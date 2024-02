'Vladimir Putin mató a mi marido': Habla viuda del opositor ruso Alexéi Navalny

La viuda del opositor ruso Alexéi Navalny acusó este lunes al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de matar a su marido, y prometió que seguirá luchando por la "libertad" de su país.



"Hace tres días, Vladimir Putin mató a mi marido, Alexéi Navalny. Putin mató al padre de mis hijos", afirmó Yulia Navalnaya conteniendo las lágrimas en un video publicado este lunes en las redes sociales.

"Con él, (Putin) quiso matar nuestro espíritu, nuestra libertad, nuestro futuro", añadió.



Las autoridades penitenciarias afirmaron que Navalny murió tras perder el conocimiento después de un paseo el viernes en la remota prisión del Ártico donde purgaba una pena de 19 años.



"A mi marido no lo pudieron quebrar, por eso Putin lo mató", afirmó Navalnaya, añadiendo que Alexéi fue "maltratado, aislado del mundo" y "aun así no se rindió".



Navalny y su esposa. Foto: Tomada de redes sociales

Asimismo, aseguró que el equipo del fallecido opositor sabe "por qué exactamente Putin decidió matar a Alexéi" y pronto lo hará público.



"Daremos los apellidos y enseñaremos los rostros" de las personas implicadas en la muerte del opositor, afirmó.

La esposa del opositor prometió averiguar "quien llevó a cabo este crimen" y en qué circunstancias.



"Continuaré el trabajo de Alexéi

Navalny. Continuaré por nuestro país, con ustedes. Les pido a todos que estén a mi lado (...). No es una vergüenza hacer poco, es una vergüenza no hacer nada, es una vergüenza dejarse atemorizar", declaró.



Su notoriedad llevó a algunos partidarios de Navalny a soñar con un futuro político para ella, incluso antes de que el opositor y activista anticorrupción estuviera entre rejas.



"Debemos unirnos para golpear a Putin, a sus amigos, a los matones con charreteras, a los cortesanos y a los asesinos que quieren paralizar nuestro país", declaró.



El día en que se anunció la muerte de Navalny, Yulia Navalnaya pidió con lágrimas en los ojos que Vladimir Putin fuera "castigado".



La viuda del opositor ruso también se reunió este lunes en Bruselas con cancilleres de la Unión Europea. En el encuentro, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, tendrá que rendir cuentas por la muerte de Navalni.



"Como Yulia ha dicho, Putin no es Rusia, y Rusia no es Putin", expresó en la red X el diplomático europeo.

Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. pic.twitter.com/aBOIvcYHHk — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 19, 2024

Este lunes, además, las autoridades rusas se negaron por tercera jornada consecutiva a entregar a la familia el cadáver del líder opositor. La madre del político, Liudmila Navalnaya, se personó este lunes en la morgue para recoger el cuerpo, pero los empleados aseguraron desconocer dónde está el cadáver del fenecido.



"La madre de Alexéi y sus abogados llegaron a la morgue a primera hora de la mañana. No se les permitió entrar. A uno de los abogados lo echaron literalmente a empujones", indicó en redes sociales la que fue la portavoz del activista, Kira Yarmish.



La vocera precisó que su madre, Luidmila Navalnaya, no fue autorizada a entrar en la morgue donde supuestamente está el cadáver en Salejard, la capital regional a unos cincuenta kilómetros de la prisión donde las autoridades afirman que murió Navalny.



Según Yarmish, el Comité de Investigación, encargado de las investigaciones penales en Rusia, afirmó que la indagatoria sobre la muerte de Navalny "se ha prolongado".

Lyudmila Navalnaya (d), madre de Alexéi Navalny, camina acompañada de sus abogados tras visitar el Comité de Investigación en Salekhard, para exigir la entrega del cuerpo de su hijo. Foto: EFE

"No se sabe cuánto tiempo continuará. La causa de la muerte sigue siendo 'indeterminada'. Mienten, intentan ganar tiempo y ni siquiera lo ocultan", declaró.



Según informó OVD-Info, organización que vela por los derechos de los detenidos, más de 50.000 personas ya han firmado una petición popular para que las autoridades entreguen el cuerpo a la familia de Navalny.



El Kremlin confirmó que la investigación "sigue en curso" y no ha llegado a ninguna conclusión "por el momento". "En estas circunstancias, ante la falta de información, creemos que es absolutamente inaceptable hacer declaraciones tan odiosas", afirmó el portavoz Dmitri Peskov.



La madre del opositor, Liudmila Navalnaya, acudió el sábado junto con un abogado a la colonia penitenciaria de alta seguridad nº3, en un lugar remoto a unos 2.000 km de Moscú.



Los funcionarios de prisiones le confirmaron la muerte de su hijo, pero desde entonces no ha tenido acceso al cadáver ni a los resultados de la autopsia.



Peskov subrayó que la entrega o no del cuerpo de Navalni a sus familiares "no es asunto" del Kremlin.



"No nos dedicamos a eso. Esa no es la función de la Administración presidencial", dijo el portavoz, quien también negó que el líder ruso, Vladímir Putin, hubiera reaccionado a la muerte de su enemigo número uno.



Eso sí, el funcionario no dudó en tachar de "groseras" e "inaceptables" las afirmaciones vertidas por los líderes occidentales que responsabilizan al Kremlin del fallecimiento del opositor.

Colonia penal IK-3, donde cumplió condena y murió el líder opositor ruso Alexei Navalny. Foto: EFE

Nalvany estaba encarcelado desde que regresó a Rusia a principios de 2021, después de sufrir un grave envenenamiento, y su salud llevaba meses deteriorándose. Durante su reclusión pasó unos 300 días en una celda disciplinaria, en duras condiciones de aislamiento.



Putin, que nunca nombró a Navalny por su nombre, no hizo ningún comentario sobre su muerte, que ocurrió un mes antes de las elecciones presidenciales rusas, en las que, previsiblemente, el dirigente se mantendrá en el poder con un nuevo mandato de seis años.



Los modestos intentos de rendir homenaje al opositor fueron reprimidos en Rusia, en plena campaña de represión e intimidación contra cualquier crítica a las autoridades desde el inicio de la ofensiva en Ucrania en febrero de 2022.



La policía rusa detuvo durante el fin de semana a cientos de personas que depositaban flores y encendían velas en decenas de ciudades en honor al disidente.



Navalny era la figura más destacada de la oposición en Rusia, donde ganó popularidad -especialmente entre los jóvenes- gracias a sus profundas investigaciones sobre la corrupción durante el gobierno de Putin.

