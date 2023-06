Rusia empezará a desplegar ojivas nucleares en Bielorrusia en julio, indicó este viernes el presidente Vladimir Putin. El mandatario ruso pareció contradecir así a su homólogo y aliado bielorruso Alexander Lukashenko, quien había anunciado en mayo que el traslado de dichas armas había empezado ya.



(Puede leer: Las estrategias con las que Ucrania podría recuperar territorio conquistado por Rusia)



"Como usted sabe, el acondicionamiento de las instalaciones (para las armas nucleares) concluirá el 7 u 8 de julio, y de inmediato tomaremos las medidas vinculadas al despliegue en su territorio de las armas en cuestión", declaró Putin en una entrevista con Lukashenko en Sochi, en el suroeste de Rusia.



(Lea también: Sudáfrica, dispuesto a acoger las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania)

"Todo avanza según el plan", añadió el presidente ruso en ese encuentro. El despliegue empezará justo antes de la cumbre de la Otán programada los días 11 y 12 de julio en Lituania, país fronterizo con Bielorrusia.



En el encuentro se hablará de la candidatura de Ucrania a integrar la alianza militar.



Putin anunció el 25 de marzo que Moscú desplegaría armas nucleares "tácticas" en el territorio de Bielorrusia, un país situado a las puertas de la UE.



(Siga leyendo: ¿Puede Venezuela ejecutar la orden de captura de Rusia contra el fiscal de la CPI?)



Las llamadas armas nucleares "tácticas" pueden provocar inmensos daños, pero su radio de destrucción es inferior al de las armas nucleares "estratégicas".



El anuncio suscitó una lluvia de críticas de la comunidad internacional, y en particular de Occidente.



A comienzos de abril, Rusia dijo haber empezado a formar los militares bielorrusos en el empleo de armas nucleares "tácticas". Y a fines de mayo, Lukashenko afirmó que el envío de armas nucleares rusas a Bielorrusia había empezado ya.



(Le puede interesar: Evacuados, animales muertos y cortes de energía: balance de rotura de presa en Ucrania)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente ruso, Vladimir Putin (der.), y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Foto: EFE

Rusia abandonará Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales



Rusia anunció también este viernes que abandonará definitivamente el 7 de noviembre el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, considerado en su momento la piedra angular de la seguridad del continente, ya que eliminó en 1990 la ventaja cuantitativa de la Unión Soviética en ese terreno.



Moscú ha informado a los países firmantes de que dicha decisión tendrá efecto dentro de 150 días, precisó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. La ley sobre la denuncia de ese tratado, que fue firmada a finales de mayo por el presidente ruso, Vladímir Putin, entró en vigor este viernes.



(Puede leer: 'Cada hora viene más agua': el drama en Ucrania tras destrucción de represa)

Es evidente que en las nuevas condiciones el tratado se volvió finalmente un vestigio del pasado. Nuestros adversarios no deben albergar ilusiones de que Rusia pueda retornar al mismo. FACEBOOK

TWITTER

Ahora, los países signatarios deben convocar en el plazo de tres semanas una conferencia, en la que Moscú expondrá los motivos de su denuncia, entre los que figura el ingreso en la Otán de muchos países que no son firmantes del tratado.



"Es evidente que en las nuevas condiciones el tratado se volvió finalmente un vestigio del pasado. Nuestros adversarios no deben albergar ilusiones de que Rusia pueda retornar al mismo", señaló Exteriores.



La aplicación del tratado, que buscaba prevenir que cualquiera de las alianzas presentes en Europa durante la Guerra Fría -la Otán y el Pacto de Varsovia- acumulase fuerzas para lanzar una ofensiva rápida, fue suspendida por el Kremlin en 2007.



(Siga leyendo: Robert Hanssen, el agente del FBI que se hizo millonario vendiendo secretos a Rusia)



El motivo que adujo el Kremlin fueron los planes estadounidenses de desplegar elementos de su escudo antimisiles en Europa Oriental, que Rusia consideraba una "amenaza directa" para su seguridad.



El tratado, que entró en vigor en 1992, cuando la URSS ya había desaparecido, estableció límites iguales en la cantidad de tanques, vehículos blindados de combate, artillería pesada, aviones de combate y helicópteros de ataque que la Otán y el Pacto de Varsovia podrían desplegar entre el océano Atlántico y los Urales.



La Otán condenó este viernes la retirada de Rusia del tratado y le acusó de llevar años incumpliendo el que se considera “piedra angular” de la arquitectura de seguridad europea.



El Consejo del Atlántico Norte, máximo órgano de toma de decisiones de la Alianza, subrayó en una declaración que Rusia “lleva muchos años incumpliendo sus obligaciones” en el marco de este tratado, en particular al haberlo dejado de aplicar sin base jurídica en 2007. “La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la complicidad de Bielorrusia, son contrarias a los objetivos del tratado”, declararon los 31 aliados.

Inundada la ciudad ucraniana de Novaya Kajovka, en manos rusas, tras destrucción de represa La ciudad de Novaya Kajovka, ocupada por Rusia y donde se encuentra la represa hidroeléctrica parcialmente destruida este martes en el sur de Ucrania, está inundada, afirmaron las autoridades locales instaladas por Moscú. Foto:

(Lea también: ¿Arrancó la esperada contraofensiva ucraniana? Esto es lo que dicen Kiev y Moscú)



Tras el reciente anuncio del Kremlin de que Rusia abandonaría definitivamente este tratado, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, afirmó que el país aumentará al máximo la producción de armamento con la vista puesta en la guerra en Ucrania.



Putin aduce que uno de los detonantes de su decisión de intervenir militarmente en Ucrania en febrero de 2022 es el acercamiento de la infraestructura militar de la Alianza Atlántica a las fronteras rusas y los planes de convertir a Ucrania en una "Anti- Rusia".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP