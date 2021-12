El Kremlin apeló este martes a no esperar "avances" de la cumbre virtual entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de EE. UU., Joe Biden, programada para esta tarde.



"No hay que esperar avances, es una conversación de trabajo en un período complicado", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa diaria. Peskov agregó, no obstante, que el hecho de que ambos presidentes se sienten a hablar en las condiciones actuales ya es una buena señal.



El presidente ruso, Vladimir Putin. Foto: AFP / Sputnik / Alexey NIKOLSKY

Afirmó que Putin siempre ha abogado por unas relaciones "predecibles" con Estados Unidos, pero tiene sus "líneas rojas".



En ese sentido, recordó que Biden dijo recientemente que no tenía intención de reconocer ningunas "líneas rojas". "Ese tema, entre otros más, será abordado (en la cumbre virtual entre los presidentes)", adelantó.



Peskov evitó comentar las informaciones en los medios estadounidenses sobre unas posibles sanciones contra Rusia para disuadirla de atacar a Ucrania.



"En los medios se publican muchos bulos", dijo y agregó que por el momento no ha visto informaciones oficiales sobre los planes de la Administración de EE. UU. de imponer sanciones a Rusia.



Según la cadena CNN, las eventuales sanciones podrían incluir nuevas restricciones contra el círculo cercano a Putin y el sector energético ruso, además de una potencial "opción nuclear", que sería desconectar a Rusia del sistema de transferencia de datos bancarios Swift.



Peskov insistió en que si los líderes de Rusia y EE. UU. celebran una reunión virtual es porque quieren negociar y no llevar las relaciones a un "callejón sin salida".



El portavoz confirmó que la reunión comenzaría a las 18:00 hora de Moscú (15:00 GMT) y a su término el Kremlin difundiría un comunicado. Previamente, Peskov señaló que los presidentes de Rusia y EE. UU. no planeaban aprobar declaraciones conjuntas.



Además de Ucrania, se espera que Putin y Biden conversen este martes sobre las garantías de no ampliación de la Otán hacia Rusia, reclamadas por Moscú, así como de la situación en Afganistán, Bielorrusia, Irán, Libia y Siria, y la pandemia del coronavirus, entre otros temas.



La última reunión entre ambos mandatarios tuvo lugar en junio en Ginebra. En el pasado, Putin y Biden tuvieron otro encuentro cuando el primero era primer ministro de Rusia y el segundo, vicepresidente de EE. UU.

EFE

