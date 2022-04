Tras dos meses del comienzo de la invasión rusa en territorio ucraniano, el canciller ruso Serguéi Lavrov volvió a referirse este lunes a la posibilidad de que se presente una Tercera Guerra Mundial.



Las declaraciones de Lavrov son recogidas por agencias de prensa rusas, según las cuales el canciller considera que la crisis en Ucrania puede ser el detonante para un nuevo enfrentamiento de magnitud mundial.



(Lea también: Zelenski denuncia campos de concentración rusos y deportaciones a Siberia)

"El peligro es serio, es real", afirmó el líder ruso, citado por la agencia Interfax.



Lavrov declaró que aunque "la inadmisibilidad de una guerra nuclear es la posición de principios de Moscú, el peligro de tal conflicto no debe subestimarse".



Según el funcionario ruso, la situación que se vive actualmente se parece a la ocurrida en 1962 durante la Crisis de los Misiles. Sin embargo, afirmó que en dicho momento hubo unos canales de comunicación claros entre las partes y unas reglas sobre el conflicto, algo que no se ve actualmente en medio de los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania.



"Antes había un canal de comunicación en el que los dirigentes confiaban. Ahora no existe ese canal y nadie está intentando crearlo. Hay intentos tímidos que se han hecho en la primera fase, pero no han dado resultado", afirmó, según citó la agencia 'Europa Press'.



Esta no es la primera vez que Rusia habla sobre la idea de una Tercera Guerra Mundial en medio del conflicto.



A inicios del mes de marzo, Lavrov afirmó que una nueva guerra mundial incluiría armas nucleares y sería aun más destructiva que las que ha vivido la humanidad.



(Además: EE. UU. reabrirá embajada en Ucrania y estará al frente una mujer)

Facebook Twitter Linkedin

Serguéi Lavro, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Foto: EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

A pesar de hablar de la posibilidad de que el conflicto escale a nivel mundial, Lavrov afirmó que su país continuará las negociaciones de paz con Ucrania, aunque acusó a Kiev de "aparentar" buena voluntad en los diálogos entre las partes.



"La buena voluntad tiene límites. Y si no es recíproca, no contribuye al proceso de negociaciones", declaró Lavrov.



(Siga leyendo: Fiscal de la CPI se une a la investigación europea por crímenes en Ucrania)



"Pero seguiremos manteniendo negociaciones con el equipo enviado por (el presidente ucraniano Volodimir) Zelenski, y los contactos continuarán", subrayó.



Lavrov acusó al presidente ucraniano de "aparentar" que negocia y afirmó que "es un buen actor (...), si se observa con atención y se lee con cuidado lo que dice, se encontrarán miles de contradicciones".



Respecto al conflicto en Ucrania, se mostró confiado de que "todo terminará seguramente con la firma de un acuerdo".



"Pero los parámetros de este acuerdo serán definidos por la situación en que estén los combates cuando el acuerdo se vuelva una realidad", agregó Lavrov.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

Más noticias

Indignación en Reino Unido por artículo misógino sobre una diputada

Debanhi Escobar: cámaras del motel sí grabaron a la joven en el interior

Tapabocas: los países que también han flexibilizado su uso en interiores