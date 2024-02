Familia de Alexéi Navalny presenta demanda para exigir entrega del cadáver del opositor

La madre del líder opositor ruso, Alexéi Navalny, fallecido la semana pasada en prisión, interpuso una demanda ante los tribunales para que las autoridades aceleren la entrega de su cuerpo, algo que ya exigió este martes al jefe del Kremlin, Vladímir Putin.



Así lo anunció en la red social X uno de los estrechos colaboradores de Navalny, Iván Zhdánov.

El Tribunal de Salejard, cercano a la localidad, donde se encontraba la cárcel de Navalny, registró la demanda y tiene pensado estudiarla el próximo 4 de marzo en una "vista cerrada" al público.



El recurso con la "inacción del Comité de Instrucción de Rusia" en el asunto de la entrega del cadáver del opositor a su familia fue interpuesto tras la carta enviada por la madre a Putin.



"Me dirijo a usted, Vladimir Putin. La solución de este asunto sólo depende de usted ¡Déjeme ver de una vez por todas a mi hijo!", dijo Liudmila Naválnaya, madre del opositor, en un video colgado este martes en YouTube y X.



La progenitora, de 69 años, exigió que le entreguen "inmediatamente el cuerpo de Alexéi para poder enterrarlo como Dios manda".



"Es el quinto día que no puedo verlo, no me entregan su cuerpo e incluso no me dicen donde se encuentra", agregó.

Naválnaya, en pie de guerra

También la viuda del opositor, Yulia Naválnaya, exigió este martes al Kremlin la entrega del cuerpo de Navalni.



Precisamente, una petición directa de la esposa del político a Putin permitió en 2020 organizar el traslado de Navalny a una clínica en Berlín tras ser víctima de un envenenamiento en un viaje a Siberia a manos del Servicio Federal de Seguridad (FSB) por orden del jefe del Kremlin, según la oposición.



Alexéi Navalny. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

A diferencia de la madre del opositor, su viuda ahora culpa directamente al líder ruso de ordenar el asesinato de su oponente político, unas acusaciones que fueron calificadas de "infundadas" y "groseras" por el portavoz de la Presidencia rusa.

Мне наплевать, как мои слова комментирует пресс-секретарь убийцы. Отдайте тело Алексея и дайте его достойно похоронить, не мешайте людям с ним попрощаться.



И я очень прошу всех журналистов, которые еще могут задавать вопросы: не спрашивайте про меня, спрашивайте про Алексея. — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 20, 2024

"Me importa un bledo cómo el secretario de prensa del asesino comente mis palabras. Devuelvan el cuerpo de Alexéi y dejen que sea enterrado dignamente, no impidan que la gente se despida de él", escribió Navalnaya en X.



Este lunes, la viuda del político había anunciado en esa red social y YouTube que continuaría el trabajo de Alexéi en aras de una Rusia "libre, pacífica y feliz".



Después de publicar tres mensajes en X, la cuenta de Navalnaya fue temporalmente suspendida, aunque pronto la compañía de Elon Musk restableció el acceso a la misma, argumentando un error en los mecanismos de protección de cuentas.



EFE