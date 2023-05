Un depósito de combustible se incendió en la noche de este miércoles en la aldea rusa de Volna, cerca del puente a la península anexada de Crimea, informó el gobernador local.



"Un tanque con derivados de petróleo se incendió en la aldea de Volna del distrito Temryuksky" dijo en Telegram el gobernador de Krasnodar Krai, Veniamin Kondratyev, sin citar la causa del siniestro.

"Según información preliminar, no hubo muertos o heridos", agregó. "Se está haciendo todo lo posible para que el incendio no se extienda más".



Volna se ubica al final del puente sobre el estrecho de Kerch, que enlaza a Rusia con Crimea, península anexionada por Moscú en 2014. En octubre pasado, el puente fue dañado por un camión bomba, en un ataque que Moscú atribuyó a Ucrania, aunque Kiev negó haber atacado la infraestructura.



Rusia y Crimea han sido blancos de varios ataques los últimos días antes de una esperada contraofensiva de las fuerzas ucranianas, pese a que Kiev no ha reivindicado las acciones.

(Puede leer: Estados Unidos estima 100 mil soldados rusos muertos o heridos en Ucrania).

Otro depósito de combustible en llamas. Esta vez en Tamán, en Krasnodar, en territorio ruso frente a Crimea

Justo antes del puente de Kerch

Aunque se habla de un dron ucraniano, la versión no pudo confirmarse pic.twitter.com/B3AgmgDLWu — Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) May 3, 2023

Drones ucranianos atacan aeródromo en la región rusa de Briansk

Drones de las Fuerzas Armadas ucranianas también atacaron anoche un aeródromo militar en la región rusa de Briansk, en la frontera con Ucrania, poco después de que un artefacto explosivo hiciera descarrilar la víspera el segundo tren en dos días en la misma provincia, según el canal de Telegram Baza.



Según esta fuente, el ataque se produjo en la madrugada y en él participaron un total de cinco aparatos no tripulados. Dos de ellos explotaron en las instalaciones del aeródromo, dos fueron derribados y otro no fue hallado hasta ahora.



De acuerdo con Baza, cuya información aún no ha sido comentada por las autoridades de Briansk, como resultado del ataque un avión Antónov An-124 ruso que no estaba operativo recibió "daños menores".

(Lea también: Polonia incautó escuela rusa en Varsovia; Rusia prometió represalias).

Facebook Twitter Linkedin

Se incendió un tanque con productos derivados del petróleo que fue clasificado con el mayor grado de dificultad y, según las primeras pruebas, fue causado por un ataque con drones. Foto: EFE / MINISTERIO DE EXTERIORES DE RUSIA

Varias regiones rusas y Crimea sufren en los últimos días ataques con drones y explosivos, supuestamente cometidos o alentados por Ucrania en lo que Rusia califica de sabotajes y que se producen lejos del frente, en la retaguardia. La víspera descarriló otro tren en Briansk tras el que se desvió el lunes, en ambos casos por un explosivo colocado en las líneas ferroviarias.



Ya de noche un dron provocó un gran incendio en un depósito de combustible en la localidad de Volná, en la región rusa de Krasnodar, a poco más de 10 kilómetros del lugar donde comienza el puente que une Rusia con la anexionada península de Crimea. Además, según Radio Svoboda, el martes por la tarde se registró una explosión en un edificio de la guardia fronteriza cerca de Simferópol, en Crimea, información que tampoco fue confirmada por fuentes oficiales.



Todo ello después de que en la madrugada del pasado sábado un ataque con drones provocó un incendio en un depósito de combustible en el puerto de Sebastopol, la base de la Flota del mar Negro, calificado por Ucrania de "castigo de Dios" por la matanza de 23 civiles en la ciudad de Umán ocurrida el pasado viernes. Además, la Fiscalía rusa investiga las causas de un incendio -ya extinguido- este miércoles por la mañana en un hangar con dos helicópteros.

EFE Y AFP

Más noticias en EL TIEMPO