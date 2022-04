El últimatum lanzado por Rusia para exigir a los últimos defensores ucranianos de Mariúpol deponer las armas en el estratégico puerto del sureste de Ucrania expiró este domingo.



La conquista de Mariúpol, donde la situación es "inhumana" según el líder ucraniano Volodimir Zelenski, supondría una importante victoria para Moscú.

Rusia asegura controlar casi toda la ciudad. Las fuerzas rusas anunciaron asimismo haber bombardeado este domingo otra fábrica militar en las afueras de Kiev, en un momento de intensificación de los ataques en torno a la capital ucraniana, tras la destrucción del buque insignia de su flota en el mar Negro.



Para Mariúpol, el presidente ucraniano señaló que solo había "dos opciones": el suministro desde los países occidentales de "todas las armas necesarias" para romper el largo asedio de la ciudad o "la vía de la negociación" en la que "el rol de los aliados debe ser igualmente decisivo".



Sus declaraciones coincidieron con un comunicado del Ministerio de Defensa ruso que había pedido a los últimos soldados ucranianos atrincherados en un enorme complejo metalúrgico de Mariúpol a abandonar la lucha el domingo a las 6 a.m. en Moscú y dejar el lugar antes de las 1 p.m. (hora local).



"Todos aquellos que hayan depuesto las armas tendrán la garantía de salvar la vida (...) Es su única oportunidad", indicó en Telegram el ministerio. Mariúpol, con 440.000 habitantes antes de la guerra, es un objetivo clave para Moscú y el último obstáculo para garantizar su control en la franja marítima que va desde los territorios separatistas prorrusos del Donbás hasta la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Mariúpol bombardeada por el ejército ruso. Foto: EFE

La respuesta de las fuerzas ucranianas

Los últimos combatientes defensores de Mariúpol aún ocupan sectores de la ciudad y "lucharán hasta el final" frente a las tropas rusas, dijo el primer ministro de

Ucrania, Denys Shmygal, en una entrevista emitida el domingo por la cadena televisiva estadounidense ABC.



"La ciudad no ha caído. Nuestras fuerzas militares, nuestros soldados todavía están allí. Lucharán hasta el final", aseguró Shmygal en el programa "This Week" horas después del ultimátum ruso para que depongan las armas.



El primer ministro ucraniano también rechazó las afirmaciones recientes del presidente ruso, Vladimir Putin, de que las tropas de Moscú estaban ganando la guerra. "Ni una sola gran ciudad ha caído.



Solo (la ciudad de) Jersón está bajo el control de las fuerzas rusas, pero todas las demás ciudades están bajo el control de Ucrania", insistió Chmygal, especificando que más de 900 municipios, incluida la capital, Kiev, se mantenían libres de la ocupación rusa.



"Actualmente estamos luchando en la región del Donbás y no tenemos la intención de rendirnos", agregó el jerarca hablando en inglés. En una entrevista emitida también este domingo por otra cadena de televisión estadounidense, la CNN, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, descartó la idea de dejar que Moscú se apodere de la región del Donbás y parte del este de Ucrania para detener el baño de sangre.



"Ucrania y su gente lo tienen claro. No tenemos derecho a los territorios de nadie más, pero no vamos a renunciar a los nuestros", sentenció.



