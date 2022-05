Rusia anunció este miércoles que expulsará a 27 diplomáticos españoles, 34 franceses y 24 italianos, en respuesta a medidas similares adoptadas por los países europeos, un contexto de tensión tras la ofensiva en Ucrania.



Funcionarios españoles expulsados

Rusia expulsará a 27 diplomáticos y personal de la Embajada española en Moscú y del Consulado General en San Petersburgo en respuesta a la expulsión de idéntico número de empleados de la legación rusa en España anunciada en abril por el Gobierno español, según informó este miércoles el Ministerio de Exteriores ruso.



Esas personas han sido declaradas "persona non grata" y deberán abandonar Rusia en un plazo de siete días, según transmitió la diplomacia rusa este miércoles al embajador de España en Moscú, Marcos Gómez Martínez.



"De la parte rusa se le presentó una enérgica protesta en relación con el anuncio provocativo hecho por Madrid de declarar persona non grata a 27 empleados de las representaciones rusas en España", señaló el departamento que dirige Serguéi Lavrov en un comunicado.



Según el Kremlin, este paso se reflejará negativamente en las relaciones ruso-españolas. Foto: EFE / Yuri Kochetkov

Moscú subrayó que "este paso inamistoso se reflejará negativamente en las relaciones ruso-españolas".



"Como respuesta, 27 empleados de la Embajada de España en Moscú y del Consulado General de España en San Petersburgo han sido declarados 'persona non grata'", indicó Exteriores en la nota.



Estas personas "deben abandonar el territorio del país en el plazo de 7 días desde el momento de la entrega de la notificación correspondiente al embajador", concluye el comunicado.



El pasado 5 de abril, el Gobierno español acordó expulsar a 27 diplomáticos y personal de la Embajada rusa en España como muestra de rechazo a las "terribles acciones" de las tropas rusas, "la escalada de crímenes de guerra" y para "proteger los intereses de seguridad" de España.



Desde entonces se esperaba una respuesta diplomática por parte de Rusia, tal y como adelantó el mismo día la portavoz de Exteriores, María Zajárova, al afirmar que "habrá la correspondiente reacción".



El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo este miércoles en Madrid antes de conocer el anuncio ruso que esperaba una decisión "simétrica o casi simétrica" y "recíproca" de Moscú a la adoptada por España, de manera que no expulse al embajador.



En la lista de diplomáticos rusos expulsados de España no estaba incluido el embajador ruso, Yuri Korchagin, porque España aspiraba a mantener abiertas las líneas de diálogo y negociación con Rusia.

Franceses e italianos, también expulsados

Rusia también anunció este miércoles la expulsión de 34 diplomáticos franceses en respuesta a igual medida adoptada por París en abril contra 41 diplomáticos rusos destacados en Francia.



El embajador francés en Moscú, Pierre Lévy, fue citado a la sede de Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, donde se le comunicó que los diplomáticos declarados "persona non grata" deberán abandonar el país en un plazo de dos semanas, informó la diplomacia rusa en un comunicado.

París "condenó enérgicamente" el anuncio de Rusia, considerando que esta decisión no se basaba en "ningún fundamento legítimo".



"Esta decisión es presentada por la parte rusa como una respuesta a las decisiones de Francia" en abril, cuando "varias decenas de agentes rusos" sospechosos de ser espías fueron expulsados, indica un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.

Por el contrario, "el trabajo de los diplomáticos y del personal de nuestra embajada en Rusia se inscribe plenamente en el marco de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares", añade.



"La decisión de las autoridades rusas no se basa en ningún fundamento legítimo. No podemos sino lamentarla", prosigue el comunicado de la diplomacia francesa.



Por su parte, Italia calificó como un "acto hostil" la expulsión de sus funcionarios, pero el jefe del gobierno italiano, Mario Draghi, destacó que se debe evitar "romper relaciones diplomáticas".

"No se debe llegar a la ruptura de canales diplomáticos, porque si logramos la paz, la lograremos a través de esos canales diplomáticos", dijo Draghi, durante una rueda de prensa celebrada en Roma.



La ofensiva rusa en Ucrania, que comenzó el 24 de febrero, ha provocado una ola de condenas internacionales y un aluvión de sanciones, acompañadas de la expulsión de cientos de diplomáticos rusos por parte de los países occidentales.



Moscú ha tomado represalias expulsando a su vez de su territorio a diplomáticos de los países en cuestión.

AFP y EFE

