Rusia ha recibido una solicitud de EE.UU. para concretar una llamada telefónica entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo estadounidense, Antony Blinken, confirmó hoy el propio jefe de la diplomacia rusa.



"Supimos de ello (el deseo de Blinken de sostener una llamada telefónica) cuando estábamos ( de gira) en África. Salió en la televisión, diciendo que quiere hablar conmigo. Más o menos un día después llegó la solicitud oficial", dijo Lavrov este viernes durante una visita a Taskent, capital de Uzbekistán.

El ministro de Exteriores ruso afirmó que Moscú propondrá "pronto" a Washington una fecha para organizar la llamada con Blinken. "Hoy a duras penas va a ser posible, pero en los próximos días vamos a proponer una fecha conveniente a nuestros colegas estadounidenses", dijo.



Blinken dijo este miércoles que Washington había ofrecido a Rusia una "propuesta sustancial" para lograr el intercambio de dos estadounidenses detenidos en territorio ruso, Brittney Griner y Paul Whelan, por el ruso Viktor But, conocido como "el mercader de la muerte".



Blinken también señaló que tiene previsto hablar en los próximos días con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en la que será la primera conversación entre ambos desde que estalló el conflicto con Ucrania, el 24 de febrero pasado.



Más tarde Moscú precisó que aún no había recibido una solicitud formal de la parte estadounidense para organizar esta conversación. El Kremlin, a su vez, se mostró sorprendido por la difusión del tema anunciado por Blinken para tratarlo con Lavrov, ya que se trata de un asunto que no admite de "filtraciones a la prensa".



"Habitualmente se dan a conocer los acuerdos ya alcanzados", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. Griner es una baloncestista que está acusada de posesión y contrabando de drogas.



La doble campeona mundial y olímpica con su país fue detenida en febrero pasado en el aeropuerto de Sheremétievo de Moscú tras hallar los funcionarios de aduanas entre sus pertinencias aceite de cannabis, sustancia prohibida en Rusia.



Whelan es un exinfante de marina detenido por agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) en un hotel de Moscú en 2018 y condenado a 16 años de prisión tras hallarlo culpable de "actividades de espionaje" a favor de Estados Unidos.



But cumple 25 años de cárcel en EE.UU., entre otras cosas, por conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses y vender armas a la antigua organización guerrillera de las FARC colombianas.

EFE

