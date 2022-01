Estados Unidos y la Otán han dicho "no" a las demandas de garantías de seguridad de

Rusia, aseguró este jueves Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso, que descartó una pronta reanudación de las negociaciones con Occidente.



En ese sentido, al ser preguntado sobre las medidas de respuesta de Moscú, Riabkov no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela.



"No quiero confirmar nada (...), ni descartar nada", señaló al recordar que la reacción rusa dependerá de las acciones de EE. UU. y sus aliados, aunque agregó que adoptar medidas militares no es lo quiere Moscú. "Los diplomáticos deben llegar a un acuerdo", aseveró.



Riabkov subrayó que "el principal problema es que EE. UU. y la Otán no están dispuestos hacer ninguna concesión de ninguna clase sobre las demandas clave sobre la no ampliación de la organización trasatlántica, el despliegue de infraestructura de la Alianza y su retorno a los límites de 1997".



"Y, por supuesto, también a lo que se refiere a las garantías vinculantes sobre el no emplazamiento de sistemas (ofensivos) cerca de nuestras fronteras", agregó.



Lamentó que los asuntos de los que quieren hablar los países del bloque euroatlántico son ahora "secundarios" para Moscú, que presentó en diciembre sendos acuerdos de seguridad a EE. UU. y la Otán.



Según el diplomático ruso, EE. UU. quiere alargar el proceso al tiempo que continúa la "asimilación militar geopolítica" de nuevos territorios, acercándose cada vez más a Moscú. "No tenemos adonde retirarnos, detrás sólo está Moscú", dijo.



Tachó de "impenetrable" la postura de Washington sobre la ampliación aliada hacia la antigua Unión Soviética, cuando el Kremlin considera una de sus líneas rojas el ingreso de Ucrania y Georgia en la Alianza.



Por todo ello, afirmó: "No veo motivos para sentarse en los próximos días, reunirse de nuevo y volver a discutir los mismos asuntos".



