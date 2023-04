Una ola de ataques rusos con misiles y drones azotó en la madrugada de este viernes varias ciudades de Ucrania, dejando al menos 26 muertos, en momentos cuando Kiev anunció que está lista para lanzar su contraofensiva y recuperar terreno.



Los ataques rusos de gran envergadura, los primeros desde principios de marzo, alcanzaron varias ciudades ucranianas.

En total, Rusia lanzó 23 misiles Kh-101 y Kh-555 desde aviones estratégicos Tu-95 procedentes de la región del mar Caspio, además de drones. Las unidades de misiles antiaéreos de las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron 21 cohetes, además de dos vehículos no tripulados.



En la ciudad ucraniana de Umán, de unos 80.000 habitantes, al menos 23 personas, entre ellas cuatro niños, murieron por un misil que cayó sobre un edificio de viviendas, según el gobernador regional, Igor Taburets.



En Umán, al menos 23 personas, entre ellas cuatro niños, murieron por un misil que cayó en un edificio residencial.

“Quiero ver a mis hijos, vivos o muertos”, dijo a la AFP Dmitri, un hombre de 33 años cuyo edificio en Umán fue alcanzado por un misil. “Están bajo los escombros”, añadió.



En Dnipró, en el centro-este de Ucrania, otro ataque provocó dos muertos, según el alcalde, Boris Filatov, que informó que las víctimas son una mujer y un niño de 3 años.



El bombardeo también afectó a la capital, Kiev, donde no se había producido un ataque con misiles desde el 9 de marzo. La Administración Militar de la ciudad indicó en su cuenta de Telegram que no hubo víctimas entre la población civil ni destrucción de instalaciones residenciales. No obstante, una línea eléctrica quedó cortada por la caída de escombros, que también provocaron daños en una carretera, según informaron las autoridades.



En Dnipró, en el centro-este de Ucrania, otro ataque provocó dos muertos.

En la localidad de Ukrainka, además, las esquirlas de un misil abatido cayeron sobre un edificio, hiriendo a una niña que tuvo que ser hospitalizada, indicó el gobernador local, Ruslan Kravchenko.



Según el Ministerio de Defensa de Rusia, el bombardeo iba dirigido contra objetivos militares de Ucrania. “Las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron anoche una salva de misiles con armas de alta precisión y largo alcance contra puntos de despliegue provisionales de las unidades de reserva de las Fuerzas Armadas ucranianas”, afirmó este viernes el portavoz castrense, teniente general Ígor Konashénkov, en su parte bélico diario.

El departamento que dirige Serguéi Shoigú agregó que todos los objetivos del lanzamiento fueron “alcanzados”, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, condenó los ataques y prometió una respuesta al “terror ruso”.



Y es que Rusia bombardeó continuamente las ciudades ucranianas y la infraestructura del país durante el invierno, pero los ataques disminuyeron en los últimos meses.



Instalación alcanzada por un ataque con misiles, en Dnipro, sureste de Ucrania.

Ahora, los bombardeos vuelven a aparecer cuando se espera el inicio de una contraofensiva con la que Kiev busca reconquistar territorios ocupados por Rusia en el este y en el sur de Ucrania.



Justamente este viernes, el ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reznikov, afirmó que los preparativos (para la contraofensiva) llegaron a su fin.



“El equipamiento fue prometido, preparado y parcialmente entregado. En un sentido amplio, estamos listos”, aseguró en una rueda de prensa.

El ministro agregó: “En cuanto exista la voluntad de Dios, la meteorología y la decisión de los comandantes, lo haremos”.



La posibilidad de una contraofensiva del ejército ucraniano, apuntalada por el material entregado por Occidente, implicaría que la guerra entrase en una nueva fase, más de un año después del inicio de la invasión.

Por su parte, Rusia, que controla alrededor del 20 por ciento del territorio ucraniano, ha movilizado a cientos de miles de reservistas para mantener sus avances territoriales en el este y en el sur de Ucrania y mantiene el objetivo de conquistar la totalidad del Donbás, una región oriental conocida por su actividad industrial.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE