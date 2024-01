Rusia ataca Ucrania durante 11 horas en Nochevieja: disparó 90 drones

Rusia atacó en Nochevieja durante 11 horas con un número récord de drones varias regiones de Ucrania, entre ellas Odesa (sur) y Leópolis (oeste), donde falleció al menos una persona y quedaron dañadas una terminal portuaria y la universidad donde estudió el nacionalista y colaboracionista nazi Stepán Bandera.



"Un poderoso ataque masivo con drones duró 11 horas. Los drones kamikaze fueron lanzados por la tarde y la defensa antiaérea terminó su trabajo alrededor de las 04:00 hora local", señalaron en su canal de Telegram las Fuerzas de Defensa del Sur.

La Fuerza Aérea de Ucrania recalcó que en la víspera de Año Nuevo, "el enemigo utilizó un número récord de vehículos aéreos no tripulados de ataque del tipo Shahed" iraníes.



En total, Rusia lanzó 90 drones y cuatro misiles guiados antiaéreos S-300 sobre Ucrania, así como tres misiles antirradar Kh-31P y un Kh-59, indicó.



(Lea también: Israel advierte que la guerra contra Hamás en Gaza 'continuará a lo largo del 2024')



Los misiles atacaron Jarkov (este), Jersón y Zaporiyia (sur), en tanto que los drones tuvieron como objetivo Mikoláyiv (sur), Vínitsia (centro-oeste), Dnipropetrovsk (centro), Jersón y la región de Kirovogrado (centro), además de Leópolis (oeste).



Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 87 de los 90 drones, según la Fuerza Aérea.

Facebook Twitter Linkedin

Universidad Nacional de Gestión de la Naturaleza de Lviv, tras un ataque con drones. Foto: AFP

Las Fuerzas de Defensa del sur explicaron que la prioridad obvia de Rusia en el sur fue la infraestructura portuaria de Odesa, donde se produjo un incendio en una de las terminales portuarias, que fue rápidamente extinguido.



Hacia la medianoche las fuerzas rusas lanzaron drones sobre zonas residenciales donde ciudadanos iban a celebrar el Año Nuevo, a raíz de lo cual restos de los vehículos no tripulados derribados dañaron al menos tres edificios privados y agrícolas, y falleció una persona.



(Puede leer: Moscú bombardea Ucrania en represalia por ataque a la ciudad rusa de Bélgorod)



Se trata de un adolescente de 15 años, según el jefe de la Administración Estatal de la Región de Odesa, Oleg Kiper.



El alcalde de Leópolis, Andrí Sadovi, denunció a su vez que Rusia atacó dos objetos de memoria nacional en la ciudad: la universidad de Dubliany donde estudió Stepan Bandera hace 100 años y el museo dedicado al comandante del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) Román Shujévich.



El alcalde explicó que el museo quedó completamente destruido.

Facebook Twitter Linkedin

Bomberos ucranianos inspeccionan el edificio destruido del Museo Shujévich. Foto: AFP

"Muchas gracias a todos por la labor combativa. Hace un año en la noche de Año Nuevo los defensores del cielo destruyeron 45 drones Shahed. ¡Hoy fueron 87! ¡Defendemos el cielo! ¡Juntos hacia la victoria!", escribió en Telegram el comandante en jefe de la FAU, teniente general Miloka Oleschuk.



En su mensaje de Nochevieja, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que "el año que viene el enemigo sentirá la ira de la producción nacional" de armamento y que el país contará con al menos un millón de drones FPV, de pilotaje con visión remota.



"Todo lo usaremos generosamente. En tierra, en el cielo y, por supuesto, en el mar", prometió el mandatario.



(Le puede interesar: ¿Por qué se disparó migración de colombianos a EE. UU. en 2023 y qué esperar en 2024?)

Putin advierte que el ataque a Bélgorod no quedará impune

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, por su parte, en su primera reacción pública al ataque ucraniano del pasado sábado contra la ciudad fronteriza de Bélgorod, que se cobró 25 muertos y más de cien heridos, advirtió que este no quedará impune.



"Fue un ataque directo contra la población civil. Desde luego fue un ataque terrorista. No se puede calificar de otro modo", dijo el jefe del Kremlin en una reunión con militares en un hospital de las afueras de Moscú.



Aseguró que el ataque a Bélgorod "no quedará impune, cien por cien, no puede haber ninguna duda" y que a él mismo "le hierve todo", pero subrayó que Rusia responde golpeando objetivos militares.



"Es lo que hacemos. Lo estamos haciendo. Atacamos con armas de alta precisión los lugares donde toman decisiones, concentraciones de militares, mercenarios y otros centros similares, objetivos militares, en primer lugar. Y son ataques sensibles. Así lo seguiremos haciendo", dijo Putin.



Destacó que en el campo de batalla la iniciativa está "prácticamente" en manos de los militares rusos, que -dijo- cuentan con armas que "no tiene ningún ejército en el mundo".



(Siga leyendo: Venecia prohibirá los grandes grupos de turistas y los altavoces: ¿por qué?)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: AFP

"No queremos combatir eternamente, pero tampoco estamos dispuestos a entregar nuestras posiciones", dijo el presidente ruso, que aseguró que Rusia también quiere poner fin al conflicto cuanto antes, siempre que sea en sus términos.



Insistió en que la esencia del problema no radica en Ucrania, "sino en quienes usando a Ucrania intentan destruir Rusia. Y eso está descartado, absolutamente descartado".



"Ucrania misma no es nuestro enemigo, sino aquellos que quieren destruir el Estado ruso, aquellos que quieren lograr, como dicen, la derrota estratégica de Rusia en el campo de batalla, y están principalmente en Occidente", explicó.



Al mismo tiempo, Putin indicó que Occidente hay quienes simpatizan con Rusia, pero existen también las "así llamadas élites, que consideran que la existencia de Rusia en su actual calidad y su actual tamaño es inaceptable".

EFE