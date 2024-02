Por qué Rusia emitió orden de captura contra primera ministra estonia y otros políticos

Rusia emitió este martes órdenes de búsqueda y captura contra tres autoridades de países bálticos, incluida la primera ministra estonia Kaja Kallas, en medio de una disputa sobre la eliminación de memoriales soviéticas en sus países.



"Esas personas son responsables de decisiones que son de hecho un insulto a la historia, son personas que realizan acciones hostiles contra la memoria histórica, contra nuestro país", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitro Peskov.

Según un aviso publicado este martes en la página web del Ministerio del Interior, la gobernante estonia Kallas está siendo procesada en Rusia en "una causa penal", sin precisar de qué se le acusa.



Según informa el diario digital Mediazona, que tuvo acceso a la base de datos, la razón en el caso de Kallas es la retirada en agosto de 2022 del tanque soviético T-34 de la ciudad de Narva, fronteriza con Rusia, junto a otros monumentos.



La fuente destaca que a finales de ese año el jefe del Comité de Instrucción de Rusia, Alexandr Bastrikin, ordenó abrir una investigación al respecto.



Kallas, de 46 años, es una de las voces más firmes en el seno de la Unión Europea (UE) y de la Otán en favor del suministro de armamento a Ucrania y del endurecimiento de las sanciones contra Rusia.



En enero de 2021 se convirtió en la primera mujer en encabezar el Gobierno del país báltico, cargo que renovó en marzo del año pasado cuando su partido ganó las elecciones legislativas celebradas.



La primera ministra estonia, Kaja Kallas. Foto: AFP

El secretario de Estado de Estonia, Taimar Peterkop, y el ministro de Cultura de Lituania, Simonas Kairys, también aparecen en la orden de búsqueda.



El motivo también es la destrucción o daños causados a monumentos de soldados soviéticos en el país báltico, según informaron fuentes de las fuerzas de seguridad rusas a la agencia TASS.



"El régimen hace lo que siempre ha hecho: intenta sofocar la libertad (...) y seguir creando su propia versión que contradice los hechos y la lógica", reaccionó por su parte el ministro lituano Kairys en un comunicado.



Mediazona precisa que la lista incluye también a 59 de los 68 diputados del Parlamento letón por votar a favor de la denuncia del tratado con Rusia para la conservación de monumentos.



Debido al desmontado de un monumento soviético en Riga, 15 diputados municipales de la capital letona fueron incluidos también en la lista, al igual que exministros de Interior, Finanzas, Justicia o Agricultura.



En el caso de Lituania, un incidente similar en la capital, Vilna, llevó a decretar en busca y captura a Kairys y otros seis diputados municipales.



Lo mismo ocurrió en el puerto lituano de Klaipeda, tras lo que fueron incluidos en la lista de Interior el alcalde de la ciudad y otras 24 personas, entre funcionarios e historiadores.



Mediazona también menciona a varios funcionarios polacos en busca y captura como el alcalde de la ciudad de Walbrzych, Roman Szelemej, o al presidente del Instituto de Memoria Nacional, Karol Navrotsky.

Rusia, por su parte, ha adelantado 16 casos penales por destrucción, daño y profanación de monumentos, memoriales y tumbas de soldados soviéticos. Foto: EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA

En Estonia, Letonia y Lituania, ahora miembros de la Unión Europea y la Otán, residen minorías rusas y Moscú considera que están oprimidas.



Las relaciones se han agravado por el conflicto en Ucrania. Los países bálticos, que consideran real la amenaza de una invasión rusa, apoyan activamente a Kiev en su lucha contra el ejército ruso.



Varios monumentos heredados de la Unión Soviética tras la victoria contra la Alemania nazi fueron desmontados los últimos años en los países bálticos, en una señal de rechazo a la era soviética.



Rusia, por su parte, ha adelantado 16 casos penales por destrucción, daño y profanación de monumentos, memoriales y tumbas de soldados soviéticos en los tres países bálticos, Polonia y Ucrania.



Se trata de un asunto que enfrenta desde la caída de la Unión Soviética (1991) al Kremlin y a los países bálticos, que en muchos casos no ven al Ejército Rojo como liberador, sino como una fuerza de ocupación que impuso un régimen comunista en sus países desde la Segunda Guerra Mundial.



Moscú, al contrario, denuncia desde hace años que los países bálticos no aceptan que la Unión Soviética los liberó de los nazis y no los ocupó.



"¡Los crímenes cometidos contra la memoria de quienes liberaron al mundo del nazismo y el fascismo deben ser respondidos! Y esto es solo el comienzo", escribió el martes en Telegram la portavoz diplomática rusa, Maria Zajárova.

AFP y EFE