucraniano que podría producirse a principios de 2022, y que por eso deplegó a entre 70.000 y 94.000 soldados en su frontera con el país vecino, según estimaciones de la inteligencia estadounidense y de Ucrania.



Mientras tanto, Moscú denuncia que Kiev está preparando un ataque para recuperar los territorios separatistas apoyados por Moscú en el este de Ucrania.

EFE y AFP

