El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, alertó este miércoles que, con los planes rusos de desplegar más tropas en la frontera con Ucrania, el presidente ruso, Vladímir Putin, dispone de la capacidad de atacar en "muy poco tiempo" el país vecino.



Teniendo en cuenta esto, Estados Unidos dio su visto bueno este jueves a las peticiones de países bálticos de enviar armas de fabricación estadounidense a Ucrania, en un momento en que aumentan las amenazas de invasión rusa, declaró este jueves una fuente oficial.



Un responsable del Departamento de Estado en Berlín, donde el secretario de Estado, Antony Blinken, mantiene reuniones sobre Ucrania durante la jornada, dijo que Estados Unidos está "acelerando los traslados autorizados de equipos de origen estadounidense procedentes de otros aliados".



"Aliados europeos han dicho que necesitan avanzar en la asistencia adicional de seguridad (para) Ucrania en los próximos días y semanas", agregó el funcionario.



Rusia también empezó esta semana a desplegar un número indeterminado de soldados en Bielorrusia para unos ejercicios "improvisados" de preparación al combate en las fronteras de la Unión Europea (UE) y de Ucrania.



Una fuente experta en la cuestión de las autorizaciones explicó que la aprobación respondió a demandas urgentes de Estonia, Letonia y Lituania para asistir a Ucrania.



Una imagen satelital muestra una descripción general del equipo desplegado en las instalaciones de Klimovo, Rusia. Foto: EFE

Estas fuentes no detallaron la cantidad o el tipo de armas, pero los arsenales de los países bálticos incluyen misiles portátiles antitanques Javelin.



Rusia desplazó a fines del año pasado a decenas de miles de soldados y tanques cerca de la frontera con Ucrania, lo que provocó la alarma internacional y disparó los miedos en estos tres países bálticos vecinos, que son miembros de la Otán.



El gobierno estadounidense aprobó desde el año pasado 650 millones de dólares en armas para Ucrania. De este total, 200 millones fueron autorizados el mes pasado, debido al riesgo inminente de una guerra.



El gobierno ucraniano ha expresado su deseo de recibir más armamento defensivo rápidamente ante la amenaza de una invasión rusa y considera especialmente valiosos los envíos de equipos militares desde países vecinos.



UE advierte de sanciones 'masivas' en caso de conflicto

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió este jueves a Rusia con sanciones "masivas" en caso de una acción militar en Ucrania, con efectos potencialmente devastadores para la balanza comercial rusa.

Reafirmamos nuestra solidaridad con Ucrania y los asociados europeos que son amenazados por Rusia FACEBOOK

"Si la situación se deteriora, si hay más ataques a la integridad territorial de Ucrania, responderemos con sanciones económicas y financieras masivas", dijo von der Leyen en un discurso transmitido durante una sesión virtual del Foro Económico Mundial.



"La Unión Europea es, de lejos, el mayor socio comercial de Rusia y, es con distancia, el mayor inversor. Y sí, esta relación comercial es importante para nosotros. Pero es mucho más importante para Rusia", añadió.



Von der Leyen dijo esperar "que no ocurra un ataque" de Rusia a Ucrania. "Pero si lo hay, estamos preparados", advirtió.



La funcionaria alemana, jefa del poder ejecutivo de la UE, dijo que el bloque "no aceptará los intentos de Rusia de dividir Europa en esferas de influencia". "Reafirmamos nuestra solidaridad con Ucrania y los asociados europeos que son amenazados por Rusia", añadió.



De acuerdo con Von der Leyen, Europa y Rusia "comparten una geografía, una cultura y una historia". "Queremos también un futuro común", agregó.



Por el momento, la UE no especificó por el momento que sanciones podría aplicar a Rusia en un escenario de conflicto. Sin embargo, altas fuentes europeas coinciden en apuntar que las medidas serían adoptadas mediante consultas con Estados Unidos, un aliado clave de la Otán.

La llegada de vehículos militares rusos para el ejercicio militar conjunto de Rusia y Bielorrusia 'Union resolve 2022' en Bielorrusia, el 18 de enero de 2022. Foto: EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE BIELORRUSIA

Rusia anuncia ejercicios navales en medio de tensiones

Rusia anunció este jueves ejercicios navales en enero y febrero en el Atlántico, el Ártico, el Pacífico y el Mediterráneo, en un contexto de fuertes tensiones con Occidente.



"En total, más de 140 buques de guerra y de apoyo, más de 60 aviones, 1.000 elementos de equipamiento militar y unos 10.000 militares formarán parte" de esos ejercicios, indicó el ministerio de Defensa ruso, citado por las agencias de prensa de ese país.



Según el ministerio, estos ejercicios se realizarán en "aguas y mares adyacentes al territorio ruso" y en "zonas de importancia operativa de los océanos del mundo". "Se realizarán ejercicios por separado en las aguas del Mediterráneo, el mar del Norte, el mar de Ojotsk, la parte nororiental del océano Atlántico y el océano Pacífico", agregó.



Según esta fuente, esas maniobras a gran escala están organizadas "conforme al plan de entrenamiento de las fuerzas armadas rusas para el 2022". "El objetivo principal es poner en práctica las fuerzas navales, aéreas y espaciales para proteger los intereses nacionales rusos en los océanos del mundo y contrarrestar las amenazas militares a

Rusia desde los mares y océanos", dijo el ministerio.



Rusia también prevé desarrollar maniobras navales conjuntas con Irán y China, en fecha aún no precisada.



En el mar Negro, las tensiones han crecido en los últimos años. De hecho, en junio de 2021, la flota rusa había realizado disparos de advertencia contra un destructor británico en ese lugar.

AFP

