Tres misiles alcanzaron un objeto de infraestructura crítica en la región de Leópolis durante el ataque nocturno en el que Rusia lanzó 36 misiles contra objetivos en el oeste, norte y sur de Ucrania.



Según un mensaje de Telegram del jefe de la administración militar de la región, Maksym Kozystkyi, el objeto de infraestructura dañado no desempeña ninguna función para garantizar el suministro eléctrico en la región.

De momento no se han revelado detalles sobre el lugar del ataque en Leópolis. Kozystkyi señaló que tras el ataque se declaró un incendio que fue extinguido rápidamente.



No se reportaron víctimas, ya que los empleados estaban en el refugio en el momento del ataque.



Una pared de una tienda cercana se derrumbó y la explosión dejó un cráter en el lugar del impacto. El gobernador instó a los residentes de la zona a creer en las fuerzas armadas de Ucrania y a respetar los avisos de alarma aérea.



El ataque aparentemente tuvo escasa repercusión en la vida diaria en la ciudad de Leópolis, donde el suministro eléctrico no se ha interrumpido y una vez más no se esperan cortes de electricidad durante el día.



Los trabajadores que se desplazan habitualmente han llenado las calles como de costumbre y el transporte público funciona sin interrupciones.

Misiles son vistos en el cielo de Kyiv Foto: AFP

No paran los ataques con misiles

Los ataques rusos con misiles y drones, destinados a trastocar la economía del país y a dañar la moral, se han convertido en parte no deseada de la rutina, ya que los residentes tienen que seguir con su día a día a pesar del peligro.



En total, Rusia lanzó 36 misiles, incluidos doce misiles de crucero desde el aire, ocho misiles de crucero Kalibr desde el mar, doce misiles de crucero antibuque aéreos, tres misiles aéreos guiados y un cohete antibuque "Onyx", según una declaración del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Valerii Zaluzhnyi.



Las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron 16 misiles, según Zaluzhnyi. El jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, informó de que los rusos "han cambiado algo su táctica".



Según él, llevan a cabo un reconocimiento activo y utilizan "objetivos falsos". Según el portavoz de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, Yuriy Ignat, Rusia lanzó globos aerostáticos baratos sobre el territorio de Ucrania en los días previos al ataque para agotar las defensas antiaéreas del país invadido, que los identifican como objetivos aéreos.



El comunicado de las Fuerzas Aéreas subrayó el jueves que Ucrania carece actualmente de medios para derribar misiles Kh-22, que siguen una trayectoria balística.



Un misil Kh-22 utilizado por Rusia fue el que impactó en un edificio residencial de Dnipro el 14 de enero y que dejó al menos 46 muertos.

