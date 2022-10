El ingreso de Ucrania en la Otán provocaría la Tercera Guerra Mundial, alertó este jueves el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexandr Venedíktov, al comentar la reciente solicitud de Kiev tras la anexión rusa de cuatro regiones ucranianas.



"Se trata más bien de un paso propagandístico. Kiev comprende perfectamente que este paso significará una escalada garantizada hasta la Tercera Guerra Mundial", afirmó el político ruso en una entrevista a la agencia rusa TASS.



(Lea también: En vivo: Zelenski pide crear tribunal internacional; instan a evacuar Jersón)

Según Venedíktov, la intención era esa, "crear ruido en el espacio informativo y llamar una vez más la atención".



"Aunque, tomando en cuenta hasta qué punto están enajenados de la realidad muchos representantes del régimen de Kiev, no me sorprendería que alguien de ellos realmente contase con que su país ingrese en la Otán", añadió.



No obstante, señaló Venedíktov, pese a las declaraciones de la Otán de no estar implicada en el conflicto ucraniano, "las acciones que llevan a cabo los países de Occidente muestran que son participantes directos del conflicto".



"Sin embargo, la admisión de Ucrania en la Otán otorgaría a esta participación de modo automático una nueva cualidad, ya que implicaría el artículo quinto (sobre defensa colectiva) y sabemos cuáles serían las consecuencias para la humanidad", observó.



(Puede leer: La guerra se recrudece en Ucrania debido a la contraofensiva rusa)

Facebook Twitter Linkedin

Jens Stoltenberg, Secretario General de la Alianza del Atlántico Norte (Otán/NATO) Foto: Thomas COEX / AFP

El subsecretario del Consejo de Seguridad ruso añadió que los miembros de la Otán "comprenden que este paso sería suicida", por lo que salvo los países bálticos, ninguna potencia apoyó la propuesta y solo se escucharon excusas para no admitir a Ucrania en la Alianza Atlántica.



El 30 de septiembre pasado, tras la anexión rusa de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, firmó una solicitud para acceder a la Otán "de forma acelerada".



Zelenski señaló que "de facto" Ucrania ya está de camino a convertirse en miembro de la Alianza Atlántica y ha demostrado su "compatibilidad" con sus estándares militares, que son "reales" para Kiev tanto en el campo de batalla como en la interacción con sus aliados.



(Siga leyendo: Asamblea de la ONU condena anexión ilegal de Rusia de territorios en Ucrania)

Kiev comprende perfectamente que este paso significará una escalada garantizada hasta la Tercera Guerra Mundial FACEBOOK

TWITTER

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, respondió a la solicitud con que las puertas de la Otán "siguen abiertas" para Ucrania, pero recordó a Kiev que hay un proceso que seguir para conseguir el acceso.



Además, Blinken evitó responder a la pregunta de si su país apoyaría un procedimiento de urgencia para la incorporación al bloque, como el que siguieron Suecia y Finlandia este año.



Por su parte, el Kremlin afirmó que seguía "con atención" esta solicitud, y señaló que la aspiración de Ucrania de integrarse a la Otán fue una de las razones de la llamada "operación militar especial" rusa contra el país vecino.

*Con información de EFE

Más noticias

Rusia dice que no amenaza a nadie con armas nucleares

Rusia arresta a 8 personas por la explosión en el puente de Crimea

Secretario general de la Otán pide más sistemas antiaéreos para Ucrania